Conclusiones Clave El lanzamiento no contradice las restricciones previas: refleja una evolución hacia IA especializada, más segura y regulada.



ChatGPT Health separa la información médica del historial general del usuario, con mayores controles de privacidad y sin usar los datos para entrenar modelos.



OpenAI apuesta por un rol de asistencia y empoderamiento del paciente, no de diagnóstico ni tratamiento.



El movimiento anticipa una tendencia clave en 2026: chatbots verticales diseñados para industrias específicas.

La cifra es estratosférica: 230 millones de usuarios le hacen consultas médica a ChatGPT cada semana.

Aunque en noviembre del año pasado la empresa actualizó sus políticas de uso para restringir la capacidad del chatbot para responder preguntas médicas y legales —buscando proteger la privacidad de los usuarios y evitar que estos confundan la asistencia de la inteligencia artificial (IA) con la opinión de un especialista—, ahora ha anunciado el lanzamiento de ChatGPT Health.

Según un comunicado de la empresa, esta nueva plataforma ofrece “una experiencia pensada para integrar de manera segura tu información médica con la inteligencia de ChatGPT, para que tengas más información, confianza y preparación a la hora de cuidar tu salud”.

¿Cómo funciona ChatGPT Health?

El nuevo chatbot especializado en temas de salud cuenta con estrictos controles de privacidad y manejo de datos que aseguran que todas las conversaciones en las que se aborde la salud de un usuario permanezcan privadas y compartimentadas.

Además, permite que el usuario conecte de manera segura su expediente médico y datos de sus apps de bienestar y salud a la plataforma para recibir respuestas basadas en esta data.

Según la empresa, ChatGPT Health fue desarrollado con el aporte de médicos y especialistas y pretende ayudar a “las personas a participar de manera más activa en el cuidado de su salud y bienestar, sin reemplazar a los profesionales de la salud”.

En el documento, OpenAI enfatiza en que el chatbot no busca reemplazar la atención médica y que “no sirve para diagnóstico ni tratamiento”. Más bien ofrece respuestas a preguntas cotidianas y asiste al usuario a identificar patrones que brinden información relevante en torno a su salud a lo largo del tiempo.

Por ahora, el chatbot médico solo estará disponible para algunos usuarios y se irá liberando de manera paulatina para usuarios en todo el mundo.

¿A qué se debe el cambio de postura de OpenAI en torno a las respuestas médicas en ChatGPT?

Aunque en un primer momento pudiera parecer que OpenAI cambió su postura en torno a las consultas médicas al presentar ChatGPT Health, el lanzamiento de la plataforma obedece a una evolución de la industria de la IA y a las presiones por parte de reguladores, profesionales clínicos y usuarios para que los chatbots sean más seguros, transparentes y útiles.

Antes de las restricciones, las consultas quedaban almacenadas en el mismo historial de conversaciones del usuario. Con ChatGPT Health toda consulta médica será respondida en un espacio dedicado y seguro para la salud.

Además, la data de los usuarios no es utilizada para entrenar al modelo y hay un énfasis en que la plataforma sirve como apoyo, no como reemplazo a la atención médica.

La IA en 2026, de los modelos generalistas a los especializados

La evolución de ChatGPT hacia un modelo médico deja ver un avance lógico en el mundo de la IA: luego de dos años de la democratización de la herramienta, los usuarios buscan modelos especializados que los apoyen en su actividad y cubran sus necesidades. Este año podríamos observar la aparición de chatbots especializados en diversos rubros y actividades como sucede con ChatGPT Health.