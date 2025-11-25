Elon Musk convoca a ingenieros para reforzar el diseño de chips de inteligencia artificial

Conclusiones Clave Musk quiere reforzar al equipo técnico para cumplir metas ambiciosas y reducir su dependencia de proveedores externos.

Elon Musk compartió el rumbo que seguirá Tesla en el desarrollo de