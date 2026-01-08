Conclusiones Clave Según YouGov, El 21% de los estadounidenses afirma querer ganar más dinero en 2026.



Un nuevo informe de Kickresume revela cómo decidir si debes dejar tu trabajo para empezar de nuevo.

El nueve porciento de los estadounidenses reportó querer conseguir un nuevo empleo este año, y el 21% se comprometió a ganar más dinero, según una encuesta reciente de la firma de investigación de mercados y análisis de datos YouGov.

Renunciar a un puesto para aceptar otro, también conocido en inglés como job hopping, muchas veces permite a las personas aumentar su salario y avanzar en sus carreras.

Sin embargo, en un mercado laboral incierto, conviene asegurarse de que tu cambio sea en la dirección correcta y en el momento adecuado.

Un nuevo informe de la herramienta de carreras impulsada por inteligencia artificial (IA), Kickresume, analiza cómo determinar si tu año nuevo debería comenzar con una renovación profesional.

Laura Tipping, coach de carrera con más de una década de experiencia, compartió una sencilla autoevaluación que puede ayudarte a decidir.

Responde estas cinco preguntas para determinar si deberías dar el paso y dejar tu trabajo en 2026:

¿Mis tareas en el trabajo me energizan o me agotan? ¿El problema es la carga de trabajo, la falta de reconocimiento o la ausencia de dirección y propósito? Si el equipo directivo cambiara de la noche a la mañana, ¿me quedaría? Si las condiciones mejoraran, ¿me quedaría? ¿Este trabajo me acerca a mis metas?

La rápida autoevaluación de Tipping puede ayudarte a evitar tomar la decisión precipitada de renunciar antes de comprender completamente la razón detrás de tu deseo de cambio.

Si un salario insuficiente es el principal punto de dolor, Tipping te anima a investigar los referentes del sector y las escalas salariales, y luego mantener una conversación abierta con tus jefes sobre tus logros y expectativas.