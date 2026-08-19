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Conclusiones Clave Volverse “AI-native” no es solo un cambio tecnológico: es una transformación organizacional.

Aunque muchas empresas se enfocan en adoptar herramientas de inteligencia artificial, el éxito real depende de rediseñar flujos de trabajo, roles y modelos operativos para integrar la tecnología en el trabajo cotidiano.

La adopción de IA es, ante todo, un reto de personas, que requiere experimentación estructurada, gestión del cambio y nuevos roles híbridos que conecten las capacidades técnicas con las necesidades del negocio.

Las empresas deben entender la creciente importancia del juicio humano, con procesos de supervisión humana que garanticen que los resultados de la IA sean precisos, estratégicos y confiables.

Volverse AI-native requiere más que adoptar nuevas herramientas: exige que las empresas transformen a su gente, sus procesos y sus flujos de trabajo para que la inteligencia artificial (IA) genere un impacto real en el negocio sin dejar de lado el juicio y la creatividad humanos.

Hace poco, la tendencia corporativa era la transformación digital. Ahora el movimiento es volverse AI-native. Este cambio requiere nuevas tecnologías, pero en la mayoría de los casos lo que falta es la transformación organizacional necesaria para que todo esto funcione.

Las empresas que logren volverse AI-native no serán las que tengan la lista más larga de herramientas de inteligencia artificial, sino las que rediseñen sus roles, modelos operativos y flujos de trabajo para respaldar un trabajo potenciado por IA.

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La adopción de IA es, ante todo, un reto de personas

Existe la idea equivocada de que tener acceso a la tecnología de IA equivale a la transformación. Los directivos suponen que, en cuanto sus equipos cuentan con herramientas de IA, las integrarán de forma natural en el trabajo diario. En realidad, la adopción se fragmenta de maneras predecibles.

Algunos empleados experimentan por su cuenta con herramientas como Claude o ChatGPT. Otros no tienen claro dónde encaja la IA dentro de su rol y les preocupa la precisión, el riesgo para la marca o que se les vea como si estuvieran tomando atajos. Sin una estructura clara, la adopción se vuelve dispersa e inconsistente.

Una adopción efectiva requiere gestión del cambio. Los líderes de marketing ya han pasado por esto antes con las redes sociales, el marketing móvil y la automatización de marketing, procesos que exigieron nuevas habilidades, nuevos flujos de trabajo y una respuesta organizacional deliberada. La IA es distinta por la velocidad del cambio: los modelos, las capacidades y las mejores prácticas evolucionan en ciclos trimestrales. Lo que funcionaba hace seis meses ya quedó obsoleto.

Esto significa que la IA no puede tratarse como un proyecto secundario. Para volverse AI-native, tiene que ocupar el centro de cómo opera la función.

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“Resuélvelo tú solo” no es escalable

En la mayoría de las organizaciones, la IA entra como tecnología no oficial. Los empleados experimentan con herramientas públicas y automatizan tareas pequeñas. La experimentación tiene valor, y yo la fomento en mi propio equipo, pero no basta por sí sola para crear una función AI-native.

A medida que las aplicaciones de IA se vuelven más complejas, la adopción autodirigida deja de funcionar. Aparecen nuevos modelos, nuevos agentes crean nuevas posibilidades y nuevos riesgos, y lo que un empleado descubre por su cuenta puede no compartirse, escalarse ni gobernarse. El resultado es una función que en algunos puntos se ve más productiva, pero que en conjunto no es más capaz.

Volverse AI-native implica cultivar una cultura de experimentación estructurada, donde los equipos puedan probar nuevos enfoques dentro de límites que garanticen un uso responsable. También necesitan una conciencia compartida sobre privacidad de datos, precisión, voz de marca y revisión humana: los puntos de falla que, si se dejan pasar, erosionan la confianza en silencio.

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La necesidad de una guía de IA integrada

Conforme la IA se vuelve parte de las operaciones cotidianas, se necesitan nuevos roles para guiar su adopción. Están surgiendo puestos híbridos, como el de AI Forward Deployed Engineer (un rol híbrido entre ingeniería y operación), para cerrar la brecha entre la tecnología y su aplicación real dentro de una función.

Los equipos de marketing entienden al cliente, la mecánica de las campañas y la marca. Los equipos técnicos entienden las herramientas. Ninguno de los dos, por sí solo, puede traducir de forma confiable un problema real de marketing en un flujo de trabajo de inteligencia artificial bien diseñado.

Ahí es donde los especialistas de IA integrados encuentran su lugar. En mi propia función, he contratado a varios especialistas en automatización con IA cuya responsabilidad explícita es trabajar junto a los mercadólogos que aún no son AI-native, identificar procesos repetitivos, construir automatizaciones y agentes de IA a la medida, y asesorar al equipo sobre cómo usar la tecnología en su trabajo diario. Las contrataciones que más han marcado la diferencia no son ingenieros ni mercadólogos puros: son operadores capaces de construir, implementar y explicar.

Lo que he aprendido es que este rol tiene menos que ver con la tecnología y más con la traducción. Los mercadólogos conocen el trabajo, pero muchas veces no saben qué pedirle a la IA. Los especialistas conocen las herramientas, pero necesitan el contexto para aplicarlas bien. Combinar a ambos ha hecho más por acercar a mi función a una operación AI-native que cualquier implementación aislada de herramientas.

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El juicio humano se vuelve más valioso

Conforme las organizaciones se vuelven AI-native, la inteligencia artificial deja de ser un apoyo para soluciones individuales y pasa a impulsar sistemas compartidos y repetibles, y el efecto se multiplica. En un contexto de marketing, eso podría verse como una infraestructura de IA compartida para creación de contenido, SEO, reportes y operaciones de campañas, construida una sola vez y reutilizada por todos los equipos, en lugar de que cada persona la construya por separado.

La paradoja de la IA es que, mientras la ejecución se vuelve más fácil, el rol de la supervisión humana (human-in-the-loop, o HITL) se vuelve cada vez más importante. No es una limitación que haya que sortear, sino el mecanismo que hace que los flujos de trabajo con IA sean lo suficientemente confiables para escalar.

La IA puede acelerar la producción de contenido, automatizar reportes y reducir cuellos de botella operativos. Pero no puede encargarse de la estrategia, el posicionamiento, el entendimiento del cliente, las alianzas ni la rendición de cuentas. Todo flujo de trabajo con IA verdaderamente relevante que hemos construido en marketing tiene un punto de control HITL en algún lugar, a veces más de uno.

Conforme la IA democratiza la producción, la diferenciación se traslada a la calidad de la idea, la claridad de la estrategia y la solidez de la relación con el cliente. Las empresas que hacen bien el HITL no lo ven como un freno a la productividad de la IA. Nosotros lo vemos como lo que nos permite avanzar más rápido, porque confiamos en lo que estamos entregando.

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Lo AI-native nunca está terminado

Volverse AI-native no es un proyecto de una sola vez con un hito final. La vigencia de cualquier “mejor práctica” se acorta cada vez más, y las funciones que prosperen tratarán a la IA como una disciplina operativa continua. El objetivo no es reemplazar a las personas. Es eliminar el trabajo repetitivo, aumentar el apalancamiento y darles a los equipos más tiempo para la creatividad, la estrategia y el impacto en el cliente. Las empresas AI-native no se definirán por cuántas herramientas adopten, sino por qué tan bien ayudan a su gente a adaptarse.