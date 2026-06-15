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Conclusiones Clave La eficacia de la IA agéntica depende en gran medida de la calidad de los datos que recibe, por lo que se requieren datos limpios y bien organizados para obtener resultados precisos; además, todavía necesita supervisión humana para perfeccionar y orientar su funcionamiento.

A pesar de los conceptos erróneos más comunes, la IA agéntica ya está activa e influye dentro de las organizaciones, apoya el análisis en tiempo real y la toma de decisiones, y resulta fundamental para las empresas que buscan mantenerse competitivas.

La IA agéntica no es una inteligencia artificial (IA) más inteligente: es una tomadora de decisiones autónoma que está transformando por completo la manera en que operan las empresas y trabajan los empleados. Su impacto es comparable al surgimiento de internet en los años noventa o al lanzamiento del iPhone en la primera década de los 2000. Pero como ocurre con toda innovación mayor, especialmente cuando comienza a masificarse, hay mucha confusión sobre lo que realmente es la IA agéntica. Algunos creen que se trata de una versión avanzada de ChatGPT; otros asumen que es un tipo de chatbot.

Los malentendidos en torno a la IA agéntica suelen originarse en explicaciones demasiado simplificadas, en el bullicio del marketing o en la falta de experiencia directa con la tecnología. Pero también provienen de percepciones arraigadas sobre la automatización, en particular sobre los chatbots que la gente usa cotidianamente para cosas como atención al cliente, rastreo de pedidos o agendar citas. Dentro de las organizaciones, la IA agéntica suele confundirse con sistemas internos que gestionan tareas rutinarias, como chatbots diseñados para responder solicitudes de soporte técnico, dar seguimiento a aprobaciones de compras o actualizar registros de empleados. Aunque útiles para tareas sencillas, estos chatbots no generan resultados por sí solos.

La IA agéntica se parece más a un colaborador digital autónomo. Puede analizar datos complejos, interpretar tendencias, identificar oportunidades y recomendar proactivamente los siguientes pasos para ayudar a los equipos a tomar decisiones más inteligentes. A diferencia de la IA tradicional, que es reactiva y responde a instrucciones, la IA agéntica actúa de forma independiente y anticipa lo que viene.

Como CEO de Infragistics, hablo constantemente con líderes de grandes empresas consolidadas y de compañías emergentes de alto crecimiento sobre el impacto de la IA. El malentendido de que la IA agéntica es un chatbot puede impedir que las empresas aprovechen su verdadero potencial.

A continuación, otros cuatro mitos comunes que conviene tener en mente.

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1. La IA agéntica es la versión más reciente de herramientas como ChatGPT

Así como hay malentendidos sobre los chatbots, muchos conciben la IA agéntica como una versión más avanzada de la IA tradicional. Si bien ambas pueden encargarse de tareas repetitivas y optimizar los flujos de trabajo del día a día, la diferencia entre las dos depende de lo que hacen después.

Herramientas como ChatGPT, Gemini y Grok generan respuestas a partir de datos con base en instrucciones muy específicas. Por ejemplo, un equipo de marketing puede pedirle a su herramienta de IA una línea de asunto para el correo electrónico de una campaña próxima. Las herramientas tradicionales ofrecerán algunas variaciones de esa línea de asunto, y nada más. La IA agéntica puede ir un paso más allá: analiza qué ha funcionado en el pasado, considera el público al que se dirige y comprende las tendencias de productos y consumo para recomendar líneas de asunto con mayor potencial de rendimiento.

Del mismo modo, mientras que las herramientas de IA tradicionales podrían resumir un informe de 30 páginas sobre el desempeño de una campaña de marketing, la IA agéntica puede analizar los datos, identificar qué elementos de la campaña generaron mayor impacto (y cuáles no funcionaron) y señalar formas de mejorar las campañas futuras.

Ambos tipos de IA generan eficiencias dentro de una organización, pero la IA agéntica tiene el poder de producir un impacto más significativo.

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2. Cualquier dato es un buen dato para la IA agéntica

La IA funciona con datos, pero no todos los datos son iguales. Otro concepto erróneo sobre la IA agéntica (y sobre la IA en general) es que mientras más información se le proporcione, mejores serán los resultados. La calidad, la organización y la accesibilidad de los datos importan mucho más que la cantidad. Si los datos que se le suministran a la IA son deficientes, los resultados también lo serán.

La IA agéntica es tan inteligente como los datos que recibe. Cuando la información de una empresa existe en silos dispersos entre CRMs, herramientas de análisis y plataformas desconectadas entre sí, la IA no puede ver el panorama completo. Eso, sumado a datos sucios o inexactos, limitará su efectividad.

La próxima ola de la IA no se trata únicamente de adopción, sino de preparación de datos. Las organizaciones están comprendiendo rápidamente que para aprovechar todo el potencial de la IA agéntica necesitan algo más que herramientas: necesitan datos centralizados, limpios y continuamente actualizados. Una vez establecida esa base, la IA agéntica puede impulsar a las empresas a tomar decisiones más rápidas e inteligentes, como dónde asignar presupuestos, cómo diseñar estrategias de salida al mercado o qué iniciativas generarán los mejores resultados de negocio.

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3. La supervisión humana no es necesaria

Muchos asumen que, una vez que los datos están limpios y centralizados, los agentes de IA pueden operar sin supervisión. Sin embargo, aunque los agentes de IA son proactivos y trabajan de forma autónoma, necesitan retroalimentación e intervención humana continua para ser efectivos.

La IA agéntica depende del aprendizaje y el refinamiento constantes, guiados por personas que revisan los resultados, corrigen errores y garantizan que las recomendaciones sigan alineadas con los objetivos de negocio en evolución. Cuando los datos, la dirección o los objetivos no están sincronizados, incluso las mejores herramientas de IA pueden comenzar a producir resultados que no dan en el blanco.

La IA debe tratarse como un colaborador, no como un sustituto del juicio humano. Cuando los equipos logran ese equilibrio, pueden sostener un desempeño a largo plazo, reducir riesgos y mantenerse ágiles conforme evolucionan los mercados y las expectativas de los clientes.

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4. La IA agéntica es una tecnología del futuro

Debido a que aún puede sonar futurista, es fácil pensar que la IA agéntica tardará años en generar un impacto real. Pero ya está aquí, y ya está produciendo resultados.

La IA agéntica ayuda a los equipos a analizar datos de rendimiento en tiempo real, identificar áreas de mejora y crecimiento, y tomar decisiones más inteligentes, sin necesidad de revisar manualmente dashboards o reportes. Plataformas de gestión del trabajo basadas en datos, como Slingshot, ofrecen a las organizaciones la posibilidad de centralizar sus datos y flujos de trabajo en un solo lugar, para que la IA pueda ayudar a los equipos a obtener insights con facilidad, descubrir tendencias y acelerar la toma de decisiones con base en datos.

Por supuesto, la IA agéntica seguirá evolucionando, pero no es algo que las empresas tengan que esperar para usar. De hecho, si no la están utilizando ahora dentro de su organización, ya van rezagadas. La IA agéntica no es un chatbot ni una herramienta de automatización más inteligente: es la base de una nueva forma de trabajar. Las organizaciones que comprendan esta distinción, inviertan en sus datos y traten a la IA como un colaborador serán las que conviertan su potencial en resultados.