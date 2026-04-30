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Conclusiones Clave La inteligencia artificial no puso en evidencia a la educación superior — lo que hizo fue revelar cómo las clases rígidas, los programas estáticos y las evaluaciones centradas en el cumplimiento estaban desalineados con las necesidades de los estudiantes y las realidades del mercado laboral.

Los estudiantes están usando la IA de manera proactiva para aprender, experimentar y lanzar proyectos. Están poniendo a prueba la relevancia de la educación tal como existe hoy.

Las instituciones que prosperarán serán aquellas que generen espacio para adaptarse, escuchar y liderar en todos los niveles, tanto a través del intraemprendimiento como del emprendimiento.

Esta es la segunda entrega de la serie 1,000 días de IA. Como conferencista principal en temas de inteligencia artificial (IA) y asesor estratégico en estrategias universitarias de IA, he visto de primera mano cómo la IA generativa está transformando la educación — y por qué alinearse con el futuro del aprendizaje se ha vuelto una prioridad de liderazgo.

Comienzo con la educación, no porque haya sido la más afectada, sino porque fue la primera en mostrarnos cómo luce realmente la disrupción en tiempo real.

¿Por qué empezar aquí?

La educación está en el origen de todo. Cada futuro ingeniero, responsable de políticas públicas, gerente o fundador se forma en lo que sucede en un salón de clases, un auditorio o una consulta nocturna en un motor de búsqueda. Cuando la IA generativa llegó, la educación no se pudo dar el lujo de esperar. Se vio obligada a adaptarse sobre la marcha.

ChatGPT no entró silenciosamente en la educación superior. Detonó.

Las tareas se desmoronaron. Los sistemas de calificación colapsaron. Los estudiantes obtuvieron respuestas pulidas en segundos. Los profesores quedaron desconcertados. Las respuestas institucionales fueron reactivas, inconsistentes y expusieron fracturas profundas en la forma en que el aprendizaje estaba siendo definido y entregado.

La idea de que educar significaba memorizar y repetir se resquebrajó de la noche a la mañana.

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La IA no evidenció a la educación superior — solo expuso la desconexión

Mucho antes de la IA, las universidades ya se veían presionadas por modelos algo desfasados: clases rígidas, programas estáticos, evaluaciones centradas en el cumplimiento y una brecha cada vez mayor entre la enseñanza en el aula y la realidad del mercado laboral. Los estudiantes evolucionaban más rápido que los sistemas diseñados para servirles.

La IA generativa hizo que esa brecha fuera imposible de ignorar. A los pocos meses de su lanzamiento, la mayoría de los estudiantes admitieron usar ChatGPT u otras herramientas similares para sus tareas. Mientras tanto, la mayoría de los directivos reconocían no tener una política formal sobre inteligencia artificial. La disonancia era evidente, y no solo creó urgencia, sino también oportunidad.

En el último año, he colaborado con algunos de los sistemas educativos más grandes del mundo para ayudar a desarrollar sus estrategias de IA. Juntos diseñamos marcos de gobernanza, lanzamos grupos ejecutivos de trabajo, elaboramos guías de uso responsable y capacitamos a miles de profesores en diferentes campus. El objetivo no era solo responder, sino liderar.

La estrategia debe alinearse con las personas, la cultura y la misión.

Al mismo tiempo, he trabajado con colegios comunitarios — la primera línea del desarrollo de la fuerza laboral. Estas instituciones sienten la disrupción primero y se mueven más rápido. He ayudado a sus líderes a conectar la IA generativa con los resultados de los estudiantes, integrar herramientas en la experimentación en clase y alinear la innovación con la preparación laboral y la equidad.

Ya sea en una universidad insignia o en un colegio de alto impacto, el principio es el mismo: la estrategia debe alinearse con las personas, la cultura y la misión. Las instituciones que más avanzan no son las que tienen planes de IA perfectos. Son las que se atreven a moverse mientras otras esperan. Ese impulso se alimenta del intraemprendimiento dentro de la organización y, cada vez más, del emprendimiento impulsado por los estudiantes desde el exterior.

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Los estudiantes se están convirtiendo en emprendedores

Los estudiantes no esperan tener permiso; están reinventando cómo funciona el aprendizaje. Se adaptan rápido, adoptan tecnologías emergentes y experimentan con audacia. Algunos podrían llamarlo hacer trampa. Yo lo llamo poner a prueba el sistema.

Los estudiantes de hoy ya no ven la educación como un camino lineal hacia un título. La ven como una plataforma de lanzamiento para ideas.

