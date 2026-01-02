Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Conclusiones Clave Como líder, tu trabajo no es hacerlo todo tú mismo.

Se trata de equilibrar los riesgos de una situación dada con las oportunidades que presenta y luego proporcionar un nivel adecuado de orientación.

Alguna vez, mi hija me preguntó si podía llevar a su amiga a casa después de la escuela. ¿El problema? Ella era una conductora novata y vivíamos en California, donde esto no estaba permitido.

Rápidamente me di cuenta de lo complicada que era la situación. Si le hubiera dado permiso, habría asumido la responsabilidad de cualquier problema que ocurriera como resultado de sus acciones. Pero si simplemente le hubiera dicho que no, no habría aprendido a pensar críticamente sobre sus propias acciones.

En lugar de darle una respuesta directa a mi hija, le dije que necesitaba considerar las posibles consecuencias y tomar la decisión ella misma. También le expliqué que esto la haría completamente responsable del resultado, y que cualquiera que fuera su decisión, yo la apoyaría.

Aunque nunca compartiré la decisión que mi hija tomó ese día, se fue con una mayor autoconciencia y una mejor capacidad para evaluar los riesgos. Esta lección también aplica a los negocios: las personas tienen más éxito cuando las animas a asumir las consecuencias de sus decisiones.

Por qué deberías eliminar la red de seguridad de la aprobación

Como líder, puede parecer más seguro para todos cuando tú tomas las grandes decisiones. Pero cuando das respuestas fáciles a preguntas de los empleados como “¿Esto está bien?”, también les quitas algo: su autonomía.

Imagina que tienes un empleado trabajando en un comunicado de prensa. Una vez que lo mande, no habrá forma de recuperarlo. Podrían preguntarte si quieres revisarlo antes. Pero al responder de cualquier manera, la decisión deja de ser solo de ellos; compartirás parte de la responsabilidad por cualquier demora que ocurra en el proceso de revisión o por cualquier problema que pase desapercibido.

Tu negocio crecerá mucho más rápido y con mucha más estabilidad si confías en ellos para que asuman los resultados de sus decisiones.

No le haces ningún favor a alguien cuando lo absuelves de la responsabilidad de sus acciones. En el mejor de los casos, les enseña que el fracaso no tiene consecuencias, y en el peor, puede enseñarles que nada de lo que hacen importa.

Los empleados también tienden a buscar este tipo de aprobación como una especie de red de seguridad, incluso si no se dan cuenta de que lo están haciendo. Pero tu negocio crecerá mucho más rápido y con mucha más estabilidad si confías en ellos para que asuman los resultados de sus decisiones.

Los costos del fracaso frente a los costos de la debilitación

Por supuesto, permitir que tus empleados tomen sus propias decisiones y asuman las consecuencias significa que el fracaso se convierte en un riesgo real. Pero en muchos casos, los costos que provienen de privar a tu equipo de autonomía son mucho mayores.

La verdad se hizo evidente para mí hace años cuando estaba programando unas vacaciones. Teníamos que tomar una decisión sobre uno de nuestros productos mientras yo estaba fuera, por lo que mi jefe sugirió que diera instrucciones a mi gerente de ingeniería sobre qué hacer. Me negué y opté por dejar que ellos tomaran la decisión solos.

Le expliqué a mi jefe que la lógica era simple: si lo hacían de la manera correcta, aprenderíamos que eran más capaces de lo que pensábamos y podríamos hacer un mejor uso de sus talentos. Si tomaban la decisión incorrecta, tendría una oportunidad de coaching cuando regresara para ayudarles a entender lo que deberían haber hecho.

Pero si simplemente les decía qué hacer, la persona en cuestión solo aprendería a acudir a mí cada vez que necesitara tomar decisiones. Esto ralentizaría nuestra toma de decisiones, estancaría nuestro crecimiento y probablemente afectaría los ingresos futuros.

Equilibrando riesgo con responsabilidad como líder

Críticamente, este era un proyecto que solo nos costaría unos pocos días de trabajo perdido si se tomaba la decisión incorrecta y teníamos que deshacerlo. Si hubiera sido un proyecto más grande con más en juego, liderar desde arriba podría haber sido más apropiado.

Pero como líder, tu trabajo no es hacerlo todo tú mismo. Es equilibrar los riesgos de una situación dada con las oportunidades que presenta y luego proporcionar un nivel adecuado de orientación.

En la mayoría de los casos, la regla general es simple: mientras más tengas que perder en una situación, más involucrado deberías estar. Al reservar las oportunidades de aprendizaje para situaciones que probablemente no causen daños catastróficos, incluso si se salen de control, proporcionas a tu equipo una manera de crecer que no requiere que asumas riesgos existenciales con el negocio.

Aun así, dejar que las personas fracasen es una parte necesaria para ayudarlas a florecer. Les ayuda a ganar confianza, a tomar mejores decisiones y a aumentar el alcance de sus responsabilidades con el tiempo. Eventualmente, también los prepara para asumir roles de liderazgo. Ya sea que seas un padre o un mentor en un entorno profesional, ese es el tipo de modelo a seguir que prepara a las personas para el éxito.

