20 cosas que no dicen las personas con inteligencia emocional

Parte de ser emocionalmente inteligente implica saber qué decir en el momento adecuado, pero también saber cuándo es mejor quedarse callado. Al igual que el silencio dice mucho, lo que no dices puede transmitir respeto, comprensión y contención. A veces, guardarte las palabras puede prevenir malentendidos, preservar relaciones y demostrar empatía hacia los sentimientos de los demás.

Todos tropezamos de vez en cuando. Sin embargo, las personas emocionalmente inteligentes tienden a evitar ciertas frases que pueden impactar negativamente sus relaciones. Aquí hay 20 frases que las personas con inteligencia emocional evitan decir, y cosas que pueden decir en su lugar para ayudar a fomentar buenas relaciones.

1. “Cálmate”

Esta frase puede desencadenar una explosión emocional y empeorar las cosas al invalidar o menospreciar los sentimientos de la persona.

¿Un mejor camino? Puedes validar sus emociones diciendo, “Entiendo que estás molesto.” Puedes reconocer sus sentimientos sin juzgar ni desestimar, creando así un ambiente propicio para la comunicación y la resolución constructiva de problemas.

2. “No es justo”

Esta frase suele sonar infantil porque evoca sentimientos de impotencia. Al replantear la queja de “no es justo” a algo como, “creo que esta situación podría manejarse de otra manera,” las personas emocionalmente inteligentes cambian el enfoque del victimismo a la resolución constructiva de problemas.

Este enfoque demuestra asertividad y una actitud proactiva hacia la búsqueda de soluciones. También fomenta el diálogo abierto y la colaboración en lugar de centrarse en las injusticias percibidas.

3. “Al menos…”

“Al menos todavía tienes un trabajo,” dijo con una leve sonrisa.

Aunque estas frases a menudo tienen la intención de ofrecer consuelo, pueden trivializar las luchas de una persona. La frase “al menos” a menudo minimiza los sentimientos o experiencias de alguien, lo cual puede ser despectivo y restarles valor.

En lugar de intentar encontrar el lado positivo o restar importancia a la gravedad de la situación, ofrece empatía y apoyo. Reconoce la validez de las emociones y experiencias de la persona. Esto puede fomentar conexiones más fuertes y promover un entorno más solidario.

4. “Te lo dije”

Esta suele usarse de manera condescendiente para enfatizar la corrección o previsión propia después de que alguien más experimenta un fracaso o dificultad. Nunca es una buena idea restregarle a alguien un error porque siempre es fácil juzgar después de los hechos. Además de afectar la confianza, también puede generar resentimiento y dañar las relaciones.

En lugar de ello, reconoce que todos cometen errores. Luego, ofrece tu apoyo y orientación.

5. “No es gran cosa”

Lo que para ti es un problema trivial, puede ser significativo para otra persona. Al desestimar sus preocupaciones con “no es gran cosa,” invalidas sus sentimientos y puedes dañar la relación.

En lugar de juzgar, escucha activamente y ofrece tu apoyo.

6. “¿Por qué no puedes ser más como [alguien más]?”

Cada persona tiene sus propias fortalezas y debilidades. Las personas emocionalmente inteligentes nunca hacen comparaciones de este tipo pues saben que pueden dañar seriamente la autoestima de alguien.

En lugar de eso, promueven la autoaceptación y el crecimiento personal. El objetivo es ayudarles a reconocer y desarrollar sus propias fortalezas en lugar de moldearlos para que sean como otra persona.

7. “Estás exagerando”

Similar a “cálmate,” esta frase implica emociones excesivas o irracionales por parte del receptor. Esto puede ser despectivo y doloroso.

En su lugar, intenta entender y apoyar su perspectiva. Anima a otros a expresar sus sentimientos y valida sus emociones.

8. “Todo pasa por una razón”

Aunque este sentimiento puede ser reconfortante en algunas situaciones, puede parecer insensible y despectivo cuando alguien está pasando por un momento difícil. Además, puede implicar que de alguna manera es responsable de su situación.

Más que dar sugerencias, demuestra empatía y solidaridad.

9. “No te preocupes, yo lo arreglo”

Incluso cuando la intención es buena, hacerse cargo de los problemas de otra persona puede privarlos de su autonomía y evitar que desarrollen habilidades de afrontamiento.

En su lugar, deberías ofrecer apoyo y orientación y empoderarlos para que resuelvan por si mismos el problema.

10. “¿Estás bien? (Cuando claramente sabes que no lo están)”

Puede parecer condescendiente y poco sincero hacer esta pregunta retórica. Una persona emocionalmente inteligente ofrecerá apoyo genuino y gestos específicos de asistencia.

“¿Puedo prepararte una taza de té?” o “¿Puedo sentarme contigo mientras hablas de esto?” son respuestas mucho más impactantes. Ofrecer gestos específicos de asistencia demuestra un cuidado y empatía genuinos, en lugar de solo hacer una pregunta retórica.

