¿Qué pasa cuando le pides a alguien que toma decisiones de vida o muerte todos los días que te hable de liderazgo? Obtienes ideas sobre el entorno de mayor presión posible.

El Dr. Dan Dworkas es médico con doctorado, urgenciólogo, profesor adjunto en la Escuela de Medicina Keck de la USC, autor, presentador de podcast y director médico del Mission Critical Teams Institute. Durante los últimos 20 años, Dan ha estudiado cómo los seres humanos toman decisiones bajo presión y cómo trabajamos en equipos pequeños. Su investigación se enfoca en el modo en que la presión afecta nuestra toma de decisiones, nuestra capacidad para recolectar información y la dinámica de los equipos en situaciones de alto estrés.

En esta entrevista, le pedimos que destilara décadas de medicina de emergencias e investigación en siete preguntas fundamentales sobre liderazgo. Sus respuestas revelan por qué cree que los líderes son administradores temporales, el poder de la curiosidad sistemática y cómo su perspectiva ha evolucionado del rendimiento individual hacia los sistemas de equipo.

P1: Desde tu perspectiva, ¿cuál es el papel de un líder?

Dworkas: Creo que los líderes tienen dos funciones. Primero, cumplir con la misión para la que su equipo está aquí en este momento; y segundo, construir algo mejor para el futuro. Siempre hay que considerar ambos aspectos. ¿Cómo tengo éxito ahora mismo y cómo entreno a mi equipo para ser mejor mañana?

P2: ¿Cuál es la única cosa que todo líder debe saber?

Dworkas: Hay un gran intérprete de banjo, Earl Scruggs, que dice que este es un mundo salvaje, pero que solo estamos de paso, ¿cierto? Entonces, todo líder necesita entender que su asiento es rentado. Su principal trabajo es preparar a su equipo para que pueda hacerlo incluso mejor que él.

P3: ¿Cuál es tu hábito más importante?

Dworkas: La curiosidad. Ser curioso sobre mí mismo y ser, esencialmente, un científico de mí mismo. Siempre estás explorando, siempre estás experimentando y siempre tratando de mejorar.

P4: ¿Qué es lo más importante para construir un equipo efectivo?

Dworkas: El propósito. Asegúrate de que todos comprendan tu misión, que responde a la primera pregunta. Este es nuestro trabajo hoy, y este es nuestro trabajo para mañana.

P5: ¿Cuál es el mayor error que ves que otros líderes cometen?

Dworkas: Voy a hablar de mí, no de otros líderes, ¿de acuerdo? El mayor error que cometo es no impulsar lo suficiente esa curiosidad, dejar cosas al azar en lugar de hacer más experimentos.

P6: ¿Cuál es la mejor manera de dar malas noticias?

Dworkas: Eso es algo que hago mucho como médico de urgencias, ¿cierto? Para eso tenemos todo un protocolo. La idea es, esencialmente, decir: “Tengo malas noticias, esto no te va a gustar”. Luego te digo cuál es la mala noticia y después me quedo sentado. No digo nada. Dejo que haya espacio para que la persona lo procese.

P7: ¿Qué es algo sobre lo que hayas cambiado de opinión recientemente?

Dworkas: Creo que cuando comencé este camino, estaba muy enfocado en cómo podía desempeñarme mejor bajo presión, porque pensaba que todo tenía que ver conmigo y con lo que yo necesitaba cambiar. Pero mientras más tiempo paso en este universo aplicando el conocimiento, más me doy cuenta de que se trata más del equipo y del sistema, y de lo que haces antes y después del momento crítico.

Aquí puedes encontrar la entrevista completa con el Dr. Dan Dworkas: