Conclusiones Clave OpenAI está acelerando el desarrollo de su primer teléfono con inteligencia artificial, según el analista Ming-Chi Kuo.

Kuo señaló que la producción en masa del teléfono ahora tiene como objetivo el primer semestre de 2027, antes de su predicción anterior de 2028.

Se espera que la característica destacada del teléfono sea su procesador de imágenes, diseñado para mejorar la forma en que la cámara captura e interpreta escenas del mundo real para la IA.

Según el analista de cadena de suministro Ming-Chi Kuo, OpenAI estaría intensificando el trabajo en su primer teléfono enfocado en inteligencia artificial (IA), de acuerdo con MacRumors. La compañía podría comenzar la producción en masa tan pronto como en el primer semestre del próximo año, dijo Kuo esta semana en una publicación en X.

“Si el desarrollo sigue en curso, los envíos combinados de 2027 a 2028 podrían alcanzar alrededor de 30 millones de unidades”, afirmó Kuo.

Kuo es analista en TF International Securities y se ha ganado una reputación como el predictor más preciso del mundo en los planes de productos de la industria tecnológica. Business Insider lo ha llamado “el analista de Apple más preciso del mundo”, mientras que el sitio de noticias BGR lo apodó “el informante de Apple más confiable y mejor conectado de la industria”. El historial de Kuo incluye una tasa de precisión reportada del 72.5%, según Apple Track. Recientemente ha comenzado a informar sobre OpenAI, haciendo predicciones sobre los próximos dispositivos de hardware de la compañía basándose en sus investigaciones de la industria.

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A finales del mes pasado, Kuo informó a través de sus contactos en la cadena de suministro que OpenAI está desarrollando activamente un smartphone, contradiciendo afirmaciones anteriores de que la compañía no tenía interés en entrar al mercado de hardware móvil. El proyecto ya está tomando forma con socios clave: se espera que MediaTek y Qualcomm suministren los chips, mientras que, según Kuo, Luxshare Precision Industry se encargará de la fabricación. El teléfono con IA será un competidor directo del iPhone.

“Las ventajas de OpenAI radican en su marca de consumo, años de datos acumulados de usuarios y modelos líderes de IA”, escribió Kuo en una publicación en X el mes pasado. “El hardware de los teléfonos inteligentes ya es muy maduro, por lo que OpenAI puede trabajar con la cadena de suministro para desarrollar el dispositivo”.

Escribió que los teléfonos inteligentes son especialmente adecuados para la inteligencia artificial porque capturan continuamente el contexto en tiempo real del usuario. Los teléfonos lo capturan todo, desde la ubicación y el movimiento hasta las comunicaciones y la actividad diaria. Ve este flujo de datos como el insumo más valioso para los sistemas de IA que necesitan tomar decisiones rápidas.

La inteligencia artificial transformará la forma en que las personas usan sus teléfonos, según Kuo. En lugar de navegar entre aplicaciones separadas, los usuarios dependerán de la IA para realizar tareas en su nombre.

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Detalles del teléfono con IA

Inicialmente Kuo dijo el mes pasado que OpenAI había programado la producción en masa del teléfono con IA para 2028, pero esta semana ajustó el cronograma a principios de 2027. Adelantó el plazo porque contar con un producto de hardware tangible podría fortalecer la propuesta de OpenAI ante los inversores si la empresa sale a bolsa. También existe una competencia creciente en el espacio de los teléfonos inteligentes enfocados en IA, lo que intensifica la presión para presentar un dispositivo con capacidades novedosas.

Según el informe de Kuo, la característica destacada del teléfono con IA es su procesador de imágenes, diseñado para mejorar la forma en que la cámara captura e interpreta escenas del mundo real con la IA. También afirma que incluirá chips duales de inteligencia artificial para manejar tareas como visión y lenguaje al mismo tiempo, junto con memoria de alta velocidad, amplio almacenamiento y funciones de seguridad integradas.

La incursión de OpenAI en el hardware

OpenAI adquirió io, una startup de dispositivos con IA fundada por el ex director de diseño de Apple, Jony Ive, en mayo de 2025, en un acuerdo en acciones valorado en $6,500 millones de dólares. La adquisición marcó un punto de inflexión importante en el camino de OpenAI del software puro al hardware con IA. El movimiento incorporó a 55 especialistas en hardware, software y productos a OpenAI y creó nuevos roles para ellos enfocados en la construcción de dispositivos con inteligencia artificial.

Ningún otro analista ha confirmado de forma independiente las predicciones de Kuo. Los planes de OpenAI siguen siendo secretos. Los observadores de la industria han especulado que el primer proyecto de hardware de la compañía podría ser desde un bolígrafo inteligente hasta auriculares con IA.

Otras compañías también están explorando el hardware con IA. Samsung, por ejemplo, ha indicado que está explorando la fabricación de collares, aretes y otros dispositivos portátiles con IA, mientras que Apple supuestamente está desarrollando un dije con IA.