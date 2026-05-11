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Conclusiones Clave Un pitch convincente y un buen marketing no pueden compensar una estructura interna caótica. Hacer crecer tu startup exige un sistema de entrega sólido y bien engrasado.

La visión sin ejecución es solo una ilusión.

Si estás aportando la visión estratégica de crecimiento y al mismo tiempo tienes que involucrarte en la operación del día a día, es momento de tener una conversación sobre roles, compensaciones y cambios estructurales para salvar y escalar tu empresa.

Al inicio de mi viaje emprendedor, cuando lancé mi agencia de marketing digital, estaba convencido de que la “visión estratégica” lo era todo. Pero caí en una trampa muy común. Por más que lo intenté, no logré escalar el negocio.

Siempre operamos con el agua al cuello financieramente, lo que nos impedía contratar gente con talento. Y como no teníamos la capacidad para entregar proyectos complejos y de alto margen, seguíamos perdiendo clientes.

Estábamos atrapados en el clásico problema del huevo y la gallina. Un círculo vicioso. Durante años esquivé esa realidad y culpé a los vaivenes del mercado, a los equipos junior y a mil factores más.

No quería ver que un buen pitch y una gran estrategia de marketing no sirven de nada si las operaciones internas son un caos. Un negocio necesita una maquinaria de entrega sólida y bien aceitada. Y ahí aprendí otra lección dolorosa sobre los socios: la visión sin ejecución no es más que una fantasía.

Las grandes alianzas son la base de los éxitos más icónicos de la industria. La visión de Steve Jobs encontró su ancla técnica en Steve Wozniak. Se complementaban a la perfección. En el sector de servicios, ese mismo tipo de brillantez compartida llevó a Infosys Technologies a la cima. N.R. Narayana Murthy tenía en Nandan Nilekani un socio extraordinario. Juntos formaron un equipo de liderazgo poderoso: la visión de Murthy se complementaba con la fortaleza operativa de Nandan.

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Las señales de alerta

El fracaso no llegó de la noche a la mañana. Al principio fueron pequeñas grietas: plazos incumplidos, respuestas lentas a las quejas de los clientes. En un negocio de servicios, esas fisuras menores son en realidad fallas estructurales.

Los problemas se fueron acumulando, alimentando aún más el caos interno. Lo que no supe ver a tiempo fue el verdadero culpable: la falta de procesos. Las operaciones funcionaban, básicamente, con parches sobre parches.

Por ejemplo, le prometíamos a los clientes interfaces atractivas y aplicaciones de alto rendimiento, pero no teníamos un diseñador de UI dedicado y los desarrolladores eran bastante inexpertos. Todas esas carencias limitaban nuestra capacidad de entregar un servicio de calidad.

Reinvertimos los ingresos de nuestros servicios de SEO —que sí eran rentables— en el desarrollo de aplicaciones, pero los resultados nunca llegaron. Seguíamos estancados, sin poder dar el salto hacia proyectos de mayor valor.

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Cuando los socios se convierten en cuellos de botella

En los primeros años, la pasión y las ganas de sacar adelante el negocio suelen disfrazar las carencias de liderazgo. Pero para crecer y convertirse en una empresa mediana, hay que dejar atrás la mentalidad de “hay que chambearle duro” y adoptar una de “los sistemas primero”. Eso exige un cambio de chip total.

Necesitas un socio capaz de evolucionar: dejar de ser un gerente que apaga incendios y convertirse en alguien que diseña sistemas y construye procesos.

En mi caso, llegó un punto en que todo se paralizó. Sentí que a mi socio le faltaba la profundidad para hacer un análisis real de los problemas. Seguía anclado en la vieja mentalidad de solo ejecutar y reaccionar.

El crecimiento se estancó y nos la pasábamos culpando a la mala suerte, a clientes difíciles o al desarrollador junior de turno. Lo que debíamos haber hecho era mirarnos al espejo. Era un fracaso sistémico de liderazgo.

Cuando el socio que lleva las operaciones no puede analizar críticamente por qué las cosas se están quebrando, el CEO termina convirtiéndose en el “jefe de todo”, lo que inevitablemente lleva al agotamiento y al resentimiento. Eso fue exactamente lo que me pasó. Terminé ocupándome de todo, menos de lo que realmente importaba: el marketing y el crecimiento de la empresa.

Una sociedad de verdad no es solo repartirse el trabajo al 50-50; se trata de compartir las competencias estratégicas. Si tú estás aportando el 90% del valor estratégico mientras tu socio solo ejecuta tareas como un empleado, básicamente lo estás subsidiando.

Recomendaciones prácticas para fundadores que quieren escalar

Para no correr la misma suerte y convertir tu visión en realidad, aquí hay algunas cosas que debes implementar:

Haz una auditoría real: Deja de culpar a otros y de razonar con el estómago. Piensa como un sistema que registra errores. Ante cada falla, aplica el análisis de los “cinco porqués”. Define responsabilidades y, si tu socio no lo implementa, sácalo de la cadena de entrega sin drama y sin miramientos.

Deja de culpar a otros y de razonar con el estómago. Piensa como un sistema que registra errores. Ante cada falla, aplica el análisis de los “cinco porqués”. Define responsabilidades y, si tu socio no lo implementa, sácalo de la cadena de entrega sin drama y sin miramientos. Establece un modelo de decisión “DCI”: Si está claro que el socio no aporta valor, no debería tener voto en las decisiones. Es una señal de alarma seria. Aíslalo del proceso y considera traer a un director de Operaciones (COO) competente que pueda poner orden.

Si está claro que el socio no aporta valor, no debería tener voto en las decisiones. Es una señal de alarma seria. Aíslalo del proceso y considera traer a un director de Operaciones (COO) competente que pueda poner orden. Audita tu “capacidad vs. cartera de proyectos”: Cuando los proyectos fallan y el flujo de caja lo resiente, el instinto más común es salir a conseguir más clientes. Pero operar desde la desesperación solo agrava los problemas de ejecución.

Define una métrica base: ¿cuántos proyectos puede manejar tu equipo sin que la calidad se resienta? Nunca dejes que la incapacidad de tu socio para escalar las operaciones te obligue a comprometer tu reputación.

En última instancia, una empresa no puede escalar si cada parte no aporta un valor equivalente. Si tú estás poniendo la visión estratégica y además tienes que meterte en la operación del día a día, es momento de tener una conversación difícil, transparente y objetiva sobre roles, compensaciones y cambios estructurales — para salvar la empresa y llevarla al siguiente nivel.