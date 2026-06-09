Conclusiones Clave Nico Laqua, cofundador y director ejecutivo de Corgi, ha impulsado una cultura laboral extrema, centrada en la oficina y de siete días a la semana, que incluye mantener un colchón en el lugar de trabajo para poder dormir ahí.

Laqua presenta esta intensidad como una decisión racional: afirma que preferiría acortar su vida antes que ver fracasar a la startup.

Según Laqua, el concepto tradicional del fin de semana es incompatible con la construcción de una empresa capaz de cambiar al mundo, e insiste en que cualquier cosa que pueda hacerse en cinco días puede hacerse mejor en seis o siete.

Nico Laqua dirige Corgi, una compañía de seguros impulsada por inteligencia artificial (IA), como si estuviera en una carrera contrarreloj permanente. El anfitrión del pódcast 20VC, Harry Stebbings, describió este entorno como “la cultura laboral más intensa de Estados Unidos” en un episodio reciente del programa.

El equipo trabaja los siete días de la semana. Laqua duerme apenas tres horas por noche sobre un colchón colocado en el suelo de la oficina. Incluso instaló una cafetería que opera las 24 horas dentro del lugar de trabajo para que nadie tenga que salir siquiera a buscar café.

Stebbings le planteó una pregunta directa a Laqua: “¿Preferirías que Corgi se convirtiera en una empresa valuada en un billón de dólares, pero morir a los 50 años, o que fracasara y vivir hasta los 80?”

“La respuesta es bastante sencilla”, respondió Laqua, eligiendo la opción de morir a los 50. “De cualquier manera, voy a morir”.

Laqua afirmó que preferiría medir su vida “en victorias más que en años” y añadió que, en efecto, no está durmiendo mucho.

También señaló que los empleados de Corgi pueden tomarse un día de descanso si realmente lo necesitan “de vez en cuando”, pero no tienen libres los fines de semana.

“Si tus días de descanso son sábado y domingo todas las semanas, entonces no tendrás un lugar en Corgi”, sentenció.

Laqua cofundó Corgi en 2024. La startup alcanzó la categoría de unicornio en mayo, cuando obtuvo una ronda de financiamiento Serie B con una valuación de $1,300 millones de dólares. Más tarde ese mismo mes levantó una ronda Serie B1 que elevó su valuación a $2,600 millones de dólares.

Los candidatos que participan en procesos de selección en la startup deben realizar pruebas de trabajo durante el fin de semana y se encuentran con una oficina completamente llena en un sábado. Si esa imagen les resulta intimidante, Laqua considera que simplemente no deberían unirse a la empresa.

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Otras startups de Silicon Valley también trabajan los fines de semana

Cada vez más startups de alto crecimiento en Silicon Valley exigen que sus oficinas estén plenamente operativas durante los fines de semana. “No creo que sea una coincidencia”, afirmó Laqua en el pódcast. Estas empresas están popularizando la cultura laboral conocida como 996, en la que los empleados trabajan de nueve de la mañana a nueve de la noche, seis días a la semana. Aunque esta práctica fue prohibida en China en 2021, recientemente ha comenzado a ganar terreno en Silicon Valley.

Los empleados también demuestran su compromiso con la empresa a través de tatuajes. Dos tercios de los primeros 30 trabajadores de la startup llevan tatuado el logotipo de Corgi, una muestra de profunda lealtad hacia la misión de la compañía.

Según Laqua, la cultura organizacional equivale a ganar. Señaló que una semana laboral convencional de cinco días no es suficiente para resolver problemas complejos dentro del sector financiero regulado.

“Sea lo que sea que puedas lograr en cinco días, te prometo que conseguirás mucho más en seis o siete”, dijo Laqua en el pódcast. “Debes entregarte por completo”.

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Otro fundador aboga por el equilibrio

Karri Saarinen, fundador y director ejecutivo de la startup de productividad laboral Linear, escribió en X que la filosofía de Laqua reflejaba la de muchos emprendedores jóvenes cuando “la startup se convierte en su identidad”.

“Les cuesta mucho hacer cualquier otra cosa y no pueden entender que su trabajo no define quiénes son como personas”, escribió Saarinen. “Pero las actividades fuera del trabajo también pueden ayudarte a crecer como persona y hacer que desempeñes mejor tu trabajo”. Laqua defendió su postura y respondió en X que “si estás obsesionado con resolver un problema, trabajas duro”.