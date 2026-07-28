Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Conclusiones Clave La inteligencia artificial está transformando el panorama del aprendizaje al ofrecer rutas y recursos educativos personalizados.

Los líderes empresariales aprovechan herramientas de IA como ChatGPT para el aprendizaje proactivo y la resolución de problemas.

Las iniciativas de mejora y reconversión de habilidades impulsadas por IA benefician a las organizaciones al ser rentables y adaptadas a las necesidades individuales.

Como padre, estoy acostumbrado a lidiar con las preguntas de mis hijos. ¿Por qué no podemos ver el aire? ¿Los peces sienten sed? ¿Por qué los gatos no tienen cejas?

No siempre sé la respuesta. Peor aún, no siempre tengo tiempo para responder pregunta tras pregunta… tras pregunta.

Me encanta que mis hijos sean curiosos; yo también lo soy. Y también me alegra que últimamente dirijan algunas de sus preguntas a la inteligencia artificial (IA), lanzándole preguntas a ChatGPT como se las harían a un padre, un maestro u otro adulto de confianza. Es un asistente con tiempo ilimitado (y todo el conocimiento de internet) a su disposición.

Ver a mis hijos aprender con IA también me ha hecho reflexionar sobre mis propias estrategias de aprendizaje. Soy un gran defensor del aprendizaje continuo, como debería serlo todo empresario que espera mantenerse vigente. Como dijo Henry Ford: “Cualquiera que deje de aprender es viejo, ya sea a los 20 o a los 80 años. Cualquiera que siga aprendiendo se mantiene joven”.

Antes, me educaba de las formas habituales, reservando tiempo cada día para consultar libros, artículos, podcasts y videos de YouTube. Ahora, los agentes de IA están abriendo puertas a la educación que hace apenas unos años habrían sido impensables. Aquí te explico cómo.

Relacionado: ¿Por qué todo “solopreneur” debería abrazar los equipos virtuales impulsados por la IA?

Divide los objetivos de aprendizaje

Cuando se trata de aprender siendo adultos, muchas veces somos nuestro propio obstáculo. Decimos que queremos aprender una nueva habilidad, ya sea programar o cómo armar la masa perfecta para un pay, pero no sabemos por dónde empezar. Intentamos ir con todo, de una sola vez. Cuando no sale bien la primera vez, nos frustramos y renunciamos.

Los líderes empresariales ya están usando los LLM (modelos de lenguaje de gran tamaño) como aliados para pensar en voz alta, usándolos para resolver problemas, sopesar opciones y clarificar sus ideas. Quienes aún no lo han hecho probablemente pronto lo harán: según una investigación de Capgemini, dos tercios de los gerentes creen que la IA generativa puede usarse de esta manera.

La IA agéntica está llevando estos ya enormes avances todavía más lejos. En lugar de simplemente hacer una pregunta y recibir una respuesta, un agente de IA puede evaluar tu nivel de comprensión actual y adaptar su respuesta para ayudarte a aprender. También puede ayudarte a crear un cronograma y un plan de estudio personalizado, para que sientas que tienes un instructor particular guiándote paso a paso en el proceso. Si tu meta es aprender a hablar un nuevo idioma, por ejemplo, un agente podría trazar un plan que comience con vocabulario básico y ejercicios de pronunciación, para luego avanzar hacia conversaciones simples, reglas gramaticales y, finalmente, práctica de escucha y habla en situaciones reales.

Relacionado: La economía de los agentes de IA ya comenzó, aunque pocas empresas lo hayan notado

Recomendaciones personalizadas

A veces, lo más difícil de aprender algo nuevo es saber por dónde empezar. ¿Sabes cómo Netflix genera una lista de sugerencias de películas según tus preferencias? Los agentes de IA pueden crear una ruta de aprendizaje personalizada de forma muy similar. En lugar de tener que revisar una infinidad de cursos o tutoriales (de calidad variable), un agente de IA puede seleccionar los recursos más relevantes y efectivos según tus metas, tu estilo de aprendizaje y tu nivel de conocimiento actual.

Por ejemplo, si eres un emprendedor que busca perfeccionar sus habilidades de liderazgo, un agente de IA podría sugerir una combinación de libros fundamentales, charlas TED reveladoras y casos de estudio sobre ejecutivos de alto rendimiento. Si tu objetivo es dominar el análisis de datos, podría orientarte hacia ejercicios prácticos de programación, tutoriales interactivos y conjuntos de datos reales con los cuales practicar.

Lo mejor del aprendizaje impulsado por IA es que es adaptable. A medida que ganas dominio, tu entrenador de IA puede ajustar sus recomendaciones, retarte con conceptos nuevos e incluso simular escenarios del mundo real para profundizar tu comprensión.

Relacionado: El nuevo liderazgo: tres habilidades humanas que la IA no puede reemplazar

Mejora de habilidades en toda la organización

Como líderes, garantizar que los empleados tengan acceso al aprendizaje y desarrollo (L&D, por sus siglas en inglés) es fundamental. Esto era cierto antes de que la IA entrara en juego con la fuerza que lo ha hecho; ahora lo es todavía más. Si bien la IA debería verse como una herramienta para facilitarles la vida a los empleados, es comprensible que estén nerviosos ante la posibilidad de que sus empleos estén en riesgo.

Los líderes deben pensar en cómo mejorar o reconvertir las habilidades de sus empleados, pero el costo es alto: un estudio de BCG encontró que las empresas líderes destinan hasta 1.5% de sus presupuestos anuales totales al aprendizaje y desarrollo de habilidades.

Irónicamente, la misma tecnología a la que los trabajadores temen es la que también puede aprovecharse para ayudarlos. En lugar de requerir costosos programas de capacitación externos o largos talleres presenciales, los agentes de IA pueden ofrecer rutas de aprendizaje personalizadas y disponibles bajo demanda, adaptadas al puesto, nivel de habilidad y aspiraciones profesionales de cada empleado. Dado que 68% de los empleados considera que la capacitación laboral actual es demasiado genérica, un enfoque impulsado por IA no solo reducirá costos y ahorrará tiempo, sino que también será más efectivo.

Por ejemplo, un agente de IA puede evaluar el nivel actual de un empleado en análisis de datos y recomendar módulos de capacitación paso a paso, ajustándolos en tiempo real según su progreso. Si un profesional de marketing necesita aprender ingeniería de prompts para la creación de contenido con IA, el agente puede ofrecer tutoriales específicos, sugerir ejercicios prácticos y hasta simular casos de uso reales, todo sin apartar al empleado de sus tareas diarias.

La IA no solo está transformando la forma en que trabajamos, sino que está cambiando la forma en que aprendemos. Ya sea un niño preguntando si los peces sienten sed o un líder empresarial lidiando con las complejidades de la adopción de IA, los agentes están haciendo que el aprendizaje continuo sea más accesible, rentable y personal.