Conclusiones Clave La risa no es superficial: bien utilizada, fortalece la resiliencia y mejora la dinámica del equipo.



Un ambiente donde se puede reír es, casi siempre, un ambiente con mayor seguridad psicológica.



El humor solo funciona cuando es inclusivo y coherente con los valores de la organización.

Sir David Attenborough alguna vez dijo: “Es a través del juego que los cachorros de león desarrollan agilidad”. Al navegar por las salas de reuniones de grandes corporaciones, veo la palabra “ágil” escrita en pizarrones casi en todas partes. Sin embargo, rara vez me encuentro con una cultura organizacional que fomente el juego. En una época marcada por el agotamiento, el estrés crónico y la sobrecarga, quizás la risa sea el mejor remedio para cultivar una cultura de calma y preparación.

Pero, así como sucede con el bienestar, no puedes simplemente fabricar una cultura positiva. Se necesita que los líderes se involucren de manera activa. Ahí es donde entras tú. El liderazgo no es gestión; se trata de conectarse profundamente a nivel humano, inspirando un viaje colectivo hacia una visión compartida. La risa, en este ámbito, sirve como un lenguaje universal, rompiendo las barreras culturales y jerarquías para tejer un entorno rico en confianza, apertura y respeto mutuo. Cuando los líderes aprovechan la risa con una intención genuina, esta no solo alivia la tensión, sino que se convierte en un catalizador para la colaboración y la satisfacción.

Por qué la risa importa hoy más que nunca

La risa es un activo estratégico que fomenta la resiliencia y promueve un entorno laboral floreciente. Aumenta las endorfinas, reduce el estrés y forja fuertes lazos sociales, permitiendo que los equipos naveguen los desafíos con flexibilidad y pensamiento innovador. La risa también es señal de un ambiente de seguridad psicológica, donde los miembros del equipo se sienten seguros y valorados, fomentando la comunicación abierta y la toma de riesgos sin miedo al ridículo o la represalia. Esta seguridad psicológica es fundamental para la confianza y la innovación, conduciendo a un ROI significativo para las organizaciones. Las empresas que priorizan un entorno seguro reportan niveles más altos de compromiso, menores tasas de rotación y mayor productividad. En esencia, la risa no solo enriquece la cultura del lugar de trabajo, sino que también sirve como catalizador para resultados positivos tangibles en el rendimiento organizacional y la satisfacción de los empleados.

Un estudio de Bennett, M.P., & Lengacher, C. (2006) subraya esto, revelando que la risa puede reducir significativamente el estrés y mejorar la actividad de las células asesinas naturales, mejorando así las defensas del cuerpo contra enfermedades. Esto se alinea con los hallazgos de Dunbar, R.I., et al. (2012), quienes descubrieron la capacidad de la risa para aumentar la tolerancia al dolor — y estoy seguro de que estarás de acuerdo en que el trabajo a veces puede ser doloroso.

Resiliencia a través de la risa y el humor

La resiliencia no es solo recuperarse; se trata de crecer a través de la adversidad. Es la puerta de entrada a la antifragilidad. La risa y el humor inyectan una sensación de perspectiva y ligereza en el lugar de trabajo, permitiendo que los individuos y equipos vean los contratiempos no como obstáculos insuperables, sino como oportunidades de crecimiento. Esta flexibilidad cognitiva empodera a los individuos y organizaciones para navegar las incertidumbres del panorama empresarial con decisión y agilidad.

Una investigación de Papousek, I., et al. (2017) mostró que la risa aumenta inmediatamente el estado de ánimo y el bienestar, enfatizando el efecto protector de la risa contra los desafíos de la salud mental. Además, un estudio de Tugade, M.M., & Fredrickson, B.L. (2004) destaca cómo la risa y las interacciones positivas mejoran los lazos sociales y las habilidades colectivas de resolución de problemas, promoviendo un entorno de trabajo colaborativo e innovador.

