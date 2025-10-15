La soledad no es tu enemiga — así puedes convertirla en tu mayor aliada

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Cuando lanzas una empresa, especialmente siendo fundador individual, puede sentirse como si te hubieras enterrado profundamente bajo tierra. Es un lugar aislado, silencioso, y si trabajas desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche, como yo lo hacía, la oscuridad puede envolverte de manera literal.

Me recuerda a la historia de la semilla, sola en la tierra. “¿Dónde está el sol?” se pregunta alarmada. “¿Dónde están las otras semillas? ¿Por qué hay tanto silencio?” (Supongamos, para los fines de esta parábola, que las semillas pueden sentir estas cosas).

Pero con el tiempo, la semilla da raíces. Empuja hacia arriba, poco a poco. Eventualmente, sale a la superficie. Es entonces cuando se da cuenta: no estaba enterrada, estaba plantada.

Al igual que la diferencia entre estar enterrado y estar plantado, la soledad y la compañía de uno mismo son dos caras de la misma moneda. La diferencia está en tu mentalidad. Como dijo acertadamente May Sarton en su libro Diario de una soledad (The Journal of a Solitude):

“La soledad es la pobreza del yo; la compañía de uno mismo es la riqueza del yo.”

Para los fundadores, aprender a ver la soledad como una oportunidad puede convertirse en una de tus mayores ventajas. Esta es la razón.

Soledad vs. aislamiento

Cuando estaba construyendo Jotform, pasaba más tiempo a solas que nunca. No es que estuviera solo — todo lo contrario. No solo levanté mi negocio en la densa multitud que es Nueva York, sino que además trabajaba mayormente en público, saltando de una cafetería a otra mientras establecía los cimientos de mi nueva empresa.

Aun así, a pesar de estar rodeado de gente, estaba muy solo. En ocasiones, estar tan inmerso en mi propio mundo me provocaba pánico. ¿Qué creía que estaba haciendo? ¿Por qué pensaba que esta idea funcionaría?

Pero abrazar la soledad y permanecer en su incomodidad es una elección. El neurocientífico Robert Sapolsky ha escrito extensamente sobre cómo la respuesta del cuerpo al estrés depende menos del factor estresante en sí y más de cómo lo percibimos. Si ves un desafío como una amenaza, tu cuerpo se llena de hormonas del estrés dañinas. Pero si percibes ese mismo desafío como una oportunidad, tu fisiología cambia: te vuelves más resiliente y enfocado.

El mismo principio se aplica a estar solo. La soledad —esa que te consume— aparece cuando el aislamiento se siente impuesto o fuera de tu control. Es estrés percibido como amenaza. La solitud, en cambio, es estrés reinterpretado como oportunidad. Puede ser reparadora e incluso poderosa.

Al igual que la diferencia entre estar enterrado y estar plantado, las condiciones externas pueden parecer las mismas. La diferencia está por completo en tu mentalidad.

El viaje del héroe

Todo fundador comienza solo. No es una señal de fracaso, sino un rito de paso.

En la narrativa, esto se conoce como el Viaje del héroe, una estructura que aparece en mitos y películas de distintas culturas. Comienza con una persona común viviendo en un mundo familiar, hasta que un día recibe un llamado a algo más grande. Para responder a ese llamado, debe abandonar la comodidad de lo conocido y adentrarse en la incertidumbre — solo.

Los fundadores atraviesan lo mismo. Dejas atrás sueldos fijos, expectativas claras y un sentido de previsibilidad. Por necesidad, este periodo de transformación debe vivirse en soledad — después de todo, de ahí surge el crecimiento. Los momentos de quietud generan creatividad, pero todavía más importante, el acto de estar solo fortalece y desarrolla resiliencia. Los estudios han encontrado que quienes tienen una mayor “capacidad de soledad” tienden a ser emocionalmente estables, ambiciosos y abiertos a nuevas experiencias.

El objetivo no es pasar todo el tiempo solo. Pero sentirse cómodo con la soledad te obliga a aprender a confiar en ti mismo. Para los fundadores que trabajan por su cuenta, no hay habilidad más valiosa. Aprendes a resolver tus propios problemas, tomar tus propias decisiones y ser tu propio mayor animador. Mi consejo: estructura tu tiempo de soledad. Úsalo para el trabajo profundo. Reconoce la incomodidad y resiste la tentación de agarrar el teléfono y desplazar la molestia con el scroll.

Este tramo inicial en solitario puede sentirse como un desvío solitario, pero no lo es.

El inicio de este trayecto individual puede percibirse como una etapa aislada, pero no lo es. Es esencial. Es donde clarificas tu visión y desarrollas la autonomía que te acompañará durante el resto de tu viaje.

No es para siempre

Como padre de tres hijos, a veces extraño los días en los que la soledad siquiera era una posibilidad. Pero la realidad es que dejé atrás ese tiempo cuando mi negocio empezó a crecer. Ahora tengo equipos, colaboradores y conversaciones constantes que llenan mi agenda: siempre hay alguien con quien reunirse, algo que revisar y decisiones que tomar. La soledad que antes tenía ha sido reemplazada por el murmullo del impulso compartido.

Aunque estoy agradecido por todo ello, también reconozco lo que me brindaron aquellos primeros días de silencio: espacio para crecer, claridad de propósito y la capacidad de avanzar sin depender de la validación externa. Ese tiempo a solas construyó los cimientos — no solo de mi negocio, sino del líder que finalmente llegué a ser. A medida que tu negocio crezca, la fase de soledad naturalmente dará paso a la colaboración y al trabajo en equipo. Pero al principio, no tengas prisa por llenar el vacío de la soledad con ruido. Abraza el silencio, aprende de él y deja que te transforme en un líder más resiliente, enfocado y eficaz.