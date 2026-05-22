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Conclusiones Clave Sin disciplina operativa la nube puede convertirse en un punto de fuga de capital.

Optimizar es entender qué parte del gasto impulsa crecimiento y cuál se acumula por inercia.

Durante años, el discurso alrededor del cloud ha estado dominado por una promesa casi incuestionable: eficiencia, escalabilidad y reducción de costos. Pero en la práctica, y esto ya es evidente en muchas empresas en México y en la región, la historia es otra: el cloud no optimiza por sí solo. Cuando no hay disciplina operativa, termina convirtiéndose en uno de los principales puntos de fuga de capital.

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El problema no es tecnológico, es de gestión y de enfoque

Por un lado, McKinsey & Company señala que la adopción efectiva de prácticas de optimización en cloud puede generar eficiencias significativas y capturar una parte relevante del valor económico proyectado del cloud, estimado en billones de dólares a nivel global. A esto se suma que, según un análisis publicado por Forbes, alrededor del 30% del gasto en cloud termina desperdiciándose por falta de visibilidad, sobredimensionamiento y ausencia de control operativo.

No son casos aislados, son señales claras de un problema estructural.

Hay una tensión interesante que pocas veces se pone sobre la mesa porque muchas empresas ya aprendieron a escalar producto, a crecer en usuarios y a lanzar nuevas funcionalidades con velocidad, pero no han desarrollado la misma madurez para escalar eficiencia; por lo que el crecimiento ocurre en dos dimensiones distintas, por un lado, ingresos y uso, por el otro costos que aumentan sin una relación clara con el valor generado.

No es un problema visible en el día a día, pero tarde o temprano impacta márgenes, decisiones estratégicas y capacidad de inversión.

El cloud dejó de ser un tema técnico hace tiempo, hoy es un tema de negocio. La conversación relevante ya no es cuánto se está gastando, sino qué tan bien está invertido ese gasto. Cada recurso activo, cada entorno que sigue corriendo sin necesidad, cada arquitectura sobredimensionada, representa una decisión de asignación de capital, aunque no siempre se reconozca como tal.

En este contexto, la disciplina se vuelve central, no como una limitación, sino como una forma de claridad. Modelos como FinOps funcionan porque obligan a conectar tecnología, finanzas y negocio en una misma conversación. Cuando eso sucede, el gasto deja de ser abstracto y empieza a tener sentido dentro de una lógica de valor.

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Cloud, optimización y conversación estratégica

El punto de fondo es incómodo pero necesario: el problema no es que el cloud sea caro, es que muchas veces se utiliza sin suficiente criterio y en un entorno donde el capital es más exigente, esa falta de criterio ya no es sostenible.

Pensar en optimización no es pensar en recorte, es pensar en intención. Es entender qué se está financiando realmente con cada decisión técnica, qué parte del gasto impulsa crecimiento y cuál simplemente se acumula por inercia.

Recomendaciones accionables

Eleva el gasto en cloud a una conversación estratégica. Intégralo en la toma de decisiones de negocio y no lo trates como un tema operativo. Lleva el reporte de gasto en esta tecnología a la próxima reunión de dirección y asegúrate de que CFO y CTO estén presentes. Sin alineación, las decisiones técnicas y financieras seguirán corriendo en paralelo. Construye visibilidad real sobre el consumo. Etiqueta cada recurso activo por producto, equipo o iniciativa. Sin esa granularidad, el dashboard solo muestra el total y no te ayuda a ubicar en dónde está el problema. Alinea incentivos dentro de la organización. Incluye una métrica de eficiencia de cloud en los OKRs de los equipos de ingeniería. No lo olvides: lo que no se mide, no se optimiza.

Optimizar costos en cloud es, en el fondo, un ejercicio de claridad. Cuando una organización logra alinear su gasto tecnológico con valor de negocio, la conversación cambia por completo. La optimización de costos en cloud, la eficiencia operativa y el control del gasto tecnológico dejan de ser esfuerzos aislados y se convierten en una sola capacidad, la de decidir mejor.

En el contexto actual, esa capacidad no solo mejora la rentabilidad, también define qué empresas tienen la disciplina para sostener su crecimiento en el tiempo.