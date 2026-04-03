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Conclusiones Clave En la era de la IA, no basta con ser visible en buscadores: necesitas estructurar tu información para que los asistentes te entiendan, te comparen y te recomienden.

Está ocurriendo un cambio importante en la forma en que los consumidores descubren, investigan y adquieren productos en línea — y está siendo impulsado por la inteligencia artificial (IA).

OpenAI está lanzando nuevas funciones y explorando integraciones con plataformas como Shopify que permitirían a los usuarios comprar directamente a través de ChatGPT. Es decir, los clientes podrían buscar y adquirir productos de comercios en Shopify sin salir de la interfaz del chatbot.

Durante décadas, las compras en línea comenzaban con una búsqueda en Google. Los consumidores escribían palabras clave, revisaban enlaces, comparaban opiniones y finalmente hacían clic en “comprar”. Ese modelo está siendo reemplazado rápidamente por algo más rápido, inteligente y personalizado: las compras asistidas por IA.

Según Adobe Analytics, el 39% de los consumidores en Estados Unidos afirma haber usado ya IA generativa para tareas relacionadas con compras. Más de la mitad (53%) planea usarla este año para investigar en torno a productos, encontrar ideas de regalos, comparar precios y descubrir marcas únicas.

En lugar de navegar por docenas de páginas web, los asistentes de IA resumen opciones al instante, personalizan las recomendaciones e incluso crean listas de compras adaptadas a las necesidades de cada persona. Estas son las últimas novedades que debes conocer:

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Compras impulsadas por IA: lo que ya está sucediendo

Este cambio no es solo una teoría: ya está tomando forma.

Incluso antes de integrarse por completo con Shopify, OpenAI ha mejorado la búsqueda de productos y la memoria de ChatGPT, lo que permite a los usuarios comprar artículos sugeridos en las respuestas del chat.

Recientemente Amazon lanzó una función llamada Buy for Me ( Compra por mí ) que permite a agentes de IA adquirir productos en sitios de otras marcas cuando no están disponibles en Amazon.

( ) que permite a agentes de IA adquirir productos en sitios de otras marcas cuando no están disponibles en Amazon. En 2024, Perplexity presentó un Asistente de Compras Pro, diseñado para agilizar la toma de decisiones mediante resúmenes de productos seleccionados por IA.

Esta nueva generación de herramientas inteligentes de compra está redefiniendo lo que significa ser “descubrible”. Para las marcas de comercio electrónico, eso implica adaptarse rápido o quedarse fuera de la conversación por completo.

¿Qué significa esto para tu negocio?

Para seguir siendo competitivo en un mercado impulsado por la inteligencia artificial, las marcas deben replantear cómo presentan sus productos en línea. Aquí tienes cinco pasos prácticos que puedes aplicar desde hoy:

Paso 1: Del SEO al AEO

La optimización para motores de búsqueda (SEO) dominó el marketing digital durante décadas. Las marcas invirtieron grandes cantidades de dinero para optimizar sus sitios web y contenidos con palabras clave, en una carrera por aparecer en los primeros lugares de los resultados de búsqueda de Google. Así es como muchas empresas lograban destacarse, atraer tráfico y aumentar sus ventas.

Pero buscar productos en Google obliga a los consumidores a recorrer múltiples sitios web y hacer clic en muchos enlaces para leer reseñas, comparar características y evaluar precios y tiempos de envío. Aunque eso era más conveniente y rápido que comprar en persona, la IA ahora ofrece un atajo todavía más eficiente.

Los chatbots con inteligencia artificial pueden buscar en todo internet al instante, analizar sitios y opiniones, y luego entregar un resumen claro y personalizado de lo más relevante. A medida que los consumidores comienzan a usar IA en lugar de Google para comprar, el SEO tradicional pierde protagonismo. Además del SEO, ahora necesitas asegurarte de que tus productos aparezcan en las respuestas y recomendaciones de ChatGPT.

La optimización para motores de respuesta (Answer Engine Optimization, AEO) es el nuevo SEO. Aunque este cambio apenas comienza, la tecnología y el comportamiento del consumidor están evolucionando rápidamente. Si quieres mantenerte por delante de la competencia, necesitas empezar ya a adaptar tus estrategias para optimizar tus productos de cara a la inteligencia artificial.

