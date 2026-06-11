Conclusiones Clave Boris Cherny es el creador de Claude Code, la herramienta de Anthropic que escribe código en nombre de los desarrolladores a partir de un prompt de texto.

Cherny no escribe código a mano desde hace ocho meses; en cambio, gestiona entre unos pocos cientos y decenas de miles de agentes de inteligencia artificial que realizan el trabajo de desarrollo por él.

Cherny compara la evolución de los agentes de codificación con IA con el impacto de la imprenta de Gutenberg.

El creador de la herramienta Claude Code de Anthropic, Boris Cherny, afirma que lleva aproximadamente ocho meses sin escribir una sola línea de código a mano. En cambio, dedica su tiempo a supervisar agentes de inteligencia artificial (IA), es decir, programas capaces de actuar de forma autónoma para ejecutar tareas. Su trabajo consiste en definir problemas y revisar los resultados, gestionando “miles” o “decenas de miles” de agentes de IA a la vez.

“Esta mañana estaba manejando quizás unos pocos cientos”, dijo durante la vigésima quinta edición anual de la conferencia Fortune Brainstorm Tech, celebrada en Aspen a principios de esta semana. Se trata de un cambio notable respecto a apenas año y medio atrás, según señaló, cuando los desarrolladores usaban una sola pestaña de Claude Code en una ventana.

“Si avanzamos hasta el día de hoy, la imagen es muy distinta”, comentó Cherny. “Tienes un Claude Code, pero tiene subagentes”. Explicó que ahora ya no es el usuario quien le hace los prompts a Claude, sino que los genera otra instancia de Claude, lo que añade una capa adicional de participación de la IA.

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¿En qué consiste el trabajo de Cherny en Anthropic?

En Anthropic, Cherny lidera Claude Code, un entorno de desarrollo donde agentes de IA generan y editan código en bases de código extensas a partir de indicaciones de texto. Desde finales de 2025, la IA escribe el 100% de su código. En un día típico, gestiona agentes de IA que crean código, corrigen errores y experimentan con nuevas funcionalidades, con frecuencia ejecutándose de noche mientras él duerme.

Su trabajo ya no se parece a teclear líneas de código en un editor, sino a dirigir un equipo de producto e ingeniería. Redacta instrucciones detalladas para los agentes, especificando qué resultados deben alcanzar, en qué partes de la base de código trabajar y qué restricciones deben respetar. Después monitorea el avance y revisa resúmenes de los cambios realizados.

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Cherny compara los avances en programación con la imprenta

En la conferencia, Cherny señaló que este salto en productividad dentro del desarrollo de software es comparable a la invención de la imprenta. La prensa de Johannes Gutenberg, desarrollada en Europa hacia la década de 1440, redujo drásticamente el costo y el tiempo de producción de libros, poniendo el material impreso al alcance del público por primera vez. Ese cambio contribuyó a mejorar la alfabetización y aceleró la circulación de nuevas ideas.

Cherny sostiene que, de manera análoga, los asistentes de codificación con IA están reduciendo el esfuerzo necesario para crear software y poniendo esa capacidad al alcance de muchas más personas.

Describió las herramientas de programación como una fuerza democratizadora. “Es bastante emocionante, porque para mí significa que puedo hacer mucho más, y el rol del desarrollador está cambiando por completo”, explicó durante el evento.

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Los riesgos del uso excesivo de agentes de IA

A pesar del optimismo de Cherny, el uso excesivo de agentes de IA conlleva riesgos cognitivos innegables.

Un estudio de Harvard Business Review publicado a principios de este año identificó un nuevo problema derivado del uso intensivo de herramientas de IA: el llamado AI brain fry, o fatiga mental provocada por supervisar herramientas de IA más allá de los límites cognitivos del usuario. La condición puede causar niebla mental, dolores de cabeza, toma de decisiones más lenta y un mayor número de errores.

En la encuesta de Harvard Business Review realizada a 1,488 trabajadores estadounidenses, el 14% afirmó haber experimentado este tipo de fatiga mental.