Nvidia se ha convertido en la empresa más valiosa del mundo gracias a los chips que impulsan la inteligencia artificial (IA) en los centros de datos. Ahora quiere conquistar también tu computadora personal.

Según CNBC, durante Computex, una de las ferias de tecnología y computación más grandes del mundo, el CEO de Nvidia, Jensen Huang, presentó un nuevo procesador para PC desarrollado junto con Microsoft, que impulsará una nueva generación de laptops con Windows de marcas como Dell, HP, ASUS, Lenovo y MSI a partir de otoño de este año.

El chip, llamado N1X e integrado en un nuevo superchip que lleva el nombre de RTX Spark, representa la apuesta más ambiciosa de Nvidia hasta ahora en un territorio que durante años ha estado dominado por Intel, AMD y Apple.

“Microsoft y Nvidia van a reinventar la PC”, afirmó Huang, comparando este momento con la transformación que convirtió al teléfono móvil en un smartphone. “Esta es la primera línea de computadoras personales completamente rediseñada y reinventada que vemos en 40 años”.

El nuevo chip utiliza una arquitectura basada en Arm, el mismo diseño de bajo consumo energético que utilizan los iPhone, en lugar de la arquitectura x86 que Intel y AMD han empleado durante décadas.

Según Nvidia, fue diseñado específicamente para agentes de inteligencia artificial y que ofrece un rendimiento aproximadamente 1.8 veces superior al de los chips actuales.

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