Alineando el humor con los valores organizacionales

Sin embargo, para ser efectivos, la risa y el humor deben resonar con los valores fundamentales de una organización. El humor que es inclusivo y respetuoso fortalecerá la cohesión del equipo y mantendrá la dignidad de todos sus miembros. Por lo tanto, los líderes deben modelar y fomentar formas de humor que se alineen con los valores de la organización, cultivando un entorno donde cada miembro del equipo viva una sensación de conexión y pertenencia. Recomiendo comenzar con humor observacional y chistes tontos, de esos que llaman “chistes de papá”, que hacen rodar los ojos (aunque no seas papá). Algunos ejemplos de chistes de bajo riesgo en el lugar de trabajo son:

“Últimamente, los compañeros de trabajo han estado escribiendo nombres en la comida del refri de la oficina. Actualmente estoy comiéndome una torta llamada Juan.”

“¿Sabes qué puede arruinar realmente un viernes? Recordar que todavía es jueves.”

“¿Qué es lo mejor del trabajo en equipo? Tener a alguien más a quien echarle la culpa.”

Evita el sarcasmo o reírte a expensas de los demás, incluyendo a clientes o empleados pesadilla que ya no tengan relación con la empresa. Recuerda que los chistes tienden a propagarse rápidamente.

Un plan para los líderes

Para utilizar la risa como una herramienta de liderazgo debes:

Modelar el comportamiento: Demuestra el valor de la risa estableciendo un tono que fomente las interacciones ligeras. Comienza con una sonrisa; a veces, eso basta. Observa tu postura y tono de voz cuando hables. Las emociones son contagiosas, así que sé el cambio que deseas ver.

Demuestra el valor de la risa estableciendo un tono que fomente las interacciones ligeras. Comienza con una sonrisa; a veces, eso basta. Observa tu postura y tono de voz cuando hables. Las emociones son contagiosas, así que sé el cambio que deseas ver. Cultivar un ambiente alegre: Construye una cultura donde la risa y el humor sean normalizados, asegurándote de que sean inclusivos y de que estén alineados con los valores de la empresa. Pídeles a los miembros del equipo que compartan la última semana. Construye el humor como un micro hábito.

Construye una cultura donde la risa y el humor sean normalizados, asegurándote de que sean inclusivos y de que estén alineados con los valores de la empresa. Pídeles a los miembros del equipo que compartan la última semana. Construye el humor como un micro hábito. Celebrar con risa: Utiliza el humor para celebrar los éxitos y enfrentar los desafíos, reforzando una mentalidad de crecimiento. Intenta comenzar y terminar las reuniones con humor en lugar de sumergirte directamente en la agenda o concluir con una nota seria. Pregunta: “¿Qué salió bien?” en lugar de detenerte innecesariamente en la negatividad.

Utiliza el humor para celebrar los éxitos y enfrentar los desafíos, reforzando una mentalidad de crecimiento. Intenta comenzar y terminar las reuniones con humor en lugar de sumergirte directamente en la agenda o concluir con una nota seria. Pregunta: “¿Qué salió bien?” en lugar de detenerte innecesariamente en la negatividad. Abrazar la autenticidad: Comparte momentos de humor que sean auténticos para ti, construyendo confianza y autenticidad. Tus pruebas y tribulaciones —y cómo has aprendido a reírte de ellas— pueden inspirar a otros a ver el lado más ligero de sus desafíos.

Integrar la risa en el liderazgo no se trata solo de añadir momentos de alegría; se trata de construir un equipo más cohesionado e innovador. Cuando se alinea con los valores fundamentales de una organización, la risa se convierte en una herramienta poderosa en el arsenal del líder, aumentando el bienestar y elevando el rendimiento. En la búsqueda de la excelencia organizacional, abrazar la risa es abrazar el futuro del liderazgo, donde los desafíos se enfrentan con agilidad, resiliencia y alegría.

