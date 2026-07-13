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Conclusiones Clave El verdadero reto de una marca ya no es producir más contenido, sino dejar huella sensorial y construir memoria.

No hace falta ser una marca grande para brindar una experiencia sensorial: basta con una sensación sencilla, coherente y repetible que el consumidor pueda asociar con la marca.

Nunca fue tan barato producir contenido ni tan caro ser recordado. La inteligencia artificial (IA) permite crear imágenes, videos y textos en un tiempo que antes parecía imposible, pero también está llenando los espacios de contenido cada vez más similar. Eso hace que el verdadero reto de una marca ya no sea aparecer más, sino dejar huella y construir memoria. Porque producir contenido no es lo mismo que construir marca.

Cuando todo se consume a través de una pantalla, muchas marcas empiezan a sentirse monótonas: otro anuncio, otro video, otro mensaje, otro scroll. Retener la información se vuelve más complicado para los usuarios. Por ello, las marcas buscan crear un vínculo más íntimo, mediante un olor, una textura, un sabor imaginado, una sensación.

El marketing sensorial no es nuevo. Martin Lindstrom a finales de los 2000 planteó que muchas decisiones de compra no pasan primero por la razón, sino por los recuerdos, emociones y asociaciones.

Hoy, podemos encontrar marcas que no nacieron para vender comida, pero han tomado sus códigos como el antojo, la textura, el aroma y ese ritual de placer que muchas veces limitamos por prisa, culpa o cuidado.

Vemos marcas de lujo como Prada, Tiffany, Gucci o Ralph Lauren colocando sus propias cafeterías y restaurantes como una extensión del universo de marca. No se trata de portarla, sino de habitarla: sentarse dentro de su estética, consumirla y hacerla parte del recuerdo.

En belleza pasa algo similar: los perfumes gourmand, los bálsamos con nombres de postres, sabores dulces, texturas que imitan la crema batida o empaques que permiten tener la sensación de servir un helado y campañas publicitarias construidas alrededor de la comida. No es casualidad, la comida es una de las fuentes más potentes de placer, memoria y deseo porque activa varios sentidos al mismo tiempo.

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Las sensaciones no son decoración

No todas las experiencias nacen de campañas. Algunas están tan integradas a la vida cotidiana que dejamos de verlas como parte de una marca, aunque lo sean.

La Casa de Toño es un buen ejemplo. Más que una estética aspiracional, la marca se reconoce por su ritmo: el olor a pozole, los platos que llegan rápido, las mesas llenas, el ruido de comida compartida y esa sensación de antojo resuelto sin tanto adorno. Refuerza y cumple su promesa sencilla: comida mexicana, abundante, accesible y eficiente.

Por eso la experiencia no debe confundirse con decoración. Una pared bonita puede traer una visita; una experiencia coherente provoca recompra. Esa es la diferencia.

Antes de definir cuál será la sensación que representará a nuestra marca debemos responder algo más simple: ¿qué queremos que el cliente sienta? ¿Calma, lujo, deseo, confianza, nostalgia, seguridad o pertenencia? Si la sensación no conecta con la identidad de la marca y con el momento cultural del consumidor, es simplemente disfraz.

Porque los sentidos no decoran la marca: la traducen.

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¿Se puede brindar una experiencia sensorial sin ser una gran marca?

Un emprendedor no necesita imitar las acciones de las grandes marcas. No tiene que abrir un café, diseñar un aroma propio o construir una experiencia costosa, es suficiente empezar con algo más simple como una experiencia sencilla, coherente, repetible y fácil de asociar con su marca.

De hecho, muchos negocios de barrio ya lo hacen sin nombrarlo. La panadería que reconoces por el olor, el consultorio que reduce ansiedad con luz baja, música suave, la tienda de ropa independiente que cuida la textura del empaque, o el restaurante que manda una nota escrita a mano en cada entrega.

En la era de la IA, la diferencia no está en diseñar experiencias para que se compartan, sino en construir marcas que el consumidor recuerde con el cuerpo.