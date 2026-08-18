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Conclusiones Clave Delegar es construir procesos claros, desarrollar capacidades en el equipo y aceptar cierto nivel de incertidumbre.



Las organizaciones se vuelven más resilientes cuando construyen equipos capaces de sostener resultados sin depender de una sola persona.

Hace poco conversé con el director general de una empresa que llevaba meses buscando recuperar la velocidad de crecimiento que había tenido años atrás. El negocio seguía generando ventas y la operación parecía estable. Sin embargo, los proyectos avanzaban con lentitud y las decisiones estratégicas se acumulaban sobre el escritorio.

Mientras revisábamos la dinámica de trabajo, apareció una frase que suele escucharse mucho en el ámbito empresarial, aunque pocas veces se cuestiona:

“Es que todo tiene que pasar por mí”.

Durante mucho tiempo creyó que esa dependencia demostraba compromiso cuando, en realidad, mostraba que la organización se había estancado o ya no podía seguirle el paso.

La idea de que un buen líder es aquel que siempre está disponible, resuelve los problemas y tiene la respuesta para cualquier situación está profundamente arraigada en el mundo empresarial. Esa imagen suele asociarse con experiencia, capacidad de ejecución y liderazgo, pero conforme una organización crece, esta lógica comienza a generar un costo que pocas empresas identifican a tiempo.

Cuando todo depende de una sola persona, la organización deja de desarrollar la capacidad de decidir por sí misma.

Muchos líderes construyeron su reputación siendo quienes encontraban soluciones cuando nadie más podía hacerlo. Su experiencia les permitió anticipar riesgos, corregir errores y tomar decisiones bajo presión. Ese desempeño fue lo que los llevó a ocupar posiciones de mayor responsabilidad.

El problema aparece cuando intentan liderar de la misma manera en un contexto distinto.

Responder cada duda, revisar cada propuesta o intervenir en las decisiones transmite una sensación de control, pero también envía un mensaje silencioso al equipo: la última palabra siempre pertenece a alguien más.

Con el tiempo, si esto se mantiene, las personas dejan de ejercer su criterio. Esperan instrucciones, buscan validación constante y aprenden que asumir riesgos tiene menos recompensa que esperar una aprobación.

La dependencia no surge porque falte talento. Muchas veces es una consecuencia de la forma en que se lidera.

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El liderazgo que desacelera

Cuando una organización comienza a crecer, uno de sus activos más importantes deja de ser la capacidad individual de su líder y pasa a ser la velocidad con la que puede actuar en todos los niveles. Sin embargo, muchas empresas siguen funcionando bajo un modelo en el que las decisiones relevantes ascienden una y otra vez hasta el mismo escritorio.

Los equipos esperan respuestas. Los proyectos avanzan por etapas. Las oportunidades pierden impulso. El líder trabaja más horas que nunca y, aun así, la organización responde cada vez más despacio.

No es un problema de esfuerzo; es un problema de consciencia.

Una empresa no se vuelve más sólida porque su director participe en todo. Se fortalece cuando las personas saben qué decisiones pueden tomar, con qué criterios hacerlo y qué resultados se esperan de ellas.

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Delegar no significa desaparecer

Existe una idea equivocada alrededor de la delegación. Con frecuencia se interpreta como dejar de involucrarse o perder control sobre la operación. En realidad, ocurre exactamente lo contrario: delegar exige mucho más que repartir tareas.

Implica construir procesos claros, desarrollar capacidades, establecer expectativas y aceptar que otras personas resolverán los problemas de manera distinta, eso requiere confianza, pero también disciplina y consciencia (darse cuenta) de que seguir haciendo lo mismo no lo llevará al otro lado.

El liderazgo consciente es el que evoluciona, el que deja de medir su valor por la cantidad de asuntos que resuelve personalmente y comienza a verlo por la capacidad que desarrolla en los demás.

Muchos directivos y dueños creen que no delegan porque su equipo aún no está listo. Sin embargo, en muchos casos ocurre lo contrario: las personas no desarrollan nuevas capacidades porque nunca han tenido espacio para equivocarse.

Delegar implica aceptar un nivel de incertidumbre que muchos líderes, después de años de ser quienes resolvían todo, encuentran difícil asumir.

Las organizaciones no se vuelven más resilientes cuando encuentran personas indispensables, lo hacen cuando construyen equipos capaces de sostener los resultados, incluso ante la ausencia de cualquiera de sus integrantes.

Ese cambio exige que el propio líder transforme la forma de trabajar que durante años le dio reconocimiento. Quizá esa sea una de las transiciones más difíciles del liderazgo, aceptar que el mayor aporte ya no consiste en tener siempre la respuesta, sino en crear las condiciones para que otros puedan encontrarla.

Ser indispensable puede parecer una señal de éxito. Pero cuando una empresa no puede avanzar sin la intervención constante de una persona, lo que parece fortaleza termina convirtiéndose en una de sus mayores vulnerabilidades. El verdadero costo de ser indispensable no solo paga el líder. Lo paga la empresa cada vez que deja pasar una oportunidad, mientras espera una decisión que únicamente una persona puede tomar.