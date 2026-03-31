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Conclusiones Clave La gestión de la reputación en medio de una crisis requiere intervención digital.



También requiere una respuesta mediática bien elaborada. Entender cuándo y por qué utilizar ambos canales de comunicación es tu mejor oportunidad para silenciar el ruido y recuperar la voz de tu marca.

Con tantos momentos de alto riesgo en la esfera pública, las empresas y sus líderes necesitan dominar la gestión de la reputación más que nunca. Un tuit mal planteado que se vuelve viral puede causar tanto daño como un reportaje de investigación extenso, y, sin embargo, ambos escenarios no representan las mismas amenazas ni requieren el mismo tipo de respuesta.

Es necesaria una evaluación inicial, claro, pero ¿de qué tipo? ¿Qué implica y cómo se ejecuta de la mejor manera? Estas son preguntas a las que me enfrento con frecuencia en mi firma de relaciones públicas, donde llevo años gestionando crisis de reputación y soy responsable tanto de calmar como de guiar con precisión a mis clientes a través de ellas.

Les digo lo mismo que aquí: algunos incendios arden rápido e intensamente en redes sociales; otros se expanden de forma lenta y amplia en los medios. Por desgracia, algunos hacen ambas cosas. Determinar qué tipo de intervención de control de daños será más eficaz para sofocar las llamas es la clave para definir una estrategia de respuesta adecuada.

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Redes sociales vs. medios de comunicación

Antes de profundizar en las herramientas de evaluación inicial de crisis (o triaje), quiero aclarar que efectivamente estamos hablando de crisis de reputación que surgen en redes sociales frente a aquellas que se difunden en medios de comunicación. Pero también hablamos de responder a una crisis —de cualquier tipo— principalmente en el entorno digital frente al ámbito más tradicional de los medios.

Entonces, esos “incendios” de los que hablaba: es importante diferenciar las características de cada uno y no tratar todas las crisis como si fueran la misma, porque esa es la forma más rápida de perder el control de la narrativa.

En otras palabras, los incendios digitales se propagan de manera distinta a los incendios en medios tradicionales, y por eso cada uno requiere su propio lenguaje, timing y tono para poder contenerlos.

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Triaje digital: rápido y furioso

Una crisis que estalla en línea no se desarrolla: detona. Los seguidores no solo reaccionan de inmediato, reaccionan emocionalmente. Las capturas de pantalla y las republicaciones aparecen a velocidad vertiginosa, y comentarios de cuentas completamente desconocidas pueden acumular 10,000 “me gusta” en lo que dura tu hora de comida.

A esto se suma la complejidad de que el contenido digital hoy está impulsado por algoritmos. Esta es la realidad actual de la gestión de reputación digital: debe reconocer que las crisis digitales funcionan más con emociones que con hechos, y que lo que intentas contener son, en realidad, fórmulas matemáticas sin rostro ni nombre diseñadas para amplificar conversaciones, no para verificar su veracidad.

Ante un ritmo y una imprevisibilidad sin precedentes, no basta con monitorear comentarios o redactar publicaciones de respuesta para frenar una crisis. El triaje digital debe considerar la psicología de las audiencias en línea, que responden primero a las “vibras” y después a la información. Por eso, el tono y el timing lo son todo.

En las primeras horas, en lugar de concentrarte en un comunicado completo, recomiendo aplicar lo que llamo la técnica ASAP:

Actúa: Reconoce el problema rápidamente (no hace falta entrar en detalles ni revelar todo de inmediato; basta con demostrar que estás al tanto de la situación).

Reconoce el problema rápidamente (no hace falta entrar en detalles ni revelar todo de inmediato; basta con demostrar que estás al tanto de la situación). Sintoniza: Establece el tono correcto: firme, sereno y cercano.

Establece el tono correcto: firme, sereno y cercano. Analizar: Determina dónde está ocurriendo la conversación problemática (una pista: no siempre es en X).

