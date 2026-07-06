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Ya he visto antes cómo se nos voltea por completo la forma de trabajar. Allá por los años noventa, viví el auge de la computación cliente-servidor. Después llegaron los correos electrónicos para sustituir a las contestadoras automáticas, el SaaS para reemplazar al software instalado, y los celulares para desplazar a las computadoras de escritorio.

Todas estas fueron transformaciones de negocio que cambiaron nuestra manera de trabajar y que obligaron a empresas de todo el mundo a adaptarse. Pero lo que está sucediendo con la inteligencia artificial (IA) es distinto. Y no por poco.

Atraviesa al mismo tiempo sectores, departamentos, roles y niveles de habilidad. Hoy, todo líder está tratando de entender si la IA amenaza o beneficia a su negocio: su propuesta de valor, la forma en que genera ingresos, su estructura de costos. Esto es especialmente cierto en los negocios de cuello blanco, construidos sobre capital humano. La IA representa una sacudida de fondo a qué trabajo hacen las personas, qué trabajo hacen las máquinas y cómo colaboran entre sí. Trabajo con miles de empresas que están justo en medio de este cambio, y veo a sus directores ejecutivos lidiando con la misma pregunta: ya no es si deben transformar a su fuerza laboral, sino cómo hacerlo de forma responsable, rápida y a gran escala.

Pero esto no es un cambio aislado. Estamos apenas al inicio de una nueva era, una de transformación constante que va a exigir que las empresas entiendan de forma continua cómo está cambiando el trabajo, rediseñen a su gente en función de la estrategia y conviertan ese entendimiento en acción. La buena noticia es que, aunque la IA es el catalizador de todo esto, también puede ser un aliado de confianza en el proceso.

Aquí van cinco pasos que cualquier negocio puede seguir para no quedarse atrás frente a las transformaciones laborales que la IA está acelerando.

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1. Entiende a tu gente

Ya estamos viendo la primera oleada de contrataciones “boomerang” en la era de la inteligencia artificial: empleados que fueron despedidos para ser recontratados tiempo después, cuando la dirección se dio cuenta de que los bots por sí solos no eran suficientes.

Hoy pocas empresas entienden realmente a su fuerza laboral actual. Puede que tengan claro el número de empleados, pero cuando se trata de capacidad real, van a ciegas. Finanzas revisa costos. Recursos Humanos, puestos. Ventas ve el pipeline. Pocos líderes logran conectar el tamaño y el costo de su fuerza laboral con los roles, habilidades y equipos que en realidad mueven los resultados del negocio.

Una transformación de verdad empieza por atender estos puntos ciegos. Eso significa derribar los silos y reunir los datos de la fuerza laboral en una sola plataforma, para que, al momento de tomar decisiones importantes, todos tengan una visión completa de los costos actuales, las habilidades, el talento y los vacíos por cubrir.

No es sencillo, pero el impacto puede ser inmediato. En una empresa global de tecnología, los datos de costo laboral estaban repartidos en 34 países y múltiples divisas, lo que ocultaba el verdadero costo de la mano de obra. Después de centralizar todo en un solo modelo, los líderes obtuvieron visibilidad en tiempo real, lo que les permitió gestionar costos de forma directa y ahorrar millones en el proceso.

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2. Diseña la fuerza laboral del futuro

Una vez que entiendes a tu fuerza laboral, es necesario definir hacia dónde necesita ir. Tradicionalmente, esto ha sido terreno de los ejercicios de planeación anual. Pero en la era de la IA, el ritmo del cambio le ganó la carrera al viejo calendario de planeación.

Los proyectos de diseño organizacional periódicos, dirigidos por consultores externos, ya no son suficientes. Ahora los líderes necesitan adoptar un enfoque de planeación permanente: modelar escenarios de forma continua, ajustando el tramo de control, las capas de gestión, las disyuntivas de costo y las opciones de adquisición de talento a medida que surgen nuevas condiciones.

Este tipo de planeación también tiene que ir más allá de los empleados de tiempo completo. La IA casi nunca elimina puestos de forma limpia; sus ganancias se distribuyen entre fragmentos del trabajo. Por eso es clave mirar más allá de los títulos de puesto y catalogar las tareas dentro de cada rol: cuáles requieren criterio, empatía, creatividad o relaciones humanas, y cuáles se pueden automatizar, potenciar o eliminar.

Conforme cambian las plantillas y las condiciones del negocio, las nuevas herramientas impulsadas por IA permiten ajustar los planes sobre la marcha, manteniendo sincronizados los pronósticos y los presupuestos. También cierran la brecha entre los equipos de personal y finanzas, lo que permite una planeación colaborativa basada en datos en tiempo real.

