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En un acuerdo histórico, Meta aceptó pagar hasta $17,100 millones de dólares y modificar a fondo el funcionamiento de Instagram y Facebook. Según reportes de The New York Times, el acuerdo resuelve las demandas de 47 estados, el Distrito de Columbia y territorios de Estados Unidos que alegaban que las plataformas de Meta fueron diseñadas para ser adictivas y dañinas para los menores.

La empresa pagará alrededor de $12,000 millones de dólares por adelantado, y el total podría llegar a $17,100 millones si Snap, TikTok y YouTube también llegan a acuerdos y aceptan sanciones y cambios similares. Se trata de uno de los mayores acuerdos jamás pagado por una empresa tecnológica.

Meta hará cambios importantes en su plataforma, entre ellos imponer límites de dos horas diarias en Instagram y Facebook para adolescentes, restringir el uso entre la medianoche y las 6 de la mañana, y silenciar las notificaciones entre las 10 de la noche y las 7 de la mañana, el horario en que la gente duerme. También limitará funciones asociadas con la comparación social negativa, como los filtros de belleza y el conteo visible de likes, además de reforzar la verificación de edad y los controles parentales.

“Meta no llegaría a un acuerdo a menos que vea las señales claras y se sienta realmente expuesta”, dijo Nora Freeman Engstrom, profesora de derecho en la Universidad de Stanford. El acuerdo pone fin a un juicio federal de referencia en Oakland, donde cuatro estados buscaban cerca de $200,000 millones de dólares, y llega en un momento de creciente presión legal para Meta. La empresa gastó cerca de $2,000 millones de dólares en batallas legales en un solo trimestre de este año, y este mes un juez de Nuevo México le ordenó por separado pagar casi $1,000 millones de dólares en un caso relacionado. Meta todavía enfrenta numerosas demandas adicionales; algunas de ellas llegarán a juicio en los próximos meses.