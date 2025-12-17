Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Conclusiones Clave La personalización es tu poder: puede escalar tu negocio, expandir tu red y fortalecer tu identidad.

Las distracciones son inevitables, pero mostrar consideración puede convertirte en un amigo confiable.

Tengo un amigo que es un emprendedor exitoso en el negocio del vino, cuyo nombre es sinónimo de reuniones con 100 o más personas. Además de ser un anfitrión consumado, tiene la rara habilidad de hacerte sentir como la persona más importante de la sala, sin importar cuántas personas haya en ella.

Esa es su genialidad. Sabe lo suficiente sobre cada persona como para que toda interacción no solo sea agradable, sino profundamente significativa. Sus reuniones son una clase magistral sobre el arte de la conexión y la importancia de la personalización.

La personalización es tu poder: puede escalar tu negocio, expandir tu red y fortalecer tu identidad. Ya sea que estés en las primeras etapas de construir tu marca o presentando tu idea ante la junta directiva, saber cómo relacionarte auténticamente con los demás puede convertir a cualquier empresario en un comunicador magistral. Aquí tienes tres habilidades que amplificarán tu influencia más allá del lugar de trabajo.

1. Domina el arte de la escucha activa

Nunca subestimes el poder de la frase: “Cuéntame más”. En un entorno profesional orientado a resultados, muchos emprendedores y líderes empresariales están condicionados a ir siempre un paso adelante, en lugar de centrarse en el presente.

Anticipar tu próximo paso es crucial para escalar tu negocio y generar crecimiento. Es como jugar ajedrez: cada movimiento te obliga a pensar en el siguiente, pero no sabrás cuál será tu próxima jugada sin enfocarte primero en el tablero que tienes frente a ti. La escucha activa requiere de esa misma visión: mantenerse presente y fascinado es el catalizador para comprender completamente a las personas en tu círculo.

Hace algunos años, me uní a mi equipo de Experiencias y a nuestros Miembros del programa de fidelidad en un enriquecedor crucero por Portugal, Marruecos y España. ¿Qué mejor forma de entender realmente a las personas con las que trabajas que compartir juntos una aventura en el mar? Aproveché la oportunidad de unirme a ellos en este viaje porque sabía que ahí residía la verdadera camaradería.

Estar expuesto a nuevos entornos te motiva a soltar el control y prestar atención. Cuando practicas la escucha activa, tu único objetivo debería ser aprender y mostrar tu interés. Al profundizar en la perspectiva de otra persona, obtengo conocimientos y fomento una relación basada en la confianza mutua, además de hacerlos sentir escuchados.

Toma cada interacción como una oportunidad para conocer a alguien nuevo y salir más iluminado. Muéstrate curioso sobre las personas con las que interactúas y anímales a compartir más.

2. Individualiza cada interacción

Como comunicador intencional, es fundamental personalizar cada interacción para revitalizar el ambiente en cualquier espacio. Alguna veces, en mi empresa, me han llamado el “Director de Energía”. Mis relaciones cambiaron en cuanto me enfoqué en encontrar a los demás donde están. El objetivo no es cambiarte a ti mismo para conocer a otra persona, sino interactuar de una manera que les brinde el espacio para mostrarse siendo auténticos.

Durante una reciente reunión fuera de la oficina, inicié una conversación con nuestra nueva Directora de Alianzas. Mientras hablábamos sobre cómo se estaba adaptando a su nuevo puesto, mencionó su pasión por la fotografía. Le pregunté qué tipo de temas le gustaba fotografiar y cómo empezó a hacerlo. Minutos después, estábamos sentados juntas, hojeando su portafolio de imágenes callejeras espontáneas de la ciudad de Nueva York. Lo que podría haber sido un intercambio superficial se convirtió en una conversación significativa sobre creatividad y narrativa. Unas semanas después, me contactó con una idea inspiradora: diseñar experiencias centradas en la fotografía para nuestros Miembros, dirigidas por algunos de los fotógrafos y marcas de fotografía más destacados del mundo. Transformamos nuestra pasión compartida de una simple conversación a lo que sin duda será una oferta inolvidable para los Miembros de nuestro programa de fidelidad.

Haz un esfuerzo adicional para individualizar los momentos compartidos. Crear una red de apoyo duradera inspirará vínculos impactantes que irán más allá del ámbito laboral. Piensa en la personalización como en un valioso activo: aprender a usarla puede convertir cualquier encuentro breve en una relación personal o profesional gratificante.

3. No olvides dar seguimiento

La incómoda verdad es que hacer nuevas conexiones requiere de esfuerzo. Mantener el contacto después de una conversación inicial es esencial cuando se están construyendo relaciones, pero también es el siguiente paso que comúnmente se olvida. Un intercambio significativo puede generar una conexión potencial, pero con el paso del tiempo, esa conversación se desvanece en un recuerdo lejano.

Existen formas fáciles de continuar la conversación, como compartir una actualización relevante de una discusión previa o retomar una idea que alguien mencionó preguntando sobre su progreso. Programar un tiempo en tu calendario cada semana para contactar a una de tus conexiones es una forma consistente de lograr que reavivar viejas relaciones se convierta en parte de tu rutina.

Las distracciones son inevitables, pero tomar la iniciativa para demostrar consideración te lleva de ser una cara desconocida a un amigo de confianza. Como CEO de una marca de viajes y estilo de vida centrada en la comunidad, reconozco la importancia de integrar encuestas para los Miembros de nuestro programa en el protocolo de comunicación.

Darle seguimiento a estas encuestas es una manera individual y personalizada de mantenernos informados sobre nuestros Miembros a través de sus embajadores dedicados. Muestra que sus opiniones y comentarios importan. Todos quieren sentirse valorados. Estas acciones pueden parecer técnicas al principio, pero tu influencia social aumenta cuando haces que los demás sientan que su presencia y voz han tenido un impacto.