Determina dónde está ocurriendo la conversación problemática (una pista: no siempre es en X). Prioriza: Precisa qué influencers o comunidades están moldeando la percepción (para dirigir tu respuesta hacia el origen de la crisis).

Luego viene la parte más importante del triaje digital: saber cómo transformar un momento digital en una estrategia de comunicación sólida y de amplio alcance, antes de que los medios tomen el control… y no lo suelten.

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Triaje en medios tradicionales: más lento, pero potencialmente más significativo

Una vez que una chispa digital se convierte en una historia que capta la atención de los medios, el juego cambia. Para tomar el control de la narrativa a largo plazo, necesitas recurrir a más tácticas en tu arsenal: no se trata solo de bajar el volumen de los comentarios más ruidosos, sino de redirigir la opinión pública.

Recuperar y estabilizar la reputación de tu marca implica utilizar herramientas específicas (como asesoría legal, estrategias de protección de marca y métodos de relaciones públicas probados), construir una cadencia de mensajes que conecte y ejecutar con precisión cada paso de la intervención en crisis.

La secuenciación cuidadosa juega un papel mucho más importante en las crisis mediáticas que en las digitales, porque estás tratando con un elenco de actores —periodistas, editores, productores— que verificarán, contrastarán y contextualizarán la información que proporciones.

Dado que cada palabra tiene peso en este tipo de triaje, conviene:

Preparar un comunicado de prensa formal.

Coordinar los tiempos con tu equipo directivo y/o legal.

Proporcionar contexto adicional a periodistas de confianza.

Ofrecer entrevistas selectivas cuando sea pertinente.

Construir una estrategia de mensajes sostenible que resista el escrutinio posterior.

Las crisis en medios no se tratan de hacer ruido, sino de construir credibilidad. Por eso, gestionarlas correctamente exige intención por encima de la reacción instintiva, y un cambio de enfoque: de manejar emociones a diseñar cuidadosamente la narrativa.

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Donde se cruzan la gestión de reputación digital y la gestión en medios

Qué conveniente sería que los errores que se hacen públicos siguieran un solo camino claro. En la realidad, eso casi nunca sucede. Más bien, empiezan en un carril y se desvían hacia otro, a veces con gran rapidez.

De la misma forma, la gestión de la reputación no aplica únicamente a las plataformas sociales ni solo a los medios de comunicación. Hay mucha superposición, lo que dificulta saber por dónde empezar y cuándo cambiar de estrategia. Si te demoras en responder en el entorno digital, el incidente puede convertirse en un titular. Si reaccionas de forma excesiva en medios tradicionales, la gente puede avivar la historia en línea y seguir alimentando el incendio.

Ahí está el verdadero desafío del ciclo mediático, y la razón por la cual la gestión moderna de crisis se ha convertido en un arte en sí mismo. Cuando una conversación digital se transforma en una historia mediática (o viceversa), el tono, el mensaje y la precisión de los hechos deben alinearse en ambos frentes, y los enfoques tradicionales de relaciones públicas deben combinarse con herramientas más avanzadas para evitar que simples rumores cobren una inercia peligrosa.

Estas son algunas pautas finales para moverte con soltura en este terreno complejo:

Integrar herramientas de escucha social y monitoreo en tiempo real en tu estrategia de negocio.

Seguir y analizar el sentimiento del público hacia tus productos o servicios.

Desarrollar mensajes estratégicos adaptados a cada plataforma y coordinar a tus equipos para difundirlos cuando sea necesario.

Mantener una narrativa consistente, coherente y bajo control.

Considerar contratar una agencia de relaciones públicas para gestionar tu reputación e implementar, cuando aplique, una estrategia de recuperación.

El manejo de crisis no tiene que ser perfecto para ser efectivo. La claridad, la empatía y la honestidad son los elementos a los que más responde la gente. Cuando los colocas al centro de tu estrategia, puedes recuperar la confianza — y ese es el verdadero premio en el mercado actual, tanto en reputación digital como en gestión en medios.