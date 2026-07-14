Conclusiones Clave Entre los firmantes destacan 15 ganadores del Premio Nobel, además de ejecutivos de OpenAI y Anthropic y académicos de universidades como Harvard, Yale, Stanford y el MIT.

No es la primera vez que prominentes académicos y científicos firman una misiva en la que advierten sobre los riesgos implícitos en el desarrollo de la inteligencia artificial (IA). Sucedió en repetidas ocasiones tras la aparición de ChatGPT en noviembre de 2022 que “democratizó” el uso de una tecnología que en verdad comenzó a desarrollarse hace más de 70 años.

Lo que hace distinta a esta carta es el momento en que se publica.

Más de 200 economistas y líderes en el campo de la tecnología han firmado un nuevo documento titulado Tenemos que actuar ahora (en inglés, We Must Act Now) en el que advierten sobre las consecuencias que el trepidante avance de la tecnología tendrá en el campo laboral.

Entre los firmantes se encuentran 15 ganadores del Premio Nobel y ejecutivos clave tanto de OpenAI como de Anthropic, dos de las empresas líderes en el campo y múltiples académicos de reconocidas universidades como Yale, Harvard, Columbia, Stanford y el MIT. En el documento también aparecen los nombres de Eric Schmidt ex CEO de Google, Vinod Khosla, un reconocido inversionista de riesgo y Reid Hoffman, uno de los fundadores de LinkedIn.

Lo que hace distinta a la misiva de tan solo 109 palabras de las anteriores, es su énfasis en la velocidad a la que se ha desarrollado la IA y el modo en el que su adopción se ha propagado de manera global y prácticamente en cualquier disciplina.

Estos son los tres inicios del texto:

La IA podría volverse radicalmente más poderosa en los próximos 10 años.

Esto podría impulsar una transformación sin precedentes de nuestra economía, mayor que la Revolución Industrial, pero desarrollándose en un lapso mucho más corto. Podría traer riesgos, incluyendo el desplazamiento laboral a gran escala, así como oportunidades, como avances importantes en el nivel de vida. Los economistas, los responsables de políticas públicas y los líderes tecnológicos deben actuar ahora para comprender la economía de la IA transformadora y construir los incentivos, las salvaguardas y las instituciones necesarias para orientar la IA en una dirección que complemente a los seres humanos y beneficie a la sociedad.

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Un mundo encantado y preocupado por la inteligencia artificial

El documento deja ver la preocupación de ejecutivos y economistas que hasta ahora se habían mostrado escépticos del impacto real que la IA podría tener en el campo laboral.

Según un artículo publicado por The New York Times, Erik Brynjolfsson, un economista de la Universidad de Stanford la idea del documento es crear conciencia entre los economistas y responsables de las políticas públicas del potencial de la tecnología y de su potencial para la disrupción.

Al referirse al impacto que la inteligencia artificial ha tenido entre los economistas, Brynjolfsson dijo: “Ha habido un cambio notable en la profesión… Todavía veo una brecha grande ahí, un desajuste importante, y me preocupa un poco que no vayamos a estar listos para el tsunami que se avecina”.

El documento, sin embargo, solo señala el riesgo; no menciona caminos a seguir para minimizar el impacto que la IA ya tiene en nuestro día a día.