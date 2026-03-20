Conclusiones Clave La novela fue autopublicada en 2025 por la escritora y retomada posteriormente por la compañía editorial.



La autora asegura no haber utilizado herramientas de IA en el proceso, pero señala a un editor de haberlo hecho.



El caso reaviva la polémica: ¿qué tan válido es usar la IA en las industrias creativas?

Hachette Book Group, uno de los grupos editoriales más grandes del mundo, anunció su decisión de retirar del mercado Shy Girl, la novela de horror escrita por la escritora norteamericana Mia Ballard.

La casa editorial argumentó que tras revisar la obra exhaustivamente había encontrado indicios de que la autora utilizó herramientas de inteligencia artificial generativa para escribirla. Una representante de la compañía declaró a The New York Times que “Hachette mantiene su compromiso de proteger la expresión creativa original y la narrativa”.

Al enviar un manuscrito a dictaminación, la mayoría de las editoriales piden a los autores que confirmen si utilizaron alguna herramienta de inteligencia artificial (IA) durante el proceso de escritura, buscando que todo el material que publiquen haya sido escrito por un ser humano.

La novela de Ballard fue autopublicada originalmente en febrero de 2025 y adquirida posteriormente por la editorial. Trata de Gia, una joven que es obligada a vivir como si fuera una mascota por un hombre a quien conoció en línea y que la mantiene cautiva.

En Goodreads, la plataforma de reseñas de libros de Amazon que utilizan millones de lectores en el mundo, Shy Girl tiene una calificación de 3.5/5 basada en 2,302 reseñas.

Ballard es la autora de otros dos libros: Sugar y We All Rot Eventually: A Horror Novella.

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La reacción de Mia Ballard

En un comunicado enviado al medio, la autora aseguró no haber utilizado herramientas de IA generativa durante el proceso de creación de la novela. Sin embargo, explicó que un editor a quien ella contrató para la corrección de estilo y ortotipográfica del libro pudo haberse apoyado en herramientas de IA. Aseguró que interpondrá una demanda:

“Esta decisión ha cambiado mi vida, mi salud mental está en su punto más bajo y mi nombre ha quedado arruinado por algo que ni siquiera hice personalmente”, escribió.

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La creación artística y el uso de la IA

Desde la democratización de las herramientas de IA generativa hay un gran debate en torno al uso de esta tecnología para crear obras de arte. El caso de Shy Girl no es el único y lo más probable es que en el futuro veamos más situaciones similares.

Las editoriales, casas discográficas y estudios cinematográficos se oponen al uso de la IA para la creación de la propiedad intelectual, mientras que los usuarios han encontrado en ella una vía para darle salida a sus ideas sin gran esfuerzo y crear modelos de negocio veloces que se suman al ruido de un entorno digital saturado.

Hoy en plataformas de autopublicación como Amazon KDP o Kobo, es posible encontrar miles de libros que fueron escritos por la IA. Paradójicamente esta abundancia resalta el valor de las voces reales y auténticas de los artistas y autores que las editoriales están desesperadas por encontrar.