/ Noticias

5 preguntas clave para saber si es momento de dejar tu trabajo en 2026

Este ejercicio rápido podría ponerte en el camino hacia el éxito.

Por Amanda Breen | Ene 08, 2026
Getty Images

Conclusiones Clave

  • Según YouGov, El 21% de los estadounidenses afirma querer ganar más dinero en 2026.
  • Un nuevo informe de Kickresume revela cómo decidir si debes dejar tu trabajo para empezar de nuevo.

El nueve porciento de los estadounidenses reportó querer conseguir un nuevo empleo este año, y el 21% se comprometió a ganar más dinero, según una encuesta reciente de la firma de investigación de mercados y análisis de datos YouGov.

Renunciar a un puesto para aceptar otro, también conocido en inglés como job hopping, muchas veces permite a las personas aumentar su salario y avanzar en sus carreras.

Relacionado: No te fijes un propósito de Año Nuevo en 2026: esta es una mejor forma de alcanzar tus metas

Sin embargo, en un mercado laboral incierto, conviene asegurarse de que tu cambio sea en la dirección correcta y en el momento adecuado.

Un nuevo informe de la herramienta de carreras impulsada por inteligencia artificial (IA), Kickresume, analiza cómo determinar si tu año nuevo debería comenzar con una renovación profesional.

Laura Tipping, coach de carrera con más de una década de experiencia, compartió una sencilla autoevaluación que puede ayudarte a decidir.

Relacionado: Diez propósitos de marca personal para 2026 que sí puedes cumplir

Responde estas cinco preguntas para determinar si deberías dar el paso y dejar tu trabajo en 2026:

  1. ¿Mis tareas en el trabajo me energizan o me agotan?
  2. ¿El problema es la carga de trabajo, la falta de reconocimiento o la ausencia de dirección y propósito?
  3. Si el equipo directivo cambiara de la noche a la mañana, ¿me quedaría?
  4. Si las condiciones mejoraran, ¿me quedaría?
  5. ¿Este trabajo me acerca a mis metas?

La rápida autoevaluación de Tipping puede ayudarte a evitar tomar la decisión precipitada de renunciar antes de comprender completamente la razón detrás de tu deseo de cambio.

Relacionado: Tres de cada cuatro trabajadores jóvenes están listos para renunciar, ¿qué los está llevando al límite?

Si un salario insuficiente es el principal punto de dolor, Tipping te anima a investigar los referentes del sector y las escalas salariales, y luego mantener una conversación abierta con tus jefes sobre tus logros y expectativas.

Conclusiones Clave

  • Según YouGov, El 21% de los estadounidenses afirma querer ganar más dinero en 2026.
  • Un nuevo informe de Kickresume revela cómo decidir si debes dejar tu trabajo para empezar de nuevo.

El nueve porciento de los estadounidenses reportó querer conseguir un nuevo empleo este año, y el 21% se comprometió a ganar más dinero, según una encuesta reciente de la firma de investigación de mercados y análisis de datos YouGov.

Renunciar a un puesto para aceptar otro, también conocido en inglés como job hopping, muchas veces permite a las personas aumentar su salario y avanzar en sus carreras.

Relacionado: No te fijes un propósito de Año Nuevo en 2026: esta es una mejor forma de alcanzar tus metas

Sin embargo, en un mercado laboral incierto, conviene asegurarse de que tu cambio sea en la dirección correcta y en el momento adecuado.

Un nuevo informe de la herramienta de carreras impulsada por inteligencia artificial (IA), Kickresume, analiza cómo determinar si tu año nuevo debería comenzar con una renovación profesional.

Laura Tipping, coach de carrera con más de una década de experiencia, compartió una sencilla autoevaluación que puede ayudarte a decidir.

Relacionado: Diez propósitos de marca personal para 2026 que sí puedes cumplir

Responde estas cinco preguntas para determinar si deberías dar el paso y dejar tu trabajo en 2026:

  1. ¿Mis tareas en el trabajo me energizan o me agotan?
  2. ¿El problema es la carga de trabajo, la falta de reconocimiento o la ausencia de dirección y propósito?
  3. Si el equipo directivo cambiara de la noche a la mañana, ¿me quedaría?
  4. Si las condiciones mejoraran, ¿me quedaría?
  5. ¿Este trabajo me acerca a mis metas?

La rápida autoevaluación de Tipping puede ayudarte a evitar tomar la decisión precipitada de renunciar antes de comprender completamente la razón detrás de tu deseo de cambio.

Relacionado: Tres de cada cuatro trabajadores jóvenes están listos para renunciar, ¿qué los está llevando al límite?

Si un salario insuficiente es el principal punto de dolor, Tipping te anima a investigar los referentes del sector y las escalas salariales, y luego mantener una conversación abierta con tus jefes sobre tus logros y expectativas.

Latest

Amanda Breen

Senior Features Writer
Entrepreneur Staff
Amanda Breen is a senior features writer at Entrepreneur.com. She is a graduate of Barnard College and received an MFA in writing at Columbia University, where she was a news fellow for the School of the Arts.

Contenido Relacionado

Noticias

Cuando el éxito exige demasiado: la otra cara de la masculinidad moderna

La presión por cumplir con un ideal de éxito inalcanzable ha llevado a muchos hombres a vivir en un estado de exigencia permanente: trabajar más, sentir menos y demostrar que pueden con todo. Esta narrativa, profundamente arraigada, cobra una factura silenciosa en su salud mental, sus relaciones y su capacidad de estar presentes en su propia vida.
Por Jorge Bolio