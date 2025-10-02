Elon Musk se convierte en la primera persona en alcanzar una fortuna de $500,000 millones de dólares  

Las acciones de Tesla y las valoraciones de SpaceX y xAI llevan a Musk a un patrimonio histórico.

Conclusiones Clave Un patrimonio histórico que refleja el poder de la innovación tecnológica y su creciente influencia en la esfera pública.

Elon Musk, el hombre detrás de Tesla, SpaceX y xAI, alcanzó este miércoles un patrimonio de $500,000 millones de dólares, un récord que ningún otro individuo había logrado en la historia de la humanidad.

Según el índice de multimillonarios de Forbes, su fortuna alcanzó los $500,000 millones durante la jornada, gracias a la fuerte recuperación de las acciones de Tesla y al aumento en la valoración de sus otras compañías.

Las acciones de Tesla han sido las principales responsables del salto en la riqueza de Musk. Desde principios de año, los títulos del fabricante de autos eléctricos han subido más del 14%.

Solo el miércoles, la cotización de Tesla subió casi 4%, lo que sumó más de $7,000 millones de dólares a su patrimonio personal.

El directorio de Tesla aprobó un plan de compensación millonario que refuerza el control de Elon Musk sobre la compañía.

Pero Musk no solo depende de Tesla.

Este año, la empresa de cohetes SpaceX y su compañía de inteligencia artificial, xAI, también han visto incrementos en sus valoraciones, aportando al crecimiento global de su fortuna.

Analistas señalan que, aunque la volatilidad del mercado puede afectar sus activos, su historial de innovación y liderazgo empresarial sugiere que seguirá siendo un referente global en los próximos años, tanto en la industria tecnológica como en la exploración espacial y el desarrollo de IA.

La influencia de Elon Musk en la esfera pública

Más allá del mundo empresarial, Musk hizo una breve incursión en la política estadounidense, al ser nombrado por el presidente Donald Trump como responsable del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), con la misión de reducir el gasto público. Aunque renunció en mayo para dedicarse nuevamente a sus empresas, la experiencia mostró el creciente peso de Musk en la toma de decisiones públicas en Estados Unidos.

En el ranking de multimillonarios de Forbes, Musk es seguido por Larry Ellison, fundador de Oracle, cuya fortuna se estima en $351,000 millones de dólares.

