Conclusiones Clave LinkedIn ha combatido el contenido de baja calidad durante años, incluyendo las publicaciones de empleo fraudulentas.

La inteligencia artificial ha hecho que moderar contenido sea mucho más difícil de gestionar.

Empresas de detección de inteligencia artificial estiman que una parte considerable de las publicaciones y comentarios en LinkedIn ahora involucran a esta tecnología, aunque LinkedIn cuestionó sus resultados.

LinkedIn sabe que tiene un problema con la IA.

El mes pasado, la plataforma de networking profesional comenzó a darles a los usuarios una forma de marcar publicaciones y comentarios que creen que fueron creados por inteligencia artificial (IA), mediante un botón que dice “parece contenido de IA de baja calidad”, según informó recientemente The Wall Street Journal. La medida busca frenar la avalancha de contenido creado con IA.

LinkedIn no está sola. La mayoría de las principales plataformas de redes sociales han intentado contener el aumento de publicaciones generadas por IA, apoyándose principalmente en etiquetas automatizadas. Es un enfoque con un historial irregular, que deja sin etiquetar parte del trabajo hecho con IA y etiqueta erróneamente como IA a cierto contenido creado por humanos.

Por ejemplo, la estrella de redes sociales Nikolai Savic, quien tiene cinco millones de seguidores en TikTok, es conocido por sus creativos videos de cocina. Le contó a The Wall Street Journal el mes pasado que TikTok etiquetó algunos de sus videos como generados por IA, a pesar de que él los editó minuciosamente. Esto provocó que perdiera credibilidad ante sus seguidores.

“La gente ya tiene en mente que solo uso IA”, dijo Savic. “Esto dañó muchísimo mi reputación. Y en TikTok, a nadie parece importarle realmente”.

Lo que está en juego puede ser mayor para LinkedIn, que se promociona como un lugar confiable para encontrar información útil, construir relaciones profesionales y descubrir oportunidades laborales para sus más de mil millones de miembros.

Muchos usuarios de LinkedIn recurren a la IA con la esperanza de que les ayude a comunicarse con mayor claridad o a publicar con mayor frecuencia. Ejecutivos y observadores de la industria advierten que el resultado puede ser contenido que se siente insulso, excesivamente pulido o poco auténtico.

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La inteligencia artificial como un nuevo desafío

Brendan Gahan es cofundador y CEO de Creator Authority, una agencia de marketing de influencers especializada en LinkedIn. Le dijo a The Wall Street Journal que “todo el mundo usa IA en cierta medida”. Sin embargo, aconseja a los influencers evitar publicar contenido generado por IA porque podría dañar su credibilidad. El éxito en la plataforma depende, en última instancia, de la credibilidad, afirmó.

LinkedIn ya se había enfrentado antes a problemas de contenido, como el exceso de sobreexposición personal y las publicaciones de empleo fraudulentas. “Llevamos mucho tiempo trabajando en esta área del contenido de baja calidad”, declaró al diario Oscar Rodríguez, vicepresidente de producto de LinkedIn.

La IA está poniendo a prueba a la plataforma a una escala mucho mayor.

Según Pangram Labs, una startup de detección de IA que analizó casi 57,000 piezas de contenido, entre abril y junio, el 41% de las publicaciones extensas públicas de LinkedIn y el 30% de sus comentarios públicos fueron generados enteramente por IA. La empresa encontró que LinkedIn tenía una concentración de publicaciones largas generadas por IA mayor que X, con un 29%, y que Reddit, con un 13%.

Originality.ai, otra empresa de detección de IA, llegó a una conclusión aún más llamativa. Tras revisar 5,000 publicaciones públicas de LinkedIn en julio, determinó que el 81% mostraba un uso de IA superior al moderado. En comparación, apenas poco menos de la mitad de las 5,500 publicaciones públicas de Reddit que revisó alcanzó ese mismo umbral.

LinkedIn cuestionó los resultados de estas investigaciones ante The Wall Street Journal, pero no compartió resultados propios comparables.

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