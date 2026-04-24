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Conclusiones Clave El venture capital en América Latina se está concentrando en menos startups y rondas más grandes, elevando el estándar para levantar capital y dejando menos espacio para proyectos en etapas tempranas.

El ecosistema de venture capital en Latinoamérica cerró 2025 con $4,126 millones de dólares desplegados en 681 rondas, reveló el Latin America Venture Capital Report 2026. Esta cifra representa un crecimiento interanual del 13.8% en capital invertido frente a los $3,627 millones en 2024, lo que marca el primer repunte significativo después de tres años consecutivos de ajuste desde el pico histórico de $17,381 millones registrado en el año 2021.

No obstante, la recuperación no fue impulsada por mayor actividad transaccional, ya que el número de rondas cayó un 1.9%, pasando de 694 a 681 rondas, lo que sitúa la cifra en el nivel más bajo desde 2017, cuando se registraron un poco más de 750 rondas, indica el reporte.

La lectura inmediata es que el mercado se está moviendo hacia rondas más grandes y selectivas. El ticket promedio por deal subió de $5.2 millones de dólares a $6.1 millones; esto representa un incremento cercano al 16%.

“Esta dinámica refleja un entorno donde los inversionistas están concentrando capital en compañías con mayor tracción demostrada, mientras el acceso a financiamiento para proyectos más incipientes se ha vuelto notablemente más difícil”, señala José Kont, Director Ejecutivo de Cuántico.

Para Christian Struve, CEO y cofundador de Fracttal, el mercado del venture capital es mucho más exigente y selectivo: “El ajuste post-2021 eliminó mucho ruido y dejó un mercado más serio, donde crecer sin disciplina ya no es suficiente. Levantar capital hoy es más difícil, pero también más valioso, porque significa que tu empresa pasó un filtro de calidad. Lo vivimos directamente. Cerramos una ronda de $35 millones de dólares con Riverwood Capital en medio de este contexto. No fue una ronda de hype, fue una validación de métricas reales”.

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El sector fintech obtiene 61% del capital

El análisis sectorial del reporte confirma que fintech continúa siendo, con diferencia, la vertical más relevante del venture capital latinoamericano. Con 29% de las operaciones, el sector capturó un desproporcionado 61% de todo el funding en 2025, una brecha que evidencia que no solo atrae más rondas, sino que estas son sustancialmente más grandes que en cualquier otro segmento.

Las tres mayores rondas del año fueron levantadas por fintechs mexicanas: Plata cerró una Serie B de $250 millones de dólares en octubre de 2025 y una Serie A de $160 millones en marzo del año pasado, mientras que Klar completó una Serie C de $170 millones de dólares en junio de 2025.

Más allá de las dos principales verticales, el reporte muestra señales interesantes en logística y energía: logística representó 5% de los rondas, pero 17% del funding, y energía capturó 10% del capital con solo 4% de las operaciones, ambos indicadores de que estos sectores están atrayendo rondas de ticket alto, posiblemente vinculadas a infraestructura y capital intensivo.

Los sectores healthtech y foodtech mostraron niveles similares en proporción de rondas (7% cada uno), aunque con menor participación relativa en capital (3% y 4% respectivamente), lo que refleja una actividad más fragmentada con tickets de menor tamaño.

En 2025 se invirtieron más de $425,000 millones de dólares en venture capital a nivel mundial, pero casi la mitad se concentró en inteligencia artificial y una gran parte en mega rondas de más de $100 millones. El capital grande se está concentrando en pocos jugadores.

Para Struve eso cambia completamente el estándar. Desde la empresa se ven tres movimientos claros: más foco en sectores donde la región tiene ventajas reales como energía, infraestructura, logística o mantenimiento; más expansión internacional desde el día uno; y más consolidación vía adquisiciones, porque en mercados maduros la velocidad de escala define al ganador.

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Brasil y México concentran casi el 80% de la inversión regional

La distribución geográfica del venture capital en Latinoamérica durante 2025 confirma una tendencia de concentración que se ha ido profundizando. Brasil lideró con contundencia al captar $2,032 millones de dólares en 363 operaciones, equivalentes al 52.9% de todo el capital invertido en la región, con un ticket promedio de $5.6 millones por acuerdo.

México se posicionó como el segundo mercado más relevante con $980 millones de dólares distribuidos en 86 rondas, representando el 25.5% del total y un ticket promedio notablemente alto de $11.4 millones de dólares, el mayor de toda la región, explicado en gran medida por las mega rondas de fintechs como las de Plata y Klar, señala Latin America Venture Capital Report 2026.

El reporte indica que ambos países concentran el 78.5% de toda la inversión de capital de riesgo latinoamericana. Por su parte, Chile es el tercer lugar con 249 millones de dólares en 53 rondas, seguido por Colombia con $224 millones en 62 operaciones y Argentina con $172 millones en 34 rondas.

“Estamos en un contexto de cambio acelerado, donde la industria de venture capital ha dejado de ser un experimento en la región para consolidarse como un modelo comprobado de crecimiento”, puntualiza Kont.