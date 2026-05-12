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Conclusiones Clave Te presento la fórmula del valor. Es una fórmula sencilla pero efectiva, especialmente en comunicación: Valor = Relevancia + Contraste.

Comienza las reuniones o conversaciones con preguntas reveladoras, escucha el doble de lo que hablas y evita la terminología vacía de moda.

Una de las lecciones más contraintuitivas que los líderes experimentados deben interiorizar es esta: deja de hablar de ti mismo. No solo en las entrevistas, sino en cualquier comunicación de alto impacto. El impulso de presentar primero el propio currículum, los logros o el punto de vista es tan universal que parece lo natural. Pero en el liderazgo estratégico, actuar de forma natural suele ser actuar de forma ineficaz.

Los líderes más exitosos con los que he trabajado y asesorado en los sectores de salud, inmobiliario, tecnología y más de 20 industrias comparten un rasgo común: lideran generando relevancia primero. Luego dejan que sean los demás quienes pregunten por ellos.

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Conoce qué valora la otra persona

Para ganarte la atención, generar confianza y ejercer influencia en conversaciones de alto impacto, necesitas saber qué es lo que la otra parte valora. Te presento la fórmula del valor. Es una fórmula sencilla pero efectiva, especialmente en comunicación: Valor = Relevancia + Contraste.

Te explico. Cuando hablo de relevancia, me refiero a qué tan pertinente es lo que dices para la otra persona. En el contexto de una conversación, esa persona estaría pensando: “¿Qué tanto de lo que dice me importa a mí?”.

Luego está el componente del contraste. Por contraste me refiero a la diferencia entre lo que esperabas recibir y lo que realmente obtuviste. En una conversación, podría significar que llegas esperando algo aburrido, pero resulta que la otra persona tiene un montón de historias interesantes que contar y que además te mantienen completamente enganchado. Eso es contraste.

Estos dos factores de la fórmula son poderosos por sí solos, pero cuando se combinan de forma estratégica, se convierten en una ventaja extraordinaria en la comunicación… eso es la influencia. Sin embargo, nunca podrás alcanzar ese nivel de influencia si estás demasiado ocupado hablando de ti mismo en lugar de volverte relevante para la otra persona.

Pero la pregunta sigue en pie… ¿cómo te vuelves relevante?

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Pregunta para entender, luego ofrece soluciones

Cada vez que incorporo a un nuevo cliente ejecutivo o fundador —ya sea un CEO que está escalando un negocio de construcción o una práctica médica que se expande a diferentes ubicaciones— comienzo con el mismo conjunto de preguntas:

¿Quién es tu cliente ideal en su máximo potencial?

¿Qué parte de tu trabajo te genera más satisfacción?

¿Qué obstáculos están frenando más tu crecimiento?

En un caso real, la dueña de una clínica dental me contó que le encantaba el trabajo de implantes de alto valor, pero que no disfrutaba los procedimientos de rutina. Entender esa preferencia nos permitió restructurar la oferta de servicios, delegar tareas y mejorar la rentabilidad con asesoría a la medida — un cambio que habría sido invisible si yo hubiera empezado hablando de mis propias credenciales en lugar de hacer preguntas precisas y relevantes.

Los ejecutivos suelen preguntarme: “¿Qué debería decir cuando hablo?”. La respuesta, basada en investigación y experiencia, es esta: entiende antes de articular. Un reporte de McKinsey muestra que los grandes líderes pasan de hacer preguntas centradas en el problema a hacer preguntas centradas en la solución, empoderando a los demás y estimulando un diálogo productivo en lugar de generar actitudes defensivas.

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La autenticidad supera a los guiones genéricos

El mundo está inundado de consejos de liderazgo genéricos: “cuenta tu historia”, “construye tu marca”, “destaca tus fortalezas”. En la práctica, con CEOs y juntas directivas, estas plantillas no funcionan. Los líderes detectan al instante una respuesta ensayada y enlatada — especialmente los más experimentados, que lidian a diario con la ambigüedad y la complejidad.

Las respuestas genéricas comunican pensamiento superficial. Las respuestas auténticas comunican profundidad estratégica. En lugar de recitar un guion prefabricado, los mejores ejecutivos escuchan, se adaptan y transmiten su valor reflejando el lenguaje y las preocupaciones de la otra parte. Cuando hablas en los términos del cliente, él siente que lo entiendes de verdad — y naturalmente quiere saber quién eres.

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La conversación estratégica como ventaja competitiva

El liderazgo conversacional no es una práctica introspectiva. Pasar de los monólogos verticales al diálogo interactivo fortalece la alineación organizacional y mejora la toma de decisiones.

En los niveles más altos del liderazgo, tu trabajo no es hablar — es crear las condiciones para una comprensión compartida. Por eso los grandes CEOs preguntan antes de responder, y por eso las juntas directivas respetan a los líderes que indagan antes de afirmar.

Relevancia antes que reputación

El secreto no es el carisma — es la relevancia estratégica. Cuando comienzas con preguntas e ideas que resuenan con las prioridades de tu interlocutor, te ganas su atención. Como señalaron expertos en Harvard Business Review, el liderazgo en las organizaciones modernas depende menos de los monólogos directivos y más de intercambios conversacionales dinámicos que revelan prioridades y perspectivas de ambas partes.

Esto no es comunicación “blanda” — es compromiso estratégico.

3 hábitos ejecutivos prácticos

Así pueden los líderes poner en práctica este enfoque de inmediato:

Comienza las reuniones con preguntas reveladoras: Haz que tu primera contribución sea una pregunta que clarifique el propósito.

Haz que tu primera contribución sea una pregunta que clarifique el propósito. Escucha el doble de lo que hablas: El silencio no es vacío; es estrategia.

El silencio no es vacío; es estrategia. Evita los lugares comunes: Un lenguaje preciso y personalizado comunica respeto y pensamiento agudo.

Conclusión

Para los líderes —CEOs, fundadores, miembros de juntas directivas— la comunicación no es una actuación. Es una palanca estratégica. Deja de hablar de ti antes de haber establecido relevancia. Gánate la atención haciendo preguntas que importen a la otra parte. Adapta tus ideas a su mundo, no a tu narrativa.

Cuando hablas con relevancia, claridad y propósito estratégico, tu audiencia no solo escucha — se involucra, se alinea y actúa. Así es como los líderes verdaderamente lideran.