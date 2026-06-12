Tras el debut en bolsa de SpaceX, Elon Musk se convierte en el primer trillonario de la historia

Elon Musk ha llegado a donde ningún ser humano había llegado antes: el territorio de los trillonarios. Hoy, SpaceX presentó de forma confidencial su solicitud para una oferta pública inicial (OPI), con miras a un lanzamiento en junio que podría recaudar $50,000 millones de dólares o más, según The New York Times. La empresa de cohetes y satélites se valúa a sí misma en más de un billón de dólares, lo que la convertiría en una de las compañías más valiosas en debutar en los mercados públicos.

Musk, de 54 años, posee alrededor del 44% de SpaceX desde 2022. Según Forbes, su patrimonio neto actual es de $823,000 millones de dólares, en gran parte vinculado a su participación en SpaceX. Si la valuación de la empresa sube tras salir a bolsa, podría convertirse en la primera persona con una fortuna de 13 dígitos.

La oferta también desbloquearía enormes ganancias para los empleados e inversores de SpaceX que han esperado más de dos décadas para liquidar sus posiciones. Un billón de dólares podría financiar las más audaces ambiciones de Musk: centros de datos de IA en órbita, una colonia lunar y una ciudad en Marte.