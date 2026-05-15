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Conclusiones Clave Darle vueltas a todo parece productivo, pero en general no es más que una forma de evitar actuar.

La confianza no es solo algo que sientes, es algo que eliges.

Las mismas características que te llevaron al éxito, como ser hiperindependiente, también pueden frenarte.

Los emprendedores caen en la trampa de esperar el momento perfecto para dar el siguiente paso: ya sea para escribir su nueva propuesta de negocio, contactar al cliente soñado o tomar la decisión de escalar. Pero ese momento mítico en el que todo encaja y te sientes listo para avanzar simplemente no existe.

Ha habido momentos en mi carrera en los que me dije a mí misma que solo necesitaba un poco más de tiempo. Un poco más de claridad. Un poco más de confianza antes de dar el siguiente paso. En su momento sonaba responsable, pero mirando atrás, era miedo disfrazado de estrategia.

Si algo de esto te resulta familiar, estos tres consejos pueden ayudarte.

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1. Darle vueltas a todo parece productivo, pero en general es solo una forma de evitar actuar

Cuando estás a punto de dar un gran salto, es normal paralizarse, y eso le da tiempo a la duda de instalarse y hacerte cuestionar los objetivos que persigues. La acción alivia el estrés; el análisis, no. Decirte que estás tomando tiempo para pensar solo pospone las decisiones que harían que las cosas avancen. Mientras más esperas para actuar, menos seguro te sentirás de esas acciones.

Durante años me dije que iba a escribir un libro, y hasta lo intenté más de una vez. Cada vez encontraba una razón para detenerme. Me decía que necesitaba más claridad, más experiencia o mejor momento. Lo que no quería admitir era la duda persistente que había detrás de esos pensamientos: ¿Quién soy yo para escribir un libro? No era falta de capacidad lo que me frenaba. Estaba esperando sentirme lista, y ese momento nunca llegó.

Una o dos revisiones rápidas de tu instinto serán suficientes para decidir qué movimiento hacer. Si eres honesto contigo mismo, ya conoces la respuesta.

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2. La confianza no es algo que sientes; es algo que eliges

La confianza puede parecer algo reservado para los triunfadores o para quienes han alcanzado un nivel de éxito que tú aún no tienes. Una meta que se mueve constantemente. Las personas que consideras seguras de sí mismas pueden parecerte una élite selecta que se ha ganado algo que tú todavía no tienes.

La confianza suele sentirse como un rasgo que aparece al final, como un premio que se entrega al completar un proyecto. Pero yo creo que la confianza es una elección que tomas como cualquier otra. Es un componente indispensable de cualquier cosa que te propongas, y depende de ti tomar esa decisión.

Al inicio de mi carrera, solía buscar en otras personas la confianza que me faltaba. No era algo que eligiera por mí misma. Trabajé con mentores a quienes acudía en busca de orientación. Trabajé para otros, enfocada en sus metas y apoyando sus ambiciones, mientras creía que estaba acumulando la confianza para hacer lo mismo por mí.

Pero el poder siempre fue mío. En cualquier punto de tu camino puedes decidir actuar con confianza. No esperes a ganarte un nivel imaginario de éxito para liderar.

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3. Las mismas características que te llevaron al éxito también pueden frenarte

Has tenido que aprender a moverte para llegar donde estás, y algunos hábitos son difíciles de soltar. Los emprendedores y las personas de alto rendimiento son hiperindependientes y capaces de llevar todo el negocio sobre sus espaldas. Tu liderazgo y tu visión no se verán afectados si pides apoyo. Tener claridad sobre tus valores fundamentales y ver un camino hacia adelante son señales de un liderazgo sólido. Poder sumar a otros sin diluir esos aspectos de tu negocio es señal de crecimiento y madurez como líder.

El liderazgo y la confianza van de la mano. Liderar requiere de alguien capaz de tomar decisiones difíciles, asumir responsabilidades y entender lo que se necesita para tener éxito. Elegir la confianza es una consecuencia natural de la decisión de convertirse en líder. No cometas el error que cometen muchos emprendedores: intentar hacerlo todo solo. Si lo haces, ¿a quién vas a liderar?

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Liderar no se trata de saber cuándo es “el momento adecuado”. Se trata de confiar en ti mismo para actuar con rapidez. Entrenarte para dudar es un riesgo real. La duda es un riesgo real. Evalúa todas las opciones que tienes frente a ti, toma decisiones inteligentes, pero no te quedes atascado en la parálisis por análisis ni perdido en el miedo a equivocarte. Equivócate con confianza. Actúa y aprende de lo que pasa después. El liderazgo real y la confianza se construyen con experiencia. Los buenos líderes conocen el valor de aprender, y no hay mejor maestro que la experiencia.