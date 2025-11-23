Tu tipo de personalidad determina tu potencial de liderazgo. Aquí está cómo descubrirlo y desbloquear todo su potencial

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Conclusiones Clave La personalidad influye críticamente en el estilo de liderazgo, resolución de problemas y comunicación, impactando el apetito por el riesgo y las habilidades de toma de decisiones.

Más allá de las autoevaluaciones, se pueden obtener ideas invaluables a través de la retroalimentación de compañeros, mentores y personas de confianza.

Como lo sabe casi cualquier gerente o ejecutivo, la personalidad juega un papel determinante en el estilo de liderazgo. No solo define lo que uno está inclinado a hacer en muchas situaciones, sino también cómo se abordan la resolución de problemas, la comunicación, el apetito por el riesgo y mucho más. Es uno de los factores más importantes para desbloquear todo el potencial de liderazgo, pero maximizar las fortalezas asociadas y tener en cuenta las debilidades solo es posible si se hace un recuento honesto de ambas.

Se han realizado una gran cantidad de investigaciones sobre qué hace que las personas sean diferentes en términos de personalidad, y existen muchas pruebas/análisis diseñados para mapear dichos rasgos. Algunas populares incluyen la evaluación DISC (decisión, interacción, serenidad y cumplimiento), el indicador de tipo Myers-Briggs, la evaluación Working Genius y el modelo del diagrama eneagrama.

Sin embargo, incluso las pruebas más rigurosas pueden simplificar en exceso los rasgos y están inherentemente limitadas en la cantidad de matices que pueden considerar. No todos encajan en categorías precisas, y a muchos no les gusta ser categorizados de ninguna manera. Aun así, las pruebas tienen el potencial de señalar rasgos que podrías no haber notado, aunque recomendaría no depender demasiado de una sola: un mejor método es realizar varias pruebas y después buscar similitudes en los resultados.

Ya sea que utilices o no estas herramientas de aprendizaje, comprender por qué te sientes y te comportas de la manera en que lo haces, es vital. Todos tienen un estilo en este espacio hacia el que gravitan naturalmente, y algunos son más efectivos que otros. No podemos cambiar las personalidades per se, pero podemos comprenderlas mejor y hacer los ajustes adecuados.

Relacionado: Cómo convertir los peores rasgos de tu personalidad en fortalezas; te lo dicen 6 fundadores que lo lograron

Los “Cinco Grandes”

Ampliamente utilizado por investigadores, el modelo de los “Cinco Grandes” abarca varias categorías principales de personalidad. Piensa en cada una como en una escala deslizante: sus diversas combinaciones resultan en diferentes tipos de personalidad. Estos son:

Apertura a la experiencia: Aquellos con puntajes altos tienden a ser creativos, curiosos y ambiciosos.

Aquellos con puntajes altos tienden a ser creativos, curiosos y ambiciosos. Conciencia: Las personas en el extremo superior tienden a ser reflexivas, productivas y organizadas.

Las personas en el extremo superior tienden a ser reflexivas, productivas y organizadas. Extroversión: El extremo alto aquí indica sociabilidad, expresividad y asertividad.

El extremo alto aquí indica sociabilidad, expresividad y asertividad. Agradable: Las respuestas en el nivel superior corresponden con la confianza, la empatía y la amabilidad.

Las respuestas en el nivel superior corresponden con la confianza, la empatía y la amabilidad. Neuroticismo: Resultados más altos reflejan ansiedad y tristeza, junto con irritabilidad.

Relacionado: Cómo los líderes pueden utilizar las pruebas Myers-Briggs, DISC y FIRO-B para impulsar la cultura corporativa

Un entendimiento más profundo

Sin duda, ya eres consciente de algunas de tus fortalezas, debilidades y defectos, pero probablemente no de todas, y por eso los análisis mencionados anteriormente, junto con el trabajo en grupo y quizás la terapia individual, son tan cruciales. Ambos reditúan de varias maneras, incluyendo encontrar una ventaja en algo que anteriormente considerabas una deficiencia y/o descubrir que algo que antes se veía como una fortaleza puede estar trabajando en tu contra. Luego puedes aplicar soluciones: conformar un equipo para cubrir los vacíos en los que eres débil y aplicar tus fortalezas de manera estratégica.

Identificación de valores

Los principios morales y éticos juegan un papel indispensable en la identidad, incluido el comportamiento general y la visión del mundo. Todos tienen aquellos por los que viven, incluso si no necesariamente han detenido a pensar y detalladamente en ellos. En muchos casos, no te das cuenta de esas creencias fundamentales hasta que te topas con una situación en la que te ves obligado a tomar una decisión basada en ellas.

El proceso de identificar y examinar tus valores también es parte del liderazgo, incluido el importante trabajo de desafiar estos valores y ver si se mantienen. ¿Te hacen un mejor líder? ¿Son realmente los valores que quieres seguir?

Retroalimentación de fuentes de confianza

Aunque las pruebas de personalidad pueden proporcionar información valiosa, la mejor información en este espacio proviene de personas de confianza, aquellas capaces de ver las cosas que tú no puedes ver. Por lo tanto, recomiendo buscar retroalimentación (mientras más específica, mejor) de tus seres queridos, compañeros, mentores y otras personas en las que confíes y respetes. Esto te permite trabajar en cambiar ciertos comportamientos para obtener una respuesta más positiva de los demás y liderar de manera más efectiva.

Relacionado: Aquí tienes 12 maneras de cultivar y mejorar tu visión de liderazgo