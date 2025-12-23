Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Conclusiones Clave Los electrodomésticos, como frigoríficos y bodegas, se están convirtiendo en centros inteligentes del hogar gracias a la IA.



La IA en la cocina no solo optimiza el almacenamiento, sino que redefine la interacción entre usuarios y dispositivos, haciendo que la cocina sea un nodo de datos en el hogar conectado.



El avance plantea nuevos desafíos en privacidad, control del usuario y dependencia tecnológica.

Un nuevo anuncio sitúa al frigorífico como pieza central de la transformación digital en el hogar. Samsung confirmó que su próxima generación de neveras inteligentes incorporará una versión avanzada de AI Vision construida sobre Google Gemini y Google Cloud.

Se trata de la primera vez que este modelo de inteligencia artificial (IA) llega de forma nativa a un electrodoméstico de este tipo, lo que abre el debate sobre hasta qué punto la IA se está convirtiendo en el cerebro operativo del hogar conectado.

En términos prácticos, la evolución apunta a una gestión de alimentos más automatizada. Hasta ahora, los sistemas de visión de este tipo dependían de bases de datos limitadas y de registros manuales.

La nueva propuesta busca superar esas restricciones mediante un reconocimiento más flexible de productos, incluidos alimentos procesados y envases personalizados, con el objetivo de ofrecer una visión más precisa del contenido del frigorífico y del estado del inventario doméstico.

Desde Samsung señalan que esta mejora permitirá una interacción más natural entre el usuario y el electrodoméstico. “Al ser pionero en la aplicación de la tecnología de IA basada en la visión, Samsung ha liderado la innovación en el mercado de electrodomésticos de cocina”,afirmó Jeong Seung Moon, vicepresidente ejecutivo y responsable del área de I+D de Electrodomésticos Digitales de la compañía, quien añadió que la colaboración con Google Cloud busca elevar la experiencia del consumidor durante el próximo año.

Más allá del almacenamiento y la conservación de los alimentos

El uso de inteligencia artificial en la cocina no se limita al almacenamiento de alimentos. La empresa también ha anunciado una bodega inteligente equipada con un sistema de visión similar, capaz de identificar botellas de vino mediante sus etiquetas y gestionar automáticamente su inventario.

El sistema no solo registra entradas y salidas, sino que asocia cada botella con su ubicación exacta dentro del electrodoméstico y ofrece información contextual sobre los vinos almacenados.

Más allá de las funcionalidades concretas, el anuncio refleja un cambio más profundo en la estrategia tecnológica del sector. La IA deja de ser una capa añadida a los dispositivos para convertirse en una infraestructura permanente que observa, aprende y actúa de forma continua.

En este escenario, la cocina emerge como un nuevo centro de datos doméstico, donde se cruzan hábitos de consumo, rutinas familiares y decisiones automatizadas.

IA hasta en la sopa

El despliegue de estos sistemas también plantea interrogantes habituales en torno a la privacidad, la dependencia tecnológica y el grado de control real que mantiene el usuario sobre dispositivos cada vez más autónomos. Aunque Samsung no ha detallado cómo se gestionarán estos aspectos a largo plazo, la integración de modelos de IA de gran escala en electrodomésticos cotidianos anticipa un debate que irá más allá de la innovación técnica.

El alcance de todo esto se conocerá en la nueva generación de electrodomésticos que se presentarán en el CES 2026.

Con este anuncio, la inteligencia artificial da un paso más hacia su normalización en el hogar más allá de los asistentes de voz o aplicaciones móviles, redefiniendo así la relación entre las personas y su entorno doméstico.

