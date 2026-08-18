Conclusiones Clave Los solicitantes de empleo se apresuran a agregar habilidades, certificaciones y palabras clave de IA a sus currículums y perfiles de LinkedIn.

Los empleadores están haciendo lo mismo y cada vez incluyen más capacidades de IA en las descripciones de puestos de distintas industrias.

En medio de la incertidumbre sobre si la IA terminará o no reemplazando empleos, los trabajadores intentan adaptarse.

Hoy en día la inteligencia artificial (IA) está presente en todas partes, desde el aula hasta la sala de juntas. También está impactando notablemente en la búsqueda de empleo, mientras los candidatos se esfuerzan por hacer que sus currículums sean “inmunes a la IA”.

Mientras las empresas invierten billones de dólares en IA y transforman la forma en que se realiza el trabajo, los solicitantes de empleo se apresuran a demostrar que pueden mantener el ritmo. Algunos están aprendiendo a usar nuevas herramientas y obteniendo certificaciones. Otros están incorporando lenguaje relacionado con la IA en sus currículums y perfiles de LinkedIn, con la esperanza de que las palabras clave correctas llamen la atención de un reclutador.

“Todo el mundo está incluyendo palabras clave a como dé lugar”, dijo recientemente Denise Bitler, coach ejecutiva de carrera en Tampa, Florida, a The Wall Street Journal. Según LinkedIn, el año pasado la proporción de usuarios en Estados Unidos que agregaron términos relacionados con IA a sus perfiles aumentó 70%. Los empleadores también están contribuyendo a esta tendencia, ya que cada vez incluyen más terminología de IA en las descripciones de sus puestos.

Las referencias a la inteligencia artificial también son cada vez más comunes en las ofertas de empleo. En el primer trimestre de 2026, el 8% de los puestos publicados en Indeed en Estados Unidos mencionaban la IA, frente al 3% en 2022. Y estos empleos no se limitan a ingenieros de software o científicos de datos. Ahora las publicaciones incluyen puestos como “Conductor de pruebas para camiones autónomos con IA” y “Fisioterapeuta (documentación con IA)”.

Esto refleja la incertidumbre más amplia que se cierne sobre el mercado laboral. Nadie sabe con certeza si la IA eliminará una gran cantidad de empleos, hará que los trabajadores sean más productivos, o ambas cosas a la vez. Quienes solicitan empleo enfrentan el reto de descubrir cómo posicionarse en un mercado laboral que cambia rápidamente.

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Adoptando la IA

A principios de este año Grace Gravestock, consultora de gestión independiente, decidió que necesitaba adelantarse al cambio hacia la IA. Tras luchar para conseguir trabajo durante unos 18 meses, comenzó a dedicar más tiempo a experimentar con la tecnología, actualizó su perfil de LinkedIn para describirse como “líder en adopción de IA” y comenzó a buscar una certificación para demostrar sus habilidades.

Se había mostrado cautelosa con la tecnología, pero finalmente concluyó que evitarla ya no era realista. “En este momento se están dando muchos grandes cambios, no hay manera de evitarlo”, dijo Gravestock a The Wall Street Journal. También comprende por qué muchos trabajadores temen que la IA eventualmente pueda reemplazarlos.

La carrera por sumar credenciales de IA también se refleja en el historial laboral que las personas tienen en línea. Los economistas de Stanford Nick Bloom y Gideon Moore compararon perfiles actuales de LinkedIn con versiones archivadas de antes de 2023 y descubrieron que los usuarios han estado agregando de forma retroactiva referencias a la IA en títulos y descripciones de empleos pasados. En general, los perfiles actuales contienen 30% más menciones de IA que sus versiones anteriores.

Balaji Padmanabhan, director del Centro de Inteligencia Artificial en los Negocios de la Universidad de Maryland, dijo a The Wall Street Journal que “hay mucha incertidumbre en el mercado laboral”. Lo que funcionó ayer podría no tener efecto mañana, señaló. Padmanabhan ha sido testigo del impacto de la IA de primera mano. En mayo pasado él y sus colegas lanzaron un curso gratuito de capacitación en IA, esperando 500 inscripciones. La demanda fue abrumadora. Hasta la fecha, cerca de 62,000 personas de diversas industrias se han inscrito en el curso.