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Conclusiones Clave Las marcas que aparecen favorablemente en los resultados de inteligencia artificial son las que tienen la huella de confianza más sólida en tres categorías: señales de confianza del sitio web, señales de confianza entrantes y señales de confianza SEO.

Las señales de confianza del sitio web son todo lo que los visitantes encuentran al llegar a tu página. Las señales de confianza entrantes (las que más importan) son lo que el resto de internet dice sobre ti.

Las señales de confianza SEO son las que solo Google puede acceder, e influyen en el posicionamiento de tu contenido — lo que determina qué se rastrea, indexa e incorpora a los datos con los que aprende la IA.

La mayor parte de los consejos que circulan sobre cómo lograr que ChatGPT, Claude y Gemini recomienden tu marca se centra en tácticas técnicas: cómo estructurar tu contenido, cómo formatear tus preguntas frecuentes, cómo indicarles a los rastreadores que tu sitio está actualizado. Eso no es irrelevante, pero es el lugar equivocado para empezar, y es donde la mayoría de las marcas están desperdiciando su energía.

Hace unos años escribí un libro llamado Señales de confianza: construcción de marca en un mundo post-verdad (Trust Signals: Brand Building in a Post-Truth World), en el que analizo cómo los compradores cuidadosos evalúan las marcas. Buscan cobertura en medios. Consultan sitios de reseñas. Notan cómo se presenta un sitio web. Cada señal responde a la misma pregunta: ¿Puedo confiar en esta marca? Creía que estaba escribiendo sobre comportamiento humano. Resulta que también estaba describiendo lo que hacen los LLMs.

Cuando alguien le pregunta a ChatGPT o Perplexity qué empresa contratar, qué software comprar o qué agencia considerar, esos sistemas recurren a un conjunto de entrenamiento construido a partir de la web y, de forma comprimida y probabilística, hacen la misma evaluación de confianza que un comprador informado realiza manualmente. Las marcas que aparecen favorablemente son las que tienen la huella de confianza más sólida en tres categorías distintas.

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Señales de confianza del sitio web: tu primera impresión digital

La primera categoría es lo que comunican tus propias plataformas. Las señales de confianza del sitio web son todo lo que los visitantes encuentran al llegar a tu página: la calidad del diseño, la claridad del mensaje, los logotipos de clientes, los testimonios, los casos de éxito, los premios, las certificaciones, las páginas del equipo y las decenas de otros elementos que le indican al visitante en cuestión de segundos si eres una marca seria.

Los LLMs se entrenan con contenido web, por lo que el contenido y la estructura de tu sitio contribuyen a lo que aprenden sobre ti. Un sitio escueto y genérico les da casi nada. Tu sitio web debería funcionar menos como un folleto y más como un portafolio de confianza: logotipos reales de clientes, resultados concretos en casos de éxito, páginas de liderazgo que demuestren una experiencia genuina.

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Señales de confianza entrantes: el rastro de migas de pan

La segunda categoría — y la que más importa para la visibilidad en inteligencia artificial (IA) — es lo que el resto de internet dice sobre ti. Las señales de confianza entrantes son todas las fuentes externas que guían a los compradores hacia ti: cobertura en medios, reseñas de clientes, menciones de influencers, artículos firmados como invitado, premios, listados en directorios, entradas en Wikipedia, citas de analistas, prueba social de todo tipo.

Aquí es donde los algoritmos de recomendación de IA se apoyan con más fuerza. Los conjuntos de datos de entrenamiento de los LLMs están diseñados para favorecer fuentes autorizadas y frecuentemente citadas, por lo que el contenido de alta autoridad tiene más probabilidades de aparecer en los resultados. La cobertura en medios, las citas de analistas, las reseñas verificadas en G2 o TrustRadius, la investigación original recopilada por publicaciones especializadas — todo ello pasa a formar parte de tu historial de confianza entrante: la evidencia externa acumulada de que tu marca es real y merece ser recomendada.

Las marcas que aparecen en las respuestas generadas por IA no hackearon nada. Pasaron años construyendo este tipo de validación de terceros — porque lo que otras voces dicen sobre ti tiene más peso, tanto para los compradores humanos como para los modelos entrenados con su comportamiento, que cualquier cosa que digas sobre ti mismo.

Piensa en el rastro de migas de pan que sigue un comprador cuidadoso: el artículo de Wikipedia, el perfil en el Better Business Bureau, la mención del analista, el premio que indica que otros ya te han evaluado. Ese rastro le enseña a un sistema de IA qué marcas merecen estar en la respuesta.

Aquí es también donde la mayoría de las marcas son más débiles. Publicar más entradas de blog no aporta casi nada. Lo que se acumula con el tiempo es un reportaje en una publicación especializada con verdadera autoridad de dominio, una encuesta encargada por tu empresa que los periodistas cubrieron, un artículo firmado que otros sitios citan.

Estas señales generan confianza humana y, dado que la cobertura de autoridad tiene más probabilidades de ser rastreada e indexada, aumentan las posibilidades de que tu marca aparezca en los datos de entrenamiento de los LLMs. No puedes llegar a la visibilidad en IA solo con marketing de contenidos. Lo que funciona es la búsqueda constante de validación externa de fuentes con autoridad genuina.

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Señales de confianza SEO: lo que solo Google puede ver

La tercera categoría pertenece específicamente a Google. Las señales de confianza SEO son señales a las que solo Google tiene acceso — a través de Google Search Console, Google Analytics y su posición central en la búsqueda web. Eso le otorga a Google datos que nadie más puede ver: cuánto tiempo permanecen los visitantes en tu sitio, con qué frecuencia se busca tu marca por nombre, cómo las consultas combinan nombres de marca con palabras clave, cuánto tiempo llevan establecidos los dominios, si los sitios son compatibles con dispositivos móviles y si son técnicamente sólidos.

El más revelador es el volumen de búsqueda de marca — con qué frecuencia la gente busca tu empresa por nombre. Se entiende ampliamente que Google trata esto como un indicador indirecto de reputación genuina. Estas señales importan para la visibilidad en IA de forma indirecta: influyen en el posicionamiento de tu contenido en Google, lo que determina qué se rastrea, indexa y, en última instancia, se incorpora a los datos de entrenamiento de los que aprenden los LLMs.

Lo que esto significa en la práctica

El camino hacia la visibilidad en IA es una inversión disciplinada y a largo plazo en las tres categorías. Construye un sitio web que funcione como un portafolio de confianza. Invierte en medios ganados — no en volumen, sino en autoridad. Busca las reseñas y citas que construyan tu historial entrante. No puedes tomar atajos para aparecer en una recomendación de IA. Los trucos técnicos tienen su lugar, pero solo amplifican una huella de confianza que ya existe. Construye eso primero. Lo demás llega solo.