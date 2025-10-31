¿Quieres ser un mejor emprendedor? Todo comienza con esta sencilla estrategia de branding

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Soy fundador de una empresa de tecnología, pero hay varias razones por las que dedico tanto tiempo a escribir artículos como este. Primero, porque me gusta escribir y creo que es un gran ejercicio para expandir mi mente en nuevas direcciones. Segundo, porque he aprendido mucho en mis más de 20 años como emprendedor, y vale la pena compartir muchas de esas lecciones con otros.

Publicar artículos con regularidad también me ha ayudado a desarrollar mi marca personal. Para los fundadores, esto puede ser crucial. Piensa en alguien como Richard Branson: lo conocemos como un aventurero divertido y extrovertido, alguien con quien parecería genial subirse a un jet ski. Es casi imposible separar su imagen de la constelación de empresas del Virgin Group, por las que es reconocido.

Por otro lado, considera a alguien como Sam Bankman-Fried, cuya imagen cuidadosamente construida como un altruista eficaz se ha desmoronado por completo tras revelarse que defraudó a sus clientes por miles de millones de dólares.

Como emprendedor, construir correctamente tu marca personal puede hacer que tu negocio triunfe o fracase. Aquí te comparto mis ideas sobre cómo lograrlo.

El poder de una marca personal

Las marcas personales suelen confundirse con la reputación, pero no son lo mismo. Como señala Harvard Business Review, la reputación se basa en primeras impresiones, en las relaciones que construyes y en cómo te comunicas con los demás. En otras palabras, tu reputación es un conjunto de opiniones formadas sobre ti a partir de tus acciones y comportamientos.

Una marca personal, en cambio, es intencional. Es la imagen que quieres proyectar. “Mientras que la reputación trata sobre credibilidad, tu marca personal trata sobre visibilidad y los valores que representas abiertamente”, explican los autores. O, como dijo Jeff Bezos: “Tu marca es lo que otras personas dicen de ti cuando no estás en la habitación”.

Todos tienen la oportunidad de construir una marca personal. En 2010, el experto en branding Dan Schawbel dijo a The New York Times que “internet ha obligado a todo el mundo a convertirse en un mercadólogo”. En aquel entonces Schawbel tenía razón y sigue teniéndola. LinkedIn, Medium, TikTok… todas estas plataformas pueden servir para que la gente te conozca y vea la imagen que deseas proyectar. Si lo haces bien, puede abrirte enormes oportunidades para hacer crecer tu negocio.

Construyendo la marca correcta

Cuando pienses en cómo definir tu marca, la autenticidad es clave. No intentes posicionarte como un experto en marketing si nunca has lanzado una campaña, ni como un líder de opinión si rara vez compartes tus ideas.

Mejor, sé honesto. No es necesario que publiques cada detalle de tu vida personal o de tu trayectoria, pero lo que compartas debe ser verdadero. Igual de importante es ser transparente tanto con tus éxitos como con tus fracasos: la vulnerabilidad genuina conecta con las personas.

Ser intencional sobre cómo te posicionas implica, primero, tener claridad sobre tus valores y lo que te hace único. En mi caso, una gran parte de mi marca personal es el bootstrapping. Es un elemento central en mi historia como emprendedor y un camino en el que realmente creo.

Por supuesto, no inicié pensando que me haría conocido como un evangelista del bootstrapping; simplemente fue la ruta que tenía más sentido para mi empresa, Jotform. Pero a medida que mi negocio creció, empecé a ver el valor en la forma única en que lo había construido y quise mostrarles a mis clientes y socios un vistazo detrás de escena. Ser abierto sobre mi trayectoria como fundador que financió su negocio sin inversión externa me ha permitido conectar con las personas y generar confianza en mi producto.

Aun así, puede que no sea obvio lo que quieres que tu marca comunique. ¿No sabes por dónde empezar? Toma un lápiz y papel y responde las siguientes preguntas:

¿Qué te motiva a levantarte a trabajar cada mañana?

¿Cuáles son los proyectos que más te llenan de energía?

Al final de tu carrera, ¿qué te gustaría haber aportado al mundo?

Al terminar este ejercicio, deberías tener una idea más clara sobre cuáles son tus prioridades.

Conectando con los stakeholders clave

Si bien quieres que tu marca llegue a las personas adecuadas, no es necesario que resuene con todos. La consultora en marca personal Jennifer Holloway dijo a la BBC: “No esperes tener una marca personal que todos amen”, y agregó que el objetivo no es tratar de moldearte para ganar admiración. “Se trata de sutileza y autenticidad”.

Como en cualquier otro esfuerzo, siempre es útil recopilar comentarios de los demás, especialmente de aquellos que forman parte del público al que intentas llegar. Pide a colegas, mentores y personas de tu industria su opinión honesta sobre tu mensaje y valóralo. Hacer esto no solo te dará más visibilidad, sino que también te ayudará a perfeccionar tu enfoque.

Al igual que las personas, las marcas personales no tienen que ser perfectas. Sheryl Sandberg alguna vez argumentó en contra del valor del branding, diciendo: “Las personas no son tan simples. Cuando nos empaquetamos, nos volvemos ineficaces e inauténticos”.