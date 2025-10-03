La perfección toma tiempo, y el tiempo mata los acuerdos. Deja de intentar ser perfecto

Si quieres que tu negocio alcance sus objetivos, no deberías buscar soluciones perfectas, pues la perfección toma tiempo y es el enemigo del progreso. Necesitas que tu empresa avance a la velocidad de la luz, con una cultura donde “lo suficientemente bueno” sea perfectamente aceptable si te ayuda a ganar la carrera.

Conclusiones Clave La perfección es un ladrón del tiempo: No permitas que interminables ajustes frenen tu progreso. Hazlo y sigue adelante.

No lo pienses de más: Confía en tu instinto, cumple con los plazos y mantén el impulso.

Winston Churchill es famoso por decir: “La perfección es el enemigo del progreso”. Y esa frase es especialmente aplicable en los negocios, quizás más que en cualquier otro ámbito. Podrías preguntarte: ¿por qué la perfección es un problema? ¿No es un objetivo noble buscar la perfección en nuestro trabajo?

La respuesta es que la perfección toma tiempo, y en el mundo empresarial, el tiempo suele ser un asesino de acuerdos. Si puedes producir un trabajo de calidad A- en una semana y un trabajo A+ en un mes, el beneficio incremental de la “perfección” se pierde casi por completo en esas tres semanas de retraso.

Cuando un A- es suficiente, acepta la victoria y sigue adelante. Aquí tienes algunas formas de mantener tu negocio avanzando a la velocidad de la luz.

Ejemplos de cómo la perfección puede obstaculizar el progreso

Hay muchos casos en el mundo de los negocios donde la perfección puede volverse tu enemiga. Veamos algunos ejemplos:

Primero, en tus esfuerzos de ventas, si un cliente tiene que esperar tres semanas adicionales por tu propuesta, lo más probable es que busque opciones con la competencia. Cierra la venta más rápido para asegurarte de que te elija a ti y no a otro.

Segundo, cuando se trata de vender activos, como bienes raíces, la primera oferta suele provenir del comprador más interesado y con la mayor probabilidad de cerrar la transacción. No esperes una oferta mejor que probablemente nunca llegue y arriesgues perder “el pájaro en mano”.

Tercero, si estás negociando la venta de tu empresa, no te aferres a cada cláusula del contrato ni a una valoración específica. Convertir un proceso de venta de tres meses en uno de seis puede desgastar a la otra parte, haciendo que pierda el entusiasmo y termine por abandonar la negociación.

Los ejemplos son infinitos, pero la idea es clara: la perfección puede perjudicarte más de lo que imaginas.

Un caso de estudio en fusiones y adquisiciones: cuando el tiempo se convierte en tu peor enemigo

Hace poco, uno de mis clientes intentaba vender su empresa. Inició el proceso en febrero de 2024 con la esperanza de cerrarlo en seis meses, en agosto de 2024. Sin embargo, en cada paso del proceso, el dueño del negocio se dedicó a “sobrepensarlo” todo.

En lugar de elegir un corredor de negocios y un abogado en unos días, pasó semanas entrevistando a múltiples candidatos en busca del mejor. Luego, en vez de revisar y aprobar el documento de venta en una o dos rondas de comentarios, exigió más de diez, tratando de contar la historia perfecta.

Además, en vez de permitir que el corredor de negocios comenzara rápidamente a contactar a los primeros 200 compradores potenciales de su lista, insistió en agregar más y más nombres. Esto desvió el enfoque del corredor, quien en lugar de hacer llamadas, tuvo que expandir la lista hasta incluir 1,000 compradores, quintuplicando el trabajo requerido.

Finalmente, en las negociaciones, en lugar de aceptar uno o dos ajustes al acuerdo de compra, se enfrascó en perfeccionar ciertos términos, llevando el proceso a más de cinco rondas de modificaciones en busca del “trato perfecto”.

Todas estas acciones retrasaron significativamente el proceso. ¿Qué pasó después? En lugar de cerrar la venta en agosto de 2024, en noviembre de ese año todavía estaban en conversaciones con los compradores, tres meses después de la fecha planeada.

Y recuerden lo que sucedió ese mes: un nuevo presidente fue electo, anunciando planes para imponer aranceles a los países donde esta empresa obtenía gran parte de sus productos. De repente, una sombra de incertidumbre cayó sobre el negocio y la industria, lo que hizo que los compradores, antes entusiasmados, abandonaran las negociaciones. No quedó ningún interesado en la compra.

Esos tres meses perdidos significaron la diferencia entre cerrar un trato en agosto de 2024 y perder millones de dólares en ingresos por la venta. ¡Un desastre!

Conoce tus objetivos y derriba las barreras

Necesitas definir los objetivos más importantes y gestionar tu progreso hacia ellos. En el caso de estudio anterior, el objetivo principal era vender la empresa en los próximos seis meses para asegurar el alto retorno de inversión que los propietarios buscaban.

En ningún lugar de ese objetivo se menciona la necesidad de encontrar al corredor perfecto, al abogado perfecto, al contador, la valoración perfecta, el contrato perfecto, etc. Buscar la perfección en cada paso del camino entraba en conflicto directo con el objetivo principal. Ahora, la empresa está pagando un alto precio, hasta el punto de que tal vez nunca pueda vender su negocio en el actual clima económico.

Mantén tu negocio avanzando a la velocidad de la luz

Al final del día, cuando establezcas tus prioridades y gestiones tu carga de trabajo, sigue siempre al método K.I.S.S. (Keep It Simple Stupid es decir, mantenlo simple). Cualquier cosa que complique demasiado las cosas hará que lo que debería haber sido un proceso rápido y sencillo se convierta en una tortuosa pesadilla, desgastando a todos los involucrados en ese proyecto, desde tus propios empleados hasta las personas con las que estás haciendo negocios.

Cuando las personas experimentan desmotivación o fatiga, la opción más sencilla para mitigar su malestar puede ser el alejamiento, generando así una rotación continua de talento y dificultando la colaboración profesional. No seas esa persona; la vida es demasiado corta y tu negocio sufrirá si lo eres.

¿Cómo saber si eres tú y cómo gestionarte para mantenerte responsable? Normalmente me rijo según estas dos reglas: (1) cumple con tu cronograma preestablecido (si vas retrasado, no dejes que la fecha de entrega se deslice; debes moverte más rápido), y (2) no realices más de tres cambios al mismo trabajo (si no puedes lograrlo “lo suficientemente bien” después de tres intentos, no estás siendo efectivo como comunicador o no estás escuchando las necesidades de los demás de manera eficaz para crear un resultado de ganar-ganar para ambas partes).

Deja atrás lo que te frena y sigue adelante con lo bueno, sin buscar siempre lo “genial”. Tu equipo te lo agradecerá y tu negocio aumentará sus probabilidades de éxito en lo que sea que esté intentando lograr.

Reflexiones finales

Si algo de lo anterior suena como si estuviera pasando en tu negocio —por ti, por tu equipo, por otros involucrados— las partes responsables necesitan mirarse al espejo y averiguar cómo empezar a moverse más rápido. Pero supongo que la parte responsable (que podrías ser tú) quizás no sepa que es la parte responsable, lo cual dificulta las cosas. Así que, si estás recibiendo comentarios de tu equipo de que estás obstaculizando la velocidad y el progreso, es hora de cambiar de rumbo y salir de su camino (no es el momento para aferrarte a tus ideales de perfección).

Francamente, los negocios más exitosos están dirigidos por la persona que está perfectamente contenta con “romper cosas” y con la “imperfección”, pues de ese proceso y de un cronograma más ágil suelen salir cosas buenas.