11. “No es mi responsabilidad”

Una persona emocionalmente inteligente entiende la importancia de la colaboración, la empatía y un sentido de responsabilidad dentro de un equipo. Un empleado excepcional no ignorará un problema o algo en lo que pueda ayudar solo porque no esté en la descripción de su puesto de trabajo.

Siempre puedes contar con ellos para compartir su tiempo y conocimiento contigo. Con frecuencia, buscan contribuir a la organización y ven su rol como una parte crucial de ella.

12. “Deberías…”

“Deberías romper con ellos.”

“Deberías renunciar a tu trabajo.”

“Deberías perder peso.”

“Deberías dejar de ser tan sensible.”

Recibir consejos no solicitados, aunque bien intencionados, puede parecer intrusivo y crítico. La suposición es que sabes lo que es mejor para otra persona, lo cual no siempre es el caso.

Ofréceles apoyo y orientación — si lo solicitan. Pero también debes respetar su autonomía.

13. “Todo es tu culpa”

¿Una manera rápida de terminar una relación? Culpar y avergonzar a los demás. Una persona que tiene inteligencia emocional entiende que debe asumir la responsabilidad de sus propias acciones y problemas.

En lugar de señalar con el dedo, se enfocan en soluciones, diciendo cosas como, “Veamos cómo podemos resolver esto juntos” o “¿Cómo podemos evitar esta situación en el futuro?”

14. “No tengo tiempo para esto”

Todos se han sentido sobrecargados y estirados en algún momento. Sin embargo, decir “No tengo tiempo para esto” puede parecer despectivo e irrespetuoso para alguien que valora la tarea o el tema en cuestión.

Podría ser mejor decir algo como, “En este momento estoy muy ocupado, pero programemos un tiempo para que más tarde podamos hablar de esto.” Esto muestra respeto por las necesidades de la otra persona mientras reconoces las tuyas. Considera replantear tus pensamientos la próxima vez que quieras decir, “No tengo tiempo para esto,” y observa cómo te sientes.

15. “No puedo”

Una mentalidad de crecimiento implica creer que las habilidades y la inteligencia pueden desarrollarse mediante dedicación y esfuerzo, mientras que una mentalidad fija implica creer que las habilidades son innatas e inalterables. Las personas emocionalmente inteligentes suelen tener una mentalidad de crecimiento, entendiendo que los desafíos y los contratiempos son oportunidades para el crecimiento y el aprendizaje.

Al reemplazar el “No puedo” por frases como “Aprenderé cómo” o “Encontraré una manera”, muestran una confianza en su potencial y capacidad de recuperación. Este enfoque positivo y enfocado en soluciones fortalece su capacidad para adaptarse y superar obstáculos.

16. “¿No puedes simplemente superarlo?”

Esta declaración asume falsamente que las emociones son inconveniencias pasajeras que pueden ser fácilmente desechadas. Las emociones, sin embargo, son complejas y persistentes, y requieren de tiempo y comprensión para ser procesadas.

Como reemplazo, muestra apoyo y paciencia, reconociendo que la sanación requiere tiempo.

17. “Siempre…” o “Nunca…”

La mayoría de estas generalizaciones son inexactas y suelen poner a las personas a la defensiva.

En su lugar, enfócate en comportamientos específicos que necesitan ser cambiados. En lugar de decir, “Siempre dejas los platos sucios en el fregadero,” intenta, “Agradecería si pudieras ayudar con los platos después de la cena.” Las oraciones que comienzan con “yo” son especialmente poderosas ya que mantienen la responsabilidad de lo que se expresa en la persona que habla.

18. “No lo siento”

Decir lo siento y gracias debería ser lo básico. Al mostrar remordimiento y expresar gratitud, demuestras tu cuidado por las otras personas en tu vida.

Mientras seas consciente de lo que dices y cómo lo dices, puedes construir relaciones más fuertes y crear un entorno más positivo y productivo.

19. “Siempre tengo razón”

A pesar de su atractivo para el ego, esta declaración finalmente daña las relaciones. Es imposible tener razón todo el tiempo, y aferrarse a esta ilusión obstaculiza el aprendizaje y el crecimiento.

Como alternativa, abraza la humildad y acepta las diferencias de opinión como oportunidades para el crecimiento.

20. “Lo que sea”

Esta en verdad me arde. ¿La razón? Una respuesta despectiva como esta cierra la comunicación y demuestra una falta de interés.

Siempre que estés genuinamente confundido, haz preguntas aclaratorias para demostrar que estás prestando atención.

Comunica lo que realmente quieres decir

Ten en cuenta que la comunicación es una calle de dos vías y se necesita tiempo y práctica para sobresalir en ella. De manera similar, tu inteligencia emocional puede desarrollarse con el tiempo. Comienza por evitar estas frases e implementando estos consejos en tus relaciones personales y profesionales.

Expresa tus sentimientos, respeta las opiniones de los demás, escucha activamente y no temas comprometerte. Con paciencia y comprensión, puedes mejorar tus habilidades de comunicación y convertirte en la persona emocionalmente inteligente que deseas ser.