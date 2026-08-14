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Conclusiones Clave Lo que antes era privilegio reservado para las grandes empresas con presupuesto para agencias especializadas, hoy está al alcance de cualquier emprendedor.

La rápida evolución de la inteligencia artificial (IA) y su capacidad transformadora han despertado diversas interrogantes sobre su trascendencia futura. No obstante, suele ignorarse que, lejos de desestabilizar el panorama comercial, esta herramienta está actuando como un motor fundamental para catalizar el desarrollo en diversos sectores globales.

De hecho, investigaciones recientes de S&P Global indican que el dinamismo financiero ha superado las proyecciones durante el presente ejercicio, con una tendencia positiva que se estima prevalecerá hasta el año 2027.

Mientras tanto, la inversión y la demanda de productos relacionados con la IA están impulsando el comercio internacional, especialmente en Asia y Norteamérica, aunque la evolución de las exportaciones seguirá condicionada por el contexto geopolítico y económico.

Es fundamental reconocer que el impacto de la IA trasciende el ámbito de las corporaciones tecnológicas. Esta innovación está facilitando una reconfiguración profunda de los procesos internos, permitiendo que las organizaciones compitan con mayor vigor en el mercado internacional mediante la optimización de la agilidad y celeridad en sus funciones operativas.

Resulta alentador observar que el capital humano muestra una apertura creciente ante la integración de estas herramientas en el entorno laboral. En este contexto, el reciente informe de tendencias de Indeed revela que el 71% de los profesionales consultados emplea activamente soluciones de IA para la validación de conceptos y la resolución de desafíos complejos. Dicha receptividad evidencia que el liderazgo empresarial prefiere potenciar sus facultades técnicas antes que sucumbir ante la incertidumbre que genera la relevancia de esta nueva era digital.

La fluidez digital, combinada con la inteligencia emocional, es una poderosa combinación que puede potenciar las capacidades de cada ejecutivo, así como los resultados que generan para su empleador.

Para las empresas, trabajar con IA puede ayudar a impulsar las ventas, llegar a nuevos clientes y expandirse a diferentes mercados y regiones. Tomemos como ejemplo el marketing y las ventas. Con el apoyo de esta tecnología, las empresas y sus ejecutivos pueden perfeccionar su alcance, adaptar la forma en que presentan los puntos de venta únicos (USP) de los productos e integrar puntos de retroalimentación de datos en campañas globales.

Veamos más de cerca cómo las empresas pueden seguir superando las adversidades y crecer gracias a una estrategia de alcance inteligente impulsada por la IA.

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Ventajas del contenido hiperpersonalizado en ventas B2B para aumentar la cuota de mercado

McKinsey informó que el 77% de las empresas B2B que utilizan experiencias personalizadas observan un aumento en su cuota de mercado. Además, un estudio de SmarterHQ revela que el 72% de los consumidores solo interactúan con materiales de mercadotecnia personalizados según sus intereses únicos.

Esto confirma que el contenido personalizado que conecta con cada público es la clave para impulsar las ventas B2B.

Si bien los esfuerzos anteriores por ofrecer comunicaciones personalizadas segmentaban a las audiencias en categorías amplias basadas en factores como la edad, el género y la ubicación, no lograban tomar en cuenta los matices más sutiles en las preferencias de los usuarios.

Hoy en día, la IA nos ayuda a abordar esto de varias maneras clave. Para empezar, la IA puede examinar y analizar rápidamente grandes cantidades de datos para ofrecer una forma mucho más sofisticada de segmentar a las audiencias en función de los factores que realmente generarán una venta. Una vez que se han identificado las preferencias a un nivel detallado, la tecnología puede ajustar automáticamente el contenido y los mensajes para ofrecer una comunicación hiperpersonalizada a gran escala.

Para las empresas, esto también abre las puertas a canales de ventas globalizados. Con la IA, el contenido puede traducirse a miles de idiomas diferentes o adaptarse para satisfacer preferencias culturales o socioeconómicas específicas.

Con una comunicación hiperpersonalizada a gran escala, las empresas no solo pueden aumentar drásticamente su base de clientes potenciales, sino también incrementar significativamente sus posibilidades de cerrar la venta.

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Aprovechar la comunicación impulsada por IA para una divulgación impactante

Aunque el contenido es una poderosa herramienta de ventas, parte del potencial más emocionante de la IA como asistente de comunicación proviene de su capacidad para apoyar una narración impactante.

Además, el valor agregado de la narración asistida por IA va mucho más allá del equipo de ventas. Aunque es una herramienta poderosa para llegar a los clientes, también promete impulsar la cohesión interna, conectarse con financiadores importantes, llegar a los medios de comunicación y ayudar a las empresas a dominar la participación de las partes interesadas.



Numerosas investigaciones han demostrado que ciertas “diferencias individuales” únicas, como las propensiones, las disposiciones, las creencias y las actitudes, determinan nuestro grado de receptividad ante las comunicaciones individuales.

En el pasado, la creación de materiales de comunicación corporativa que tuvieran en cuenta estas diferencias individuales era un privilegio exclusivo de las empresas consolidadas con la capacidad de desembolsar miles de dólares cada mes para contratar agencias especializadas. Incluso así, el proceso era lento, costoso y los resultados no estaban garantizados.

El auge de la IA democratiza este proceso por completo. Esto significa que las empresas pueden dominar el arte de la comunicación efectiva y crear historias impactantes que atraigan a todos los interesados.

La misión y la visión de la empresa son el núcleo de la comunicación. La IA permite a los ejecutivos adaptar la forma en que se presenta este mensaje, ya sea que la audiencia sea un equipo remoto, un nuevo socio o un miembro de la junta directiva.

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Generar un impacto positivo en la comunicación B2B

Si bien los elementos fundamentales de la comunicación se centran en el mensaje, no debemos ignorar la influencia del aspecto visual.

Un diseño innovador garantiza que el contenido sea atractivo y relevante. En este sentido, la IA y la automatización pueden ayudar a ajustar los aspectos visuales de las presentaciones, las campañas de mercadotecnia y el contenido interno para que resuenen con el canal y el usuario.

Esto requerirá herramientas de interfaz que den soporte al sitio web, la aplicación y el correo electrónico de la empresa, tales como sistemas de gestión de contenido y campañas, así como la optimización dinámica del contenido. Estas herramientas deben desarrollarse con plantillas modulares dinámicas e integraciones de API para presentar contenido personalizado en tiempo real.

Además, a medida que las empresas crecen, puede ser un desafío cada vez mayor para el liderazgo gestionar la forma en que los ejecutivos realizan sus presentaciones. La microgestión de presentaciones, propuestas y actualizaciones es insostenible y limita el crecimiento ágil de un negocio.

Al mismo tiempo, si no se controlan adecuadamente estos mensajes, la situación puede agravarse rápidamente. Dominar el arte de contar historias con la IA puede mejorar la satisfacción de los usuarios, mejorar la percepción de los mensajes y aumentar la confianza, aspectos que desempeñan un papel fundamental en contextos de alto riesgo.

El soporte impulsado por IA ofrece una nueva forma de gestionar todos estos elementos a gran escala y brindar a los empleados las herramientas que necesitan para cumplir con los objetivos de la empresa sin demoras. Tanto para las grandes como para las pequeñas empresas, el increíble poder de la tecnología emergente y la IA promete revolucionar el crecimiento de sus negocios a través del B2B y un mayor alcance.