No solo usan ChatGPT, sino un arsenal completo de herramientas de IA — Perplexity, Gemini, Claude y más — para escribir planes de negocio, generar marcas, construir productos mínimos viables (MVP) y poner a prueba ideas en el mundo real. De hecho, algunos no solo usan herramientas; están creando las suyas. No esperan a que alguien les enseñe. Se están enseñando a sí mismos a construir, lanzar e iterar.

Y sí, parte de ese uso es para atajos. Para recortar esfuerzos. Para evadir tareas. La integridad académica es un problema real, y las instituciones deben atenderlo. Pero también es una señal de que el sistema mismo necesita evolucionar. Estos estudiantes no solo están saltándose reglas — están poniendo a prueba la relevancia de la educación tal como existe hoy. Aquí es donde los intraemprendedores dentro del sistema se vuelven fundamentales para cerrar la brecha.

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Los intraemprendedores están impulsando a las instituciones hacia adelante

Todos sabemos que la innovación rara vez ocurre en las oficinas de la alta dirección. El cambio más poderoso no proviene de memorandos ejecutivos. Viene desde abajo.

He visto a profesores rediseñar evaluaciones para incluir la IA. Asesores académicos construir chatbots con GPT para apoyar a los estudiantes. Directores de departamento probar flujos de trabajo de calificación automatizada mientras el área central de TI todavía está redactando las políticas. Estos son los intraemprendedores — innovadores internos que lideran con agilidad.

Mi trabajo siempre ha consistido en ayudarlos a escalar y en no interponerme en su camino. La verdadera transformación ocurre cuando la gobernanza, los incentivos y la innovación se alinean — y cuando la ejecución se toma en serio.

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Lo que están haciendo las instituciones que sí funciona

Aquí hay cinco acciones que he visto generar el mayor impacto entre líderes, profesores y estudiantes por igual:

Aceptar que el cambio es inevitable: Ignorar, desacreditar o regular la innovación no lo detendrá. Las instituciones deben elegir comprometerse con el cambio, no resistirse a él.

Ignorar, desacreditar o regular la innovación no lo detendrá. Las instituciones deben elegir comprometerse con el cambio, no resistirse a él. Reconocer que el aprendizaje ahora es cocreado: En muchos casos, los estudiantes dominan mejor las nuevas herramientas que los profesores. Puede sentirse incómodo — pero ese malestar es el punto de partida de la cocreación y la innovación colaborativa.

En muchos casos, los estudiantes dominan mejor las nuevas herramientas que los profesores. Puede sentirse incómodo — pero ese malestar es el punto de partida de la cocreación y la innovación colaborativa. Apoyar el intraemprendimiento y el emprendimiento: Animar a los profesores y al personal a experimentar dentro de la institución, al mismo tiempo que se respalda a los estudiantes que lanzan startups o crean prototipos con IA.

Las instituciones que se muevan ahora están definiendo la próxima década del aprendizaje. Eso no significa ignorar los problemas de integridad académica o los riesgos de delegar demasiado en la tecnología — no sabemos lo que aún no sabemos. Pero esa incertidumbre debe servirnos de guía, no paralizarnos.

Las instituciones que prosperarán en los próximos 1,000 días no serán las que tengan más tecnología, serán las que generen espacio para adaptarse, escuchar y liderar en todos los niveles — tanto a través del intraemprendimiento como del emprendimiento.

El liderazgo ya no es un título; es una actitud. Cada profesor que rediseña un curso, cada estudiante que experimenta con IA, cada miembro del personal que construye un mejor flujo de trabajo está dando forma al futuro de la educación.

Según el Foro Económico Mundial, más del 40% de las habilidades esenciales cambiarán en los próximos cinco años. Eso no es una predicción — es un mandato.

El único camino hacia adelante es construir sistemas que aprendan tan rápido como las personas dentro de ellos. Los rectores y directores académicos pueden aportar visión, pero serán los intraemprendedores quienes la hagan realidad. La transformación no se dictará desde arriba. Será impulsada desde adentro.

La IA no es el final. Es el comienzo de una nueva forma de aprender y de un nuevo tipo de liderazgo.

Próximamente en la serie 1,000 días de IA: La educación superior no estaba lista para la IA, pero los estudiantes obligaron a abrir la conversación. La educación básica es aún más esencial, porque el pensamiento crítico, el razonamiento ético y la fluidez digital deben comenzar mucho antes de la universidad.