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Conclusiones Clave Spotify no inventó el streaming, pero entendió mejor que nadie qué problema debía resolver.

A principios de los años 2000, la industria musical vivía una paradoja que tenía a las grandes disqueras en una lucha sin sentido. Nunca había existido tanta música disponible, pero a pesar de la gran cantidad de contenido, estaba siendo bastante difícil monetizarla en los emergentes entornos digitales.

Mientras la piratería dominaba los hábitos de consumo y plataformas como Napster habían cambiado las reglas del juego, el modelo legal más exitoso era el de iTunes, lanzado por Apple en 2001 con un negocio revolucionario a través de asociaciones con las disqueras donde los usuarios tenían que pagar por cada canción descargada.

Durante los primeros años del servicio, algunas empresas comenzaron a unirse a Apple, y otras intentaron lo propio lanzando sus propias plataformas para vender catálogos digitales. Pero en 2006 llegó una compañía que no solo desafió esa lógica, sino que terminó redefiniendo por completo la forma en la que el mundo escucha música.

Spotify, probablemente la plataforma que usas actualmente (ya sea en su modelo gratuito o premium), revolucionó el acceso legal a la música.

El modelo de iTunes había demostrado que los usuarios estaban dispuestos a pagar por música digital, pero seguía atado a una lógica de compra por unidad —canción por canción, álbum por álbum— en un momento en que el mercado ya empezaba a moverse hacia el acceso inmediato e ilimitado.

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Spotify llegó para solucionar el problema que nadie estaba resolviendo

Sus fundadores, Daniel Ek y Martin Lorentzon, tenían una hipótesis simple pero ambiciosa. Mientras el problema de la piratería seguía en aumento porque ofrecía acceso total con menor esfuerzo, la única forma de competir era crear una alternativa legal que fuera igual de fácil o mejor, dando forma al streaming tal y como lo vemos en la actualidad.

Spotify no fue la primera plataforma en intentar el streaming musical, pero sí la primera en hacerlo funcionar a escala. La compañía fue creada hace 20 años, el 23 de abril de 2006, pero el programa se lanzó oficialmente al público en 2008 en Suecia, donde su modelo comenzó a destacar. En lugar de pagar por descarga, el usuario podía acceder a millones de canciones al instante, sin necesidad de almacenarlas.

Este enfoque no solo atacaba la piratería desde la experiencia de usuario, sino que también abría una nueva vía de ingresos para la industria. Su éxito fue tal, que terminó expandiéndose rápidamente por todo el mundo.

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Una idea que superó la visión de Apple

Durante años, Apple dominó la música digital con iTunes. Su modelo de propiedad basado en comprar y descargar parecía incuestionable. Pero Spotify introdujo una narrativa distinta en la que no necesitas poseer la música si puedes acceder a ella en cualquier momento.

La diferencia no era solo tecnológica, sino también cultural. Spotify apostaba por el acceso continuo, las playlists dinámicas y la personalización basada en datos. iTunes, en cambio, representaba una biblioteca estática: se basaba en gestionar tu biblioteca musical, pero de manera digital en una computadora.

El giro fue tan profundo que incluso Apple terminó adaptándose, lanzando Apple Music en 2015 para competir directamente en el terreno del streaming.

Dos décadas después, Spotify no solo sobrevivió al dominio inicial de Apple, sino que se convirtió en uno de los principales actores del entretenimiento digital. Su crecimiento ha estado impulsado por varias capas de innovación:

Algoritmos de recomendación con productos como Discover Weekly redefinieron el descubrimiento musical.

con productos como Discover Weekly redefinieron el descubrimiento musical. Expansión a podcasts: adquisiciones y producción propia para competir en audio más allá de la música.

adquisiciones y producción propia para competir en audio más allá de la música. Ecosistema de creadores: herramientas para artistas y creadores que buscan monetizar directamente.

Hoy la compañía cotiza en bolsa, opera en más de 184 países y ha influido en cómo otras industrias piensan el modelo de suscripción.

El caso de Spotify es sin duda una historia sobre timing y ejecución. No inventó el streaming, pero entendió mejor que nadie qué problema debía resolver. Mientras iTunes optimizaba la venta de canciones, Spotify rediseñó el comportamiento del usuario.