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Paso 2: Asegúrate de que la IA entienda y recomiende tus productos

A medida que plataformas como Shopify se integran cada vez más con sistemas de IA, querrás asegurarte de que sea tu producto —y no el de tu competencia— el que ChatGPT sugiera. Para que eso ocurra, las marcas deben organizar y presentar su información de manera accesible y comprensible para la IA. Conforme los consumidores interactúan con chatbots —por ejemplo, ajustando criterios o haciendo nuevas preguntas— las respuestas se actualizan en tiempo real.

Las marcas necesitarán apoyo para diseñar sus tiendas y fichas de producto en Shopify si quieren mantenerse a la altura del sofisticado motor de recomendaciones de ChatGPT.

Eso significa:

Optimizar las fichas de producto en Shopify con textos claros y conversacionales.

Usar formatos estandarizados para precios, disponibilidad y envío.

Destacar tus ventajas más competitivas con lenguaje simple y directo.

Cuando los consumidores interactúan con asistentes de IA —añadiendo preferencias o haciendo preguntas de seguimiento— la inteligencia artificial actualiza dinámicamente sus recomendaciones. Si los datos de tu producto no son accesibles o lo suficientemente detallados, tu marca podría quedar fuera.

Mi empresa, FORE Enterprise, está desarrollando infraestructura para apoyar tanto a clientes como a marcas en esta transición hacia el AEO. Al conectar los datos propios de tu empresa con ChatGPT, ayudamos a garantizar que los compradores reciban información precisa sobre tu marca.

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Paso 3: Diferénciate o desaparece

Los asistentes con inteligencia artificial toman decisiones basadas en datos, lo que significa que solo los productos mejor posicionados serán recomendados.

Para destacar, necesitas comunicar con claridad:

Qué hace diferente a tu producto.

Por qué vale lo que cuesta.

Qué valor ofrece frente a opciones similares.

Pregúntate: si un consumidor usara un chatbot para comprar, ¿qué querría saber sobre tu producto? ¿El precio? ¿La durabilidad? ¿Si tiene empaque ecológico? ¿Si ha ganado premios por su diseño?

Comienza por identificar las propuestas de valor únicas de tu marca y asegúrate de que esas cualidades estén claramente reflejadas tanto en tus fichas de producto como en el contenido de tu sitio web.

Paso 4: Escribe como un humano, no como una ficha técnica

Las herramientas de IA como ChatGPT se basan en el entendimiento del lenguaje natural, por lo que tus páginas de producto deben hablar como lo haría una persona.

En lugar de usar descripciones cargadas de jerga o lenguaje excesivamente técnico, enfócate en una narrativa conversacional, centrada en el cliente:

Responde a las preguntas más comunes que podrían tener tus compradores.

Destaca casos de uso y beneficios reales en la vida cotidiana.

Utiliza viñetas, texto en negritas y un formato fácil de leer.

Mientras más se parezca tu contenido a la forma en que la gente habla y compra, más fácil será para la IA entender —y recomendar— tus productos.

Paso 5: Empieza ahora — no mañana

La revolución de las compras con IA está avanzando rápidamente. Aunque el concepto de Answer Engine Optimization (AEO) todavía está en evolución, las empresas que actúen primero tendrán la mayor ventaja.

En este momento existe una ventana de oportunidad para posicionar tu marca a la vanguardia del descubrimiento impulsado por inteligencia artificial. Esto implica:

Auditar el contenido y la estructura de tus productos.

Reescribir las fichas con mayor claridad y legibilidad para la IA.

Colaborar con expertos para conectar tus datos con las plataformas de inteligencia artificial.

Reflexión final: adapta pronto, gana en grande

Esto no es solo una nueva tendencia tecnológica. Es un cambio fundamental en la forma en que las personas descubren, evalúan y compran en línea.

Las marcas que triunfen en la próxima era del comercio electrónico serán aquellas que entiendan cómo piensa, habla y recomienda la inteligencia artificial. Si quieres asegurarte de que tus productos se vean —y se compren—, necesitas actuar desde ahora.

Deja que la IA trabaje a tu favor, no en tu contra.