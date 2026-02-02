Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

En el pasado, el término agotamiento se usaba para describir un colapso medible de la capacidad mental y física. Pero hoy en día, la palabra se usa para referirse a casi cualquier tipo de cansancio o falta de concentración. Este uso excesivo hace que la palabra parezca explicar todo, pero al final se vuelve demasiado vaga para describir cuál es realmente la situación.

Un estudio nacional publicado a principios de este año registró una tasa de agotamiento sin precedentes del 60%, reportada por los propios empleados, y advirtió que las estrictas políticas de regreso a la oficina podrían aumentar todavía más esa cifra.

Cuando un diagnóstico se utiliza para describir cualquier malestar, los líderes corren el riesgo de tratar los síntomas en lugar de abordar las condiciones que realmente agotan la energía. Es hora de dejar atrás la idea de que podemos “arreglar el agotamiento” dentro de la oficina y enfocarnos, en cambio, en ayudar a las personas a recargar su energía fuera de ella.

Haz visible el bienestar liderando con el ejemplo

Cada día tengo presente mi meta: construir el futuro que quiero para mis tres hijos. Quiero que vean a una madre que prospera, para que crean que la ambición y el bienestar pueden ir de la mano. Esa convicción da forma a cada decisión de liderazgo que tomo. Mi equipo me ve programar una caminata al mediodía con la misma firmeza que una junta; me ven priorizar el mentoreo para que los miembros del equipo sean más conscientes y equilibrados. Esos hábitos visibles hablan más fuerte que cualquier “seminario” sobre manejo del estrés, porque demuestran que el rendimiento y el autocuidado pueden compartir la misma agenda.

Cuando los líderes empresariales demuestran que ocho horas de sueño, comidas equilibradas y movimiento regular no son negociables, normalizan la disciplina necesaria para mantenerse saludable bajo presión. Además, organizar sesiones de yoga y espacios compartidos para escribir y reflexionar en la oficina, muestra a tu equipo que te importa su bienestar, proporcionándoles herramientas para mejorar su salud física y mental. Las actividades de bienestar en el trabajo también pueden fortalecer la cultura laboral y promover la integración del equipo.

Creo que la visibilidad convierte el permiso en expectativa. Si yo puedo proteger mi tiempo para hacer ejercicio mientras crío hijos, atiendo pacientes sin parar, me recertifico y mi carrera evoluciona, entonces también puede hacerlo un gerente de equipo que tiene miedo de dejar Slack inactivo por una hora.

Fomenta el bienestar personal sin microgestionar

Los esfuerzos de bienestar impuestos por la empresa muchas veces no funcionan bien. En lugar de crear “programas” obligatorios, podemos empoderar directamente a nuestros empleados. Digamos que cada miembro del equipo recibe un estímulo mensual para invertir en sus propias necesidades de bienestar, lo que sea que los ayude a recargar energía o mantenerse saludables. Lo más importante es darles la libertad para elegir lo que les funcione.

Tus empleados son perfectamente capaces de gestionar su salud; mi trabajo (y el tuyo también) es eliminar las barreras económicas y luego hacerme a un lado. La autonomía también se extiende a los horarios de trabajo. Cuando alguien reserva un espacio un jueves por la tarde para ir a andar en bici, la pregunta nunca debe ser “¿Por qué no estás en tu escritorio?”, sino “¿Cómo protegemos tus entregables para que ese paseo se pueda hacer?”. Los adultos comprometidos con su bienestar responden con mayor rendimiento y lealtad, porque la relación se basa en el respeto, no en la vigilancia.

La biología de la prevención del agotamiento

La cultura laboral tiende a volver a los viejos hábitos a menos que los líderes redefinan activamente qué significa el éxito. Muchas veces, las métricas siguen celebrando el exceso de trabajo, como contestar correos electrónicos a las 4 a.m. y realizar presentaciones durante el fin de semana. En lugar de apoyarme en esos indicadores, utilizo las evaluaciones de desempeño para hacer preguntas orientadas a un estándar diferente de éxito. Por lo general, pregunto: “¿Qué tan bien estás durmiendo?” o “¿Qué tipo de límite has establecido para garantizar la calidad de tu trabajo?”. “¿Qué aprendiste este trimestre sobre cómo manejar tu energía y cómo puedo yo, o el equipo, apoyarte para mantenerla?”. Esas respuestas se colocan al mismo nivel que el rendimiento laboral.

También podemos abordar el agotamiento hablando abiertamente sobre los factores biológicos que permiten un rendimiento sostenido. Esto significa comprender cómo funcionan nuestros cuerpos, incluyendo la importancia de manejar las hormonas del estrés como el cortisol, mantener la energía celular (ATP) y lograr un sueño profundo para lograr un verdadero descanso y recuperación.

Así, podemos reconocer cada paso que hace avanzar nuestro negocio y que promueve el crecimiento. Una sola elección consciente al día se convierte en 360 decisiones más saludables al año, que es como se logra una transformación real.

Sustituye la narrativa del agotamiento por un plan de bienestar

El trabajo siempre será parte de la vida, y puede ser una fuente de significado, crecimiento y realización cuando logramos el equilibrio adecuado. En lugar de separar el trabajo de la vida personal, podemos aspirar a un enfoque integrado que energice ambas cosas. Trata tu carrera no como algo que te agota, sino como algo que, si se aborda de la manera correcta, alimenta tu sentido de propósito y logro.

Avanzar por el camino correcto requiere que los líderes den el ejemplo con su autocuidado, confíen en la capacidad de los empleados para crear sus propias rutinas de bienestar y reconozcan los beneficios que esto aporta como mayor energía y concentración.

Este enfoque elimina la negatividad de las conversaciones sobre el agotamiento porque demuestra que se puede alcanzar un alto rendimiento sin sacrificar la salud personal.

La era del “agotamiento” excesivo puede dar paso a una era de bienestar, una elección consciente, con un límite saludable, y una respiración revitalizante.

