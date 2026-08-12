Conclusiones Clave Anthropic activó marcas de agua invisibles en los contenidos generados por Claude para todos los modelos lanzados en Europa desde el 2 de agosto de 2026, en cumplimiento con la Ley de IA de la Unión Europea.

Un cambio sísmico se avecina en el modo en el que las herramientas de inteligencia artificial generativa trabajan: las marcas de agua invisibles en los contenidos que producen.

La primera en implementarlo es Anthropic, la empresa dirigida por Dario Amodei y creadora de Claude.

El martes la empresa anunció un ajuste en el modo en que su LLM (gran modelo de lenguaje) funciona, el cual ha sido aplicado a todos sus modelos lanzados en Europa a partir del 2 de agosto de 2026. Con esto Anthropic busca cumplir con el Código de prácticas sobre la transparencia del contenido generado por IA (previsto en el artículo 50, apartado 2, de la Ley de IA de la UE— de la Unión Europa.

Aunque, por ahora, el ajuste solo aplica en los países que pertenecen a la Unión Europea, pudiera marcar una nueva tendencia en los contenidos creados utilizando IA generativa.

Desde la aparición temprana de ChatGPT a finales de 2022, diversos sectores han mostrado preocupación por el impacto de la tecnología en diversos campos. Aunque su adopción y aplicación en el campo profesional nos ha hecho más eficientes y productivos, algunos sectores son especialmente sensibles a su uso.

Destacan sectores y actividades artísticas como la fotografía, la pintura y la literatura, y todo el sector académico con el temor de que la inteligencia artificial termine por reemplazar el pensamiento de los estudiantes.

Aunque las marcas de agua invisibles no lo resuelven todo, sí sirven para poder entender de qué manera ha participado la IA en el proceso de creación de una obra de arte, una novela, un ensayo académico o reporte/análisis de ventas.

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¿Cómo funcionan las marcas invisibles de Claude?

En el comunicado emitido por Anthropic se explica el modo en el que las marcas invisibles funcionarán y cómo se irán liberando.

“A medida que el contenido generado por IA se vuelve cada vez más común —explica el texto—, una mayor transparencia y señales que indiquen de dónde proviene el contenido pueden brindar a las personas un contexto útil sobre la información que consumen. Para fomentar la transparencia y cumplir con nuestras obligaciones legales, Anthropic está trabajando para incorporar marcas legibles por máquinas en el contenido que genera Claude”.

Las marcas invisibles ya están presentes en todas las versiones de Claude (Claude Platform, Claude, Claude Code, Claude Cowork y Claude Tag) que utilicen modelos liberados después del 2 de agosto de 2026. Las versiones de Claude que utilicen modelos liberados antes de esa fecha se actualizarán paulatinamente hasta que todas las herramientas y versiones de Claude cuenten con la nueva funcionalidad.

El comunicado continúa explicando las dos tecnologías que Anthropic utilizará para marcar lo que Claude genera: marcas de texto embebidas y metadatos adjuntos con los archivos.

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¿Cómo funcionan las marcas de texto embebidas?

Según Anthropic: “Cuando un modelo compatible de Claude genera texto, incorpora una marca de agua imperceptible directamente en el propio texto”. Esta no se puede ver y no modifica el significado, la calidad ni la legibilidad de la respuesta de la IA.

Agrega: “Como la marca de agua forma parte del texto, viajará con él cuando se copie y pegue en otro lugar, y puede persistir incluso después de algunas ediciones. La marca de agua se aplicará a nivel del modelo, lo que significa que estará presente independientemente del producto o la interfaz de Claude de la que provenga el texto”.

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¿Cómo funcionan los metadatos adjuntos a los archivos?

En el documento también se explica: “Cuando Claude genera un tipo de archivo compatible, como .svg, .png o .jpg, adjunta metadatos de procedencia firmados digitalmente”. Estos metadatos siguen los estándares de la industria para registrar información sobre la procedencia de los contenidos.

“Si un archivo contiene una etiqueta de metadatos firmada, esto indica que fue procesado por Claude y permite detectar si el archivo ha sido alterado”.

Los ajustes que Anthropic ya ha aplicado a sus modelos representan un cambio significativo en la manera en la que una empresa de IA transparenta el modo en que sus herramientas son utilizadas.

En el comunicado la empresa explica que está trabajando en brindar a sus usuarios herramientas y mecanismos que sirvan para detectar los metadatos y marcas invisibles que genera. Por el momento estás herramientas todavía no están disponibles. Aunque por ahora el cambio solo aplica a un mercado, es posible que paulatinamente se abra a otros mercados brindando claridad y confianza a los usuarios y a todos quienes consumimos contenido.