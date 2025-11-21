OpenAI presenta herramienta gratuita de IA dirigida a docentes

Conclusiones Clave La nueva versión de ChatGPT ofrece a los docentes una forma práctica de integrar la inteligencia artificial en la planeación y la enseñanza diaria.

OpenAI acaba de presentar ChatGPT para Profesores, una versión del asistente que apunta al personal docente de nivel básico y medio. Este servicio será gratuito durante sus primeros años.

Según la empresa, esta edición de ChatGPT está equipada con funciones pensadas para actividades cotidianas en las escuelas. Entre ellas se encuentran herramientas para diseñar ejercicios, armar guías de estudio, generar materiales y adaptar recursos para cada grupo.

OpenAI asegura que esta versión cumple con los requisitos de privacidad que los centros educativos necesitan para su operación diaria.

Además, la empresa destacó el papel que ya desempeñan los docentes en la adopción de la inteligencia artificial (IA). Según sus registros internos, “de los 800 millones de personas que usan ChatGPT cada semana, los profesores se encuentran entre los primeros y más activos en adoptar la herramienta”.

La compañía añadió que “tres de cada cinco docentes ya utilizan una herramienta de IA, y quienes la usan semanalmente afirman ahorrar horas cada semana, lo que les permite dedicar más tiempo a sus alumnos. Además, desempeñan un papel fundamental al ayudar a estudiantes y familias a comprender cómo la IA puede apoyar el aprendizaje”.

¿Qué funciones tiene la versión docente de ChatGPT?

En cuanto a las funciones técnicas, la versión incluye mensajes ilimitados con el modelo GPT-5.1 Auto, carga de archivos, creación de imágenes y uso de herramientas de memoria. También permite conectar otras aplicaciones y generar espacios colaborativos entre docentes, con sugerencias basadas en experiencias reales de escuelas que ya trabajan con IA.

Junto con la herramienta, la empresa ofrece materiales de formación para que los docentes exploren sus posibles usos, conozcan experiencias de colegas e identifiquen prácticas aplicables en sus contextos. El objetivo es que la adopción no sea únicamente tecnológica, sino también pedagógica.

OpenAI estableció que el acceso gratuito se mantendrá hasta junio de 2027. En esta primera fase, estará disponible únicamente para instituciones y docentes de Estados Unidos, aunque la compañía adelantó que busca ampliar su alcance a otros países.

Si la expansión internacional ocurre como lo planea la compañía, ChatGPT para Profesores podría convertirse en una de las puertas principales para la adopción responsable de la IA en las aulas.

