Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Conclusiones Clave La empresa de robotaxis de Amazon, ya cobra por viajes en San Francisco y Las Vegas, con vehículos sin volante, tablero ni pedales.

Los robotaxis de Amazon están oficialmente en las calles, y se parecen a los electrodomésticos de tu cocina.

Este mes Zoox, la empresa que Amazon compró por $1,200 millones de dólares en 2020, comenzó a cobrar por viajes en San Francisco y Las Vegas. Los vehículos, completamente eléctricos, pueden llevar hasta cuatro pasajeros y, según The Wall Street Journal son los primeros robotaxis en circular en calles públicas sin volante, tablero ni pedales.

Hay límites sobre las zonas donde estos vehículos pueden circular. La NHTSA (la agencia de seguridad vial de Estados Unidos) autorizó a Zoox a cobrar por viajes en hasta 5,000 vehículos durante los próximos dos años, pero únicamente en calles con límites de velocidad de 45 millas por hora (unos 72 km/h) o menos.

Los pasajeros que ya han utilizado sus servicios admiten que estas tostadoras autónomas resultan un poco inquietantes. “Fue emocionante ser testigo de algo que parecía ciencia ficción”, dijo Med Trimidal, un ingeniero eléctrico jubilado que probó Zoox en junio y contó que la ausencia de un conductor le resultó desconcertante.

Hay mucho en juego. Goldman Sachs proyecta que para 2030 el mercado de los robotaxis crecerá hasta casi $19,000 millones de dólares, frente a los $376 millones del año pasado. Pero Amazon enfrenta competencia seria. Waymo ya opera alrededor de 4,000 vehículos en varias ciudades, y el Cybercab de Tesla está en producción a gran escala, incluso sin contar con la aprobación regulatoria que Zoox ya tiene asegurada.