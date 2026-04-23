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Conclusiones Clave En 2026, los agentes de IA prometen acelerar el cambio, pero solo donde exista ejecución real.

El sector salud está adoptando innovaciones digitales a lo largo de toda su cadena de valor con la promesa de mejorar los sistemas actuales.

Mientras el mundo debate sobre agentes autónomos y el futuro de la inteligencia artificial (IA), en Latinoamérica la tecnología se enfrenta a un reto más fundamental y urgente: resolver los problemas estructurales de los sistemas de salud. En los últimos años ha quedado demostrado que la tecnología no solo es una herramienta de innovación, sino una palanca crítica para transformar los modelos de atención en la región. Y en 2026, esta transformación se acelera.

El sector salud está adoptando la IA a lo largo de toda su cadena de valor. Su potencial para mejorar los resultados, acelerar el descubrimiento de fármacos y optimizar los flujos de trabajo está redefiniendo la forma en que se crea valor en el ecosistema.

Estamos pasando de modelos tradicionales de machine learning a soluciones de IA generativa y, ahora, a una nueva etapa marcada por la irrupción de agentes de IA capaces de planificar, tomar decisiones y ejecutar tareas de forma autónoma.

Este avance abre una nueva ola de oportunidades sin precedentes.

Sin embargo, este tsunami tecnológico no ocurre en el vacío. En América Latina se encuentra con una realidad distinta. El mercado regional de salud digital está en plena expansión. Se estima que en 2026 superará los $9,000 millones de dólares, con una tasa de crecimiento anual proyectada del 37.6%, muy por encima del promedio global. A pesar de esto, la experiencia en muchos sistemas de salud sigue marcada por la saturación, la fragmentación de datos y un personal médico al límite.

En este contexto, la conversación en el ecosistema healthtech latinoamericano ha evolucionado, pasando del entusiasmo por pilotos y pruebas de concepto hacia una exigencia concreta de ejecución y retorno de inversión tangible. Tanto expertos como emprendedores coinciden en una regla clave para que la IA genere impacto real: la regla del 10-20-70.

Validada por firmas como BCG, esta regla establece que el éxito de la IA depende en un 10% de los algoritmos, un 20% de la tecnología y los datos, y un 70% de las personas y los procesos. Es decir, el mayor desafío no es técnico, sino organizacional. Esto incluye la gestión del cambio, la adopción cultural y la capacitación del talento en entornos altamente regulados y diversos.

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El paciente toma el control

En una región donde el 96% de los usuarios de telefonía móvil posee un smartphone, pero existen apenas 2.5 médicos por cada 1,000 habitantes, muy por debajo del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la tecnología móvil deja de ser un lujo y se convierte en el principal canal de acceso a la salud para millones de personas.

Los pacientes están asumiendo un rol más activo en el manejo de su salud, utilizando aplicaciones y dispositivos portátiles para monitorear su bienestar. Lo que en otros mercados es una tendencia, en Latinoamérica es una necesidad estructural.

Ejemplos como el de la chilena Keirón evidencian el impacto de la automatización en la experiencia del paciente. En alianza con el Hospital Regional de Rancagua, esta empresa logró reducir el tiempo de retiro de medicamentos de 44 a 13 minutos mediante la digitalización de agendas y flujos. No es solo una mejora en comodidad; es eficiencia operativa que alivia sistemas saturados.

A esto se suma la democratización del conocimiento médico. A través de la plataforma de Coralia Health y de su asistente de IA Salus, 360 Health Data ha traducido y curado contenidos científicos globales al español, permitiendo que los médicos accedan a evidencia actualizada sin barreras de idioma o tiempo.

A nivel global, una de las transformaciones más relevantes en 2026 es la expansión de herramientas digitales para los profesionales de la salud. Entre ellas, los sistemas de documentación clínica asistida por IA capaces de registrar y sintetizar las interacciones entre médico y paciente están reduciendo de forma significativa la carga administrativa.

El NHS en Reino Unido ya implementan estas soluciones en hospitales como Imperial College Healthcare y Milton Keynes University Hospital, liberando tiempo clínico para la atención directa.

Estudios recientes muestran que estas herramientas no solo reducen la carga cognitiva, sino que mejoran la experiencia y satisfacción del personal médico. En paralelo, uno de los grandes desafíos sigue siendo la interoperabilidad. En países como Colombia, a pesar de un crecimiento del 28% en la inversión en salud digital, cerca del 40% de las instituciones aún operan con sistemas aislados que no se comunican entre sí.

Ante la complejidad, iniciativas como Salva Health destacan por su enfoque en accesibilidad. Su dispositivo portátil Julieta permite el tamizaje de cáncer de mama mediante estímulos eléctricos, eliminando la necesidad de radiación. Han llevado campañas a más de 25 territorios, recorriendo miles de kilómetros para detectar anomalías en etapas tempranas en poblaciones vulnerables. Es una muestra clara del potencial de la tecnología de bajo costo para cerrar brechas en la atención.

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Agentes de IA y la búsqueda de escala

La gran promesa para 2026 son los agentes de IA. A diferencia de un chatbot tradicional, que responde a solicitudes, un agente puede planificar, priorizar tareas y ejecutar acciones con mínima intervención humana.

En el ámbito clínico, esto está acelerando el desarrollo de nuevos medicamentos, reduciendo procesos de años a meses mediante la simulación de moléculas y su comportamiento. En el ámbito administrativo, los agentes están optimizando procesos como la gestión de ingresos hospitalarios y las autorizaciones previas, atacando directamente ineficiencias estructurales.

La clave no está en implementar múltiples soluciones de IA de forma aislada, sino en enfocarse en un número reducido de iniciativas verdaderamente transformadoras: automatización de flujos clínicos, medicina personalizada basada en datos regionales y la creación de ecosistemas colaborativos entre el sector público y privado.

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El verdadero reto es humano y sistémico

De cara a los próximos cinco años, los grandes desafíos serán la alfabetización digital del talento en salud y la construcción de marcos regulatorios que habiliten la interoperabilidad.

El reto ya no es tecnológico, sino humano, organizacional y político. En Colombia, por ejemplo, ya se ha anunciado que la historia clínica será interoperable entre instituciones a partir de abril de 2026, un paso clave hacia un sistema más integrado. América Latina cuenta con el talento, la necesidad y el capital para liderar esta transformación. 2026 no es solo un año de avances tecnológicos: es el momento en que la salud digital en la región debe demostrar que puede pasar de la promesa a la ejecución, construyendo sistemas que realmente funcionen para todos.