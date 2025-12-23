Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Conclusiones Clave El lenguaje es una de las palancas más poderosas para moldear la cultura. Las palabras que repites (incluso sin darte cuenta) marcan el tono de cómo los equipos piensan, se comunican y actúan.



Las frases que se repiten convierten los valores en prácticas concretas, estableciendo comportamientos y normas por defecto que se mantienen incluso cuando tú no estás presente.



Para impulsar la cultura a través del lenguaje, identifica los comportamientos esenciales para el éxito de tu empresa, destílalos en frases que tu equipo pueda recordar y repetir, y utilízalas en todos los espacios.

La cultura no se construye en los retiros corporativos. Se construye en los micromomentos: las llamadas rápidas, las reuniones breves de equipo, las palabras que repites sin darte cuenta.

Todo fundador tiene algunas frases recurrentes. Tal vez sea “hazte responsable del resultado” o “progreso antes que perfección”. Tal vez “cerremos el ciclo” o “dejémoslo por escrito”. Al principio suenan como atajos. Con el tiempo, se convierten en doctrina.

Durante mi etapa como fundador de ButterflyMX, he observado que el lenguaje que los líderes utilizan con mayor frecuencia marca el tono de cómo los equipos piensan, se comunican y actúan. Si no eres intencional con ese lenguaje, estás dejando pasar una de las palancas más poderosas para dar forma a la cultura laboral.

Por qué el lenguaje importa más de lo que creemos

La cultura de las startups tiende a romantizarse: mesas de ping-pong, manifiestos, rituales peculiares. Pero en la práctica, la cultura es mucho menos visible y mucho más verbal.

La verdad es que tu equipo siempre está atento a señales sobre lo que se valora. Y toman esas señales de lo que tú enfatizas, especialmente en cómo hablas. La repetición señala importancia. Si dices “nos movemos rápido” lo suficiente, tu equipo comenzará a priorizar la velocidad. Di “no enviemos cosas de baja calidad” y empezarás a ver más pulido en el trabajo.

No se trata solo de motivar. Se trata de ser consistente. En un entorno acelerado donde el contexto cambia rápidamente, el lenguaje repetido se convierte en un ancla. Ayuda a alinear la toma de decisiones, construir normas compartidas y reducir la ambigüedad.

Pero aquí está la trampa: los líderes muchas veces subestiman el peso que tienen sus palabras. ¿Ese comentario casual en una reunión rápida? Podría convertirse en doctrina. ¿La frase que usas para cerrar una junta? Podría convertirse en el lente predeterminado del equipo. La brecha entre lo que dices y lo que quieres decir es donde la cultura se construye… o se rompe.

La pregunta, entonces, es: ¿qué estás reforzando sin darte cuenta?

Tu vocabulario es una palanca cultural

La cultura no es solo lo que tú crees; es lo que tu equipo repite cuando no estás presente. Por eso el lenguaje importa.

Las frases que usas de manera constante no solo comunican valores; los ponen en práctica. Se convierten en atajos mentales para cómo tu equipo toma decisiones bajo presión. Cuando dices “progreso antes que perfección” suficientes veces, no solo estás dando permiso para actuar rápido; estás estableciendo una forma de trabajar.

Aquí es donde muchos líderes pierden el punto. Intentan moldear la cultura con grandes declaraciones o discursos aislados. Pero es el lenguaje recurrente lo que realmente permanece. El lenguaje es infraestructura. Y, como toda buena infraestructura, escala, especialmente cuando otros lo repiten.

Piénsalo así: cada frase que repites es una línea de código cultural. Úsala con intención y podrás diseñar claridad, responsabilidad y velocidad. Déjalo al azar y terminarás corrigiendo comportamientos que no se alinean con tus valores.

Si quieres cambiar el modo en que tu equipo actúa, comienza por cambiar lo que dices.

Crea un léxico de liderazgo que refuerce tus valores

Entonces, ¿cómo se usa el lenguaje para impulsar la cultura? Comienza por construir tu propio léxico de liderazgo, no como una estrategia de marca, sino como un refuerzo de comportamientos.

No se trata de eslóganes. Son anclas culturales. Las palabras correctas, repetidas con consistencia y respaldadas por acciones, pueden moldear cómo las personas se presentan, toman decisiones y resuelven problemas, incluso cuando no estás presente.

Así es como puedes hacerlo:



Paso 1: Ponle nombre a lo que importa

Comienza por identificar los comportamientos específicos que son esenciales para el éxito de tu empresa. No solo valores abstractos como “integridad” o “excelencia”, sino los comportamientos cotidianos que realmente impulsan el progreso.

Pregúntate:

¿Qué elogias con más frecuencia?

¿Qué te frustra cuando falta?

¿Qué hacen consistentemente bien los colaboradores de alto rendimiento?

Tal vez sea responsabilidad: que las personas asuman responsabilidades más allá de su área. Tal vez sea rapidez con cuidado: moverse rápido, pero sin imprudencia. Tal vez sea comunicación clara: dejar todo por escrito, cerrar ciclos y evitar ambigüedades.

Sé específico. Los valores vagos generan comportamientos vagos.

Paso 2: Crea tu lenguaje abreviado

Una vez que sabes qué comportamientos son importantes, destílalos en un lenguaje que tu equipo pueda recordar y repetir. Estas frases deben ser cortas, memorables y centradas en la acción, no declaraciones de misión vagas.

Ejemplos:

“Asumimos la responsabilidad del resultado.” La responsabilidad no termina al entregar una tarea.

“Progreso antes que perfección.” El impulso vale más que la pulcritud absoluta.

“Déjalo por escrito.” La claridad perdura en papel.

“Asume buena intención.” Confía hasta que se demuestre lo contrario.

“Disentir y comprometerse.” Debate con fuerza, pero alinéate rápido.

Las buenas frases funcionan como macros mentales, unas pocas palabras que activan todo un conjunto de comportamientos. No necesitas cien; necesitas un puñado que signifiquen algo y digan mucho.

Paso 3: Úsalas en todos lados

La repetición convierte el lenguaje en cultura. Estas frases deben aparecer en todos los espacios, no solo en carteles o diapositivas de incorporación.

Dilas en las juntas diarias para reforzar las prioridades.

Haz referencia a ellas en reuniones uno a uno para guiar comportamientos.

Inclúyelas en las evaluaciones de desempeño para vincular resultados con expectativas.

Colócalas en Slack, documentos de Notion y retrospectivas de proyectos para que sean parte del ambiente.

Úsalas en los procesos de contratación para señalar lo que valoras desde el primer día.

Mientras en más contextos se usen, más las internalizará tu equipo, no como reglas, sino como instintos compartidos.

Con el tiempo, empezarás a escuchar a tu equipo replicar ese lenguaje entre ellos. Ahí sabrás que está funcionando. No se trata solo de lo que tú dices; es lo que ellos se dicen entre sí lo que construye la cultura a gran escala.

Las palabras que repites como líder hacen más que comunicar; se acumulan. Moldean cómo piensa tu equipo, cómo actúa y lo que creen que se espera de ellos.

Por eso, elige tu lenguaje con intención. Construye un vocabulario que refleje la cultura que deseas y luego vívelo, dilo y refuérzalo hasta que se arraigue.

Porque si no estás definiendo la cultura con tus palabras, algo más lo hará.

