Conclusiones Clave Los robots humanoides están pasando de la fase de demostración al despliegue real: ya realizan tareas físicas específicas y repetitivas a través de proyectos piloto, pruebas en campo y acuerdos comerciales con grandes socios industriales.

La convergencia de componentes como modelos de inteligencia artificial, tecnología de visión 3D, actuadores y datos de entrenamiento es lo que hace viables a los robots humanoides de esta generación, algo que las anteriores simplemente no lograron.

La primera ola de impacto llegará a los sectores con mayor intensidad de mano de obra y tareas físicas predecibles. Para las empresas más alejadas de la primera línea de la automatización, los efectos son menos directos, pero igual de reales.

El año pasado, los inversionistas destinaron $4,300 millones de dólares a empresas de robots humanoides, según Bank of America, una cifra seis veces mayor que en 2018. Este año, esos robots ya están incorporándose al trabajo.

El Digit de Agility Robotics supuestamente ha movido más de 100,000 contenedores en una instalación de GXO Logistics en Georgia y recientemente firmó un acuerdo comercial de Robots como Servicio con Toyota Motor Manufacturing Canada. El Figure 02 completó un piloto de once meses en BMW. El Apollo de Apptronik opera bajo un acuerdo comercial con Mercedes-Benz. Esto ya no es solo una historia tecnológica; es una historia de negocios, y si diriges una empresa de cualquier tamaño, deberías estar prestando atención.

De la demo al despliegue

Conviene separar el bombo publicitario de la realidad. Los robots humanoides todavía no están atendiendo tu cafetería local ni trabajando en el mostrador de una tienda. Lo que sí están haciendo —a través de pilotos, pruebas en campo y acuerdos comerciales con grandes socios industriales— es realizar tareas físicas específicas y repetitivas que no requieren juicio humano.

El Figure 02 realizó tareas de apoyo a la producción en BMW, contribuyendo a la fabricación de más de 30,000 vehículos en la planta de Spartanburg y acumulando más de 1,250 horas posicionando piezas de chapa metálica para soldadura. Ya no son simples demostraciones en escenario; son pilotos tempranos y pruebas en campo en entornos industriales reales.

Las tareas son, por ahora, relativamente acotadas: mover contenedores y cajas, trasladar componentes entre estaciones de trabajo, cargar y descargar máquinas. Esto se debe a que la industria quiere establecer confiabilidad y seguridad antes de ampliar el alcance. El Digit de Agility ha movido más de 100,000 contenedores en GXO Logistics y ya opera bajo un acuerdo comercial en la planta ensambladora de Toyota en Canadá. Bank of America proyecta 90,000 unidades enviadas a nivel mundial en 2026, con una escalada hasta 1.2 millones para 2030.

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La tecnología que lo hace posible

Un robot humanoide es tan capaz de navegar el mundo físico como su habilidad para percibirlo. Eso requiere modelos de inteligencia artificial (IA), fusión de sensores, capacidad de cómputo y datos de entrenamiento trabajando en conjunto, pero en la base está la percepción espacial precisa. Sin la capacidad de ver en tres dimensiones en tiempo real, lo demás no funciona.

Ahí es donde entra la tecnología de visión 3D. Orbbec, que lleva fabricando cámaras de detección de profundidad desde 2013 y reportó un crecimiento de ingresos del 66% en 2025, es uno de los proveedores que contribuye a este ecosistema tecnológico, suministrando el hardware de percepción espacial que permite a los robots localizar, reconocer y responder a objetos en el mundo físico.

Los ingenieros de la compañía han escrito sobre hacia dónde se dirige la tecnología de visión estéreo, y la trayectoria es pronunciada. En el CES 2026, Orbbec lanzó una cámara diseñada específicamente para las muñecas de robots humanoides, y la marca tecnológica global HONOR presentó su primer robot humanoide en el MWC 2026 con las cámaras de visión estéreo de Orbbec encargándose de su percepción espacial.

La percepción es solo una pieza de un sistema más complejo. Los robots humanoides también dependen de actuadores avanzados —los motores y articulaciones que traducen las decisiones de la IA en movimiento físico—, así como de capacidad de cómputo integrada, tecnología de baterías y los modelos de IA que integran todo el conjunto.

El fabricante suizo Maxon suministra actuadores de precisión utilizados en la plataforma humanoide AEON de Hexagon. Google DeepMind ha demostrado sus modelos Gemini Robotics en la plataforma Apollo de Apptronik y anunció una asociación con Boston Dynamics en el CES 2026 para integrar los mismos modelos de base en Atlas. Y la plataforma Isaac GR00T de Nvidia permite la generación de datos sintéticos y el entrenamiento acelerado de robots, reduciendo drásticamente el tiempo necesario para enseñarle nuevas tareas.

La convergencia de todos estos componentes es lo que hace viables a los robots humanoides de esta generación, algo que las generaciones anteriores simplemente no lograron.

Algunos analistas ya ven que el uso en fábricas se vuelve económicamente viable en un rango más amplio de aplicaciones en la ventana 2025 – 2028, un plazoa que habría parecido optimista apenas dos años atrás.

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Qué cambia y para quién

La primera ola llegará a los sectores con mayor intensidad de mano de obra y tareas físicas predecibles: logística, automotriz, manufactura ligera. Las empresas que despliegan robots humanoides en estos entornos están apostando a que los costos laborales caerán de maneras que reconfigurarán el poder de fijación de precios y las estructuras de margen. Está por verse si esas apuestas se sostienen a escala, pero el rumbo de la inversión es claro.

Para las empresas más alejadas de la primera línea de la automatización, los efectos son menos directos, pero igualmente reales. Si la mano de obra física se vuelve más barata y escalable en toda la economía, la presión se desplaza. Una empresa de logística que automatiza sus operaciones de almacén no solo reduce costos: cambia lo que puede cobrar, la velocidad a la que puede crecer y lo que sus competidores tendrán que hacer para mantenerse al día.

Las empresas construidas alrededor de tareas que los robots eventualmente harán bien necesitan ser honestas sobre estos plazos. Las empresas construidas alrededor del juicio, las relaciones, la creatividad y el contexto —cosas que siguen siendo genuinamente difíciles de automatizar— están mejor posicionadas de lo que imaginan.

Los $4,300 millones de dólares invertidos en robótica humanoide el año pasado no fueron una apuesta a la ciencia ficción. Fueron una apuesta a que el costo de la mano de obra física está a punto de cambiar de maneras que se propagarán por todos los sectores que dependen de ella, que son la mayoría. La única pregunta real es si estarás listo cuando llegue al tuyo.