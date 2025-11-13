Perdí mucho tiempo al no hacer estas 4 cosas cuando inicié mi negocio
Aquí comparto lo que he aprendido al construir mi empresa y las que cosas haría diferente si pudiera volver a empezar.
Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.
Conclusiones Clave
- Priorizar la comprensión del cliente y el desarrollo rápido del producto es esencial en las etapas iniciales de una startup.
- Involucrarte en un entorno emprendedor con personas afines puede acelerar notablemente tu crecimiento personal y profesional.
- Utilizar recursos limitados y aceptar la imperfección puede generar avances significativos y experiencias de aprendizaje valiosas en las primeras fases.
Emprender un negocio en la universidad suena fácil, incluso glamoroso, ¿cierto? La libertad de experimentar, el optimismo de la juventud y la abundancia de recursos a tu alcance. Pero, en realidad, hay una abrumadora cantidad de consejos contradictorios sobre cómo deberías invertir tu tiempo y priorizar tareas cuando estás comenzando y tratando de lanzar tu proyecto.
Yo fundé mi negocio —BOND, una aplicación móvil para equipos remotos e híbridos— cuando estaba estudiando en Babson College. Durante el lanzamiento y crecimiento de mi emprendimiento, me di cuenta de todo el tiempo que desperdicié en un principio tratando de hacerlo todo yo en lugar de concentrarme en lo que realmente importa.
Aquí hay cuatro lecciones que he aprendido al construir mi negocio y lo que haría diferente si pudiera empezar de nuevo.
Aprovecha tu tiempo de manera efectiva
Al iniciar un negocio, recibirás innumerables opiniones sobre lo que deberías estar haciendo. Pero, en realidad, todo se reduce a dos aspectos clave: entender a tu cliente y construir tu producto lo más rápido posible. Eso es lo más importante.
Cuando empecé, no contaba con las habilidades técnicas necesarias para desarrollar mi producto, lo cual resultó ser una bendición disfrazada. Esto me obligó a pensar en maneras creativas y no escalables para validar mi idea. Por ejemplo, en la primera versión de BOND, envié manualmente más de 80 mensajes diarios a los usuarios a través de WhatsApp durante 206 días seguidos. A las 9 de la mañana enviaba las solicitudes y a las 9 de la noche compartía los resultados. No fue hasta el día 150, cuando logré un 89% de usuarios activos diarios, que consideré crear una solución técnica, un producto mínimo viable, para empezar a escalar esas tareas.
Realizar actividades no escalables al principio te obliga a conocer a tu cliente a un nivel más profundo y a mejorar tu producto con retroalimentación real, lo que te ayuda a avanzar en la dirección correcta.
Rodéate de personas adecuadas
Si deseas acelerar tu crecimiento, es fundamental rodearte de quienes están en la misma senda que tú. Para mí, vivir en eTower —una residencia para fundadores en Babson— fue una de las mejores decisiones que tomé. Estar en contacto con emprendedores 24/7 transformó mi manera de trabajar. Pronto me di cuenta de que los emprendedores exitosos comparten algunas características clave: resiliencia, una confianza casi irracional y una ética de trabajo inquebrantable.
La resiliencia proviene de estar profundamente conectado con el problema que estás tratando de resolver o de tener un deseo ardiente de lograrlo a toda costa. La confianza casi irracional, que al principio puede parecer extraña, también resulta muy útil. La confianza se alimenta de muchas fuentes, pero mantenerla en los tiempos difíciles depende de tener a las personas adecuadas a tu alrededor. Se trata de rodearte de quienes realmente creen en ti y que no tienen miedo de ofrecerte críticas constructivas y honestas cuando las necesitas. Necesitas personas que desafíen tus ideas, te empujen a mejorar y, al mismo tiempo, crean en tu capacidad para construir algo verdaderamente significativo.
Relacionado: Del contratiempo al éxito: 4 formas de convertir tus desafíos en resiliencia
Aprovecha las oportunidades de financiación y recursos
Recaudar fondos como estudiante universitario puede sentirse como escalar una montaña sin una cima visible. Sin embargo, esta es la clave: no recaudar demasiado al principio es en realidad una ventaja. No quieres contar con una gran cantidad de capital cuando todavía estás descubriendo qué vale la pena pagar y qué necesitas dominar antes de subcontratar.
Aprender a ser ingenioso es un superpoder para los fundadores jóvenes. Existen innumerables recursos —concursos de pitches, aceleradoras y oportunidades de financiación— esperando a que los aproveches. Participar en pitches, en particular, es una de las mejores inversiones que puedes hacer en ti mismo. Te obliga a salir de tu zona de confort, a pensar de manera rápida y a perfeccionar tus habilidades para contar historias.
Como CEO, necesitas ser capaz de responder de manera convincente a tres preguntas clave: ¿Por qué tú? ¿Por qué esto? ¿Por qué ahora? Dominar el arte de presentar ha sido clave para que yo recaude más de $50,000 dólares solo en competencias.
Relacionado: Tu zona de confort es una paradoja: aquí hay 5 formas de superar tus límites para salir de ella
No esperes a que tu producto sea perfecto
Está es la realidad: tu producto nunca será perfecto. Lo peor que puedes hacer es seguir esperando la perfección mientras postergas la oportunidad de aprender de clientes reales. Ojalá alguien me hubiera dicho que está bien empezar a cobrar antes de considerar que tu producto está listo, pues esto es una gran señal de que vas por el buen camino y te brinda retroalimentación valiosa en tiempo real.
Cuando comencé BOND, tenía un miedo constante al rechazo. Retrasé el lanzamiento durante seis meses, convencida de que necesitaba que todo fuera impecable antes de pedir a alguien que pagara por ello. Lo que aprendí es que muchas veces la retroalimentación que temes recibir es exactamente la que necesitas escuchar.
Lo que aprendí es que muchas veces la retroalimentación que temes recibir es exactamente la que necesitas escuchar.
Mi consejo para quien tenga una idea en mente: simplemente comienza. Iniciar BOND ha sido la mejor decisión de mi vida, porque ha sido la forma más rápida de ampliar mi conocimiento, mis habilidades y mi red de contactos. Recuerda, para los emprendedores, “El único fracaso es no intentarlo”.Relacionado: Vas a ser rechazado — el modo en el que lo manejes puede llevarte al éxito. Aquí tienes 3 formas de manejarlo
