He estado usando ChatGPT prácticamente desde que apareció en escena hace un par de años. Durante la mayor parte del tiempo que he tenido acceso a esta herramienta, la utilicé principalmente para producir contenido como blogs, guiones y correos electrónicos.

Pero no fue sino hasta hace poco (a principios de 2025) que empecé a usarla para descubrir puntos ciegos en mi negocio, diseñar campañas orientadas a resultados para aumentar ingresos y detectar brechas en mi proceso de ventas que me estaban costando dinero.

Todos tienen acceso a estas funciones —específicamente ChatGPT— ya sea con suscripciones de pago o cuentas gratuitas, y ha cambiado la forma en que abordo cada conversación con la inteligencia artificial (IA).

Yo lo llamo el Método D.I.C.E., y en este artículo te mostraré cómo usar este marco para obtener respuestas altamente específicas, accionables y precisas para todas las áreas de tu negocio.

No le hagas a ChatGPT preguntas de una sola frase

Un ejemplo común de cómo solía usar la IA era haciéndole una pregunta simple. Por ejemplo, hubo un periodo en el que estaba teniendo problemas con mi embudo de ventas.

La pregunta que le hice a Chat fue: “Estoy teniendo problemas con mi embudo de ventas. ¿Qué puedo hacer para solucionarlo?”

Respondió con problemas comunes del pipeline, como una generación de leads débil o prospectos no calificados, y luego me dio tres o cuatro pasos para corregirlos. Eso es útil… más o menos. Pero como yo no sabía exactamente cuál era el problema de fondo, no podía decírselo a ChatGPT, y por lo tanto la herramienta no podía darme una solución específica para ese problema.

Mi objetivo con D.I.C.E. era darle a mis prompts una estructura que la IA pudiera seguir fácilmente y así producir respuestas más completas y específicas. Sin estructura, la IA se ve obligada a adivinar el contexto. Por eso, a veces cuando le haces una pregunta a Chat, te da una respuesta que te hace pensar: “Ok, pero eso no me sirve”.

¿Qué es el método D.I.C.E.?

D.I.C.E. significa Datos, Identificar, Clarificar y Ejecutar.

Piensa en la diferencia entre ir a urgencias y decir: “Me duele el estómago”, y decir: “Comí pollo crudo en un restaurante y me duele el estómago”.

Así es como vas a pegar el método D.I.C.E. en el cuadro de texto:

#DATOS#

#IDENTIFICAR#

#CLARIFICAR#

#EJECUTAR#

Los símbolos “#” importan

Uso los hashtags de manera intencional, y son obligatorios para el Método D.I.C.E. Crean límites visuales y estructurales que ChatGPT reconoce, lo que facilita que el modelo distinga cada sección de tu prompt.

Al encerrar cada apartado entre “#”, le estás indicando a la IA dónde termina un conjunto de instrucciones y comienza el siguiente. Veamos qué significa cada parte.

1. #DATOS#

El primer paso es proporcionar datos o contexto. Aquí es donde le das a ChatGPT toda la información sobre tu situación. En lugar de afirmaciones vagas, comparte cifras reales, desafíos actuales, intentos previos y detalles de tu negocio. Básicamente, todo lo que sabes sobre el tema.

Mientras más específico seas, mejor será el análisis de la IA. Esta sección no necesita ser perfecta, pero sí exhaustiva. Cualquier dato que falte limita la capacidad de la IA para conectar los puntos y ofrecer insights útiles. Aquí es donde concentras la mayor cantidad de información desde el inicio.

Ejemplo:

#DATOS#

“Dirijo una empresa de software B2B que vende automatización de flujos de trabajo. Generamos alrededor de 200 leads al mes, pero nuestra conversión de demo a cierre es de apenas 8%. El tamaño promedio de nuestros contratos es de $10,000 dólares. Hemos probado campañas de nutrición por correo electrónico, pero las respuestas son bajas.”

Nota: Si es necesario, esta sección puede ser más extensa que el ejemplo anterior. De hecho, recomiendo que tu sección de Datos tenga al menos 100 palabras.

2. #IDENTIFICAR#

Una vez que los Datos están en su lugar, pasas a “Identificar”.

Aquí le indicas a ChatGPT qué rol debe asumir. En mi experiencia, sin esta sección, la IA tiende a responder como generalista, no como especialista. Al asignarle un rol —por ejemplo, consultor SaaS, coach de liderazgo o consultor de recursos humanos— activas su capacidad para abordar la situación desde una perspectiva especializada.

Ejemplo:

#IDENTIFICAR#

“Actúa como un consultor veterano de ventas SaaS especializado en optimización de embudos y cierres B2B empresariales.”

3. #CLARIFICAR#

Este paso es lo que diferencia a D.I.C.E. de casi cualquier otro método de prompting. Esta sección le indica a ChatGPT que te haga preguntas antes de darte una respuesta. Aquí es donde la IA se toma el tiempo para entender tus objetivos, limitaciones, preferencias y profundizar en la situación.

Algo muy importante: asegúrate de indicarle que formule las preguntas una por una. Esto es clave porque permite que Chat haga una serie de preguntas dinámicas que influyan en su respuesta final, en lugar de lanzar un bloque estático de cinco preguntas sin contexto adicional.

Ejemplo:

#CLARIFICAR#

“Hazme 5 preguntas, PERO HAZLAS UNA POR UNA, para entender mejor el contexto actual de mi embudo y poder detectar posibles brechas o puntos débiles.”

4. #EJECUTAR#

El último paso del proceso es Ejecutar. Aquí es donde finalmente le indicas a la IA cómo debe entregarte el resultado. Puedes pedir un plan de 30 días, un formato específico, cierta perspectiva, estructura, nivel de lectura y más. El objetivo es eliminar cualquier ambigüedad en la forma en que la IA presentará la respuesta.

Por ejemplo:

#EJECUTAR#

“Después de que responda tus preguntas, elabora un plan paso a paso para mejorar el embudo de ventas con un cronograma de 30 días. Escríbelo con un nivel de lectura equivalente a sexto grado para que el equipo comercial pueda implementarlo directamente.”

El propósito del Método D.I.C.E. es combinar tu pensamiento estratégico, atención al detalle, capacidad de análisis y buenas preguntas para ampliar tu perspectiva sobre un problema y resolverlo.

Noté que, una vez que implementé este método, pude avanzar más rápido, proyectar a más largo plazo y tomar decisiones más inteligentes que cuando dependía de prompts de apenas dos frases.

Espero que te sea tan útil como lo ha sido para mí.