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3. Ejecuta con contexto y confianza

Ya tienes una hoja de ruta. Pero ¿cómo llevas a tu organización del punto A al punto B?

Saber qué iniciativas financiar y cuáles descartar, y cómo secuenciar los cambios, ha sido tradicionalmente terreno de analistas y consultores. He visto meses de esfuerzo invertidos solo en cerrar una división con bajo desempeño.

Los problemas complejos y con múltiples frentes, como reestructurar sobre la marcha una organización de 50,000 personas, son justo para lo que se construyó la IA. Las herramientas de hoy pueden procesar un sinfín de variables y trazar rutas en segundos, no en meses.

Pero esto solo funciona si se cumple una condición clave: el contexto.

Un LLM genérico puede bastar si lo que necesitas es redactar un correo rápido o programar una nueva aplicación. Pero cuando se trata de transformar tu fuerza laboral, el contexto lo es todo: la historia del equipo, las restricciones presupuestales, los límites de cumplimiento normativo, las brechas de habilidades y los resultados de negocio que buscas alcanzar.

La empresa biofarmacéutica AbbVie lo comprobó de primera mano cuando comparó una herramienta de IA de uso general con otra entrenada específicamente con datos relevantes de su fuerza laboral. La herramienta genérica requería que los gerentes le proporcionaran manualmente el contexto básico. La IA especializada en fuerza laboral ya contaba con esa base, y en poco tiempo generó un plan de retención de 30-60-90 días, detallado y respaldado por datos, para un equipo en riesgo.

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4. Activa a tus gerentes

Al final, cualquier transformación de la fuerza laboral vive o muere con los gerentes de primera línea. Recursos Humanos puede ser dueño del talento, pero los gerentes son dueños de los resultados de desempeño. Por eso es tan importante darles las herramientas para tomar mejores decisiones sobre su gente.

Llegar ahí significa cerrar la brecha de la “última milla” que deja a tantos gerentes operando a ciegas. Atrapados en el día a día, la mayoría de los gerentes no tiene una visión completa de su equipo, mucho menos de cómo ese equipo impacta el desempeño del negocio. El problema de fondo: no tienen acceso a los datos que harían posible un verdadero entendimiento de su fuerza laboral.

Resolver esto empieza por democratizar los datos y los conocimientos sobre la fuerza laboral. Es, ante todo, un reto cultural: demasiados departamentos acaparan su información, y no hay suficientes líderes que confíen en sus gerentes de primera línea como para compartirla. Pero también es un reto técnico. Los gerentes ya están saturados de dashboards y herramientas de reportes. Lo que les falta es información en tiempo real sobre la cual puedan actuar.

Las nuevas herramientas impulsadas por IA ofrecen justo eso, y permiten a los gerentes hacer preguntas en lenguaje cotidiano. ¿Con quién de mi equipo debería tener una conversación sobre retención esta semana? ¿Cuáles de mis mejores empleados muestran señales tempranas de agotamiento? ¿Cuánto tiempo lleva vacante mi puesto abierto, y cuánto nos está costando?

Al reunir datos de personas y del negocio provenientes de los sistemas de Recursos Humanos, las plataformas de CRM e ingresos, y las aplicaciones que los empleados usan a diario, la IA les da a los gerentes una respuesta clara y bien fundamentada.

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5. Sigue mejorando

Con los primeros cuatro pasos en marcha, el último consiste en convertir la transformación de la fuerza laboral en un hábito. La IA sigue moviendo la meta, así que el ciclo nunca se detiene. Para mantenerse a la vanguardia, las empresas necesitan integrar la mejora continua a su forma de operar.

Aquí la inteligencia artificial también puede ser una aliada, y no solo un reto. Los planes y proyecciones de fuerza laboral ofrecen una base útil de referencia. Pero las herramientas de hoy permiten dar seguimiento continuo al progreso, señalando de forma constante las brechas frente al plan y las oportunidades de mejora para darles seguimiento.

La IA agéntica también puede dar el empujón que se necesita. Los agentes que trabajan de forma permanente siguen operando en segundo plano, alertando a los responsables de cada programa cuando se desvían del rumbo y sacando a la luz la siguiente prioridad antes de que los líderes tengan que preguntar.

Esto es lo que convierte a la transformación de la fuerza laboral de un proyecto único en una disciplina continua. Las empresas que lo dominen estarán en una posición mucho más sólida: no solo entendiendo cómo cambia el trabajo, sino moviéndose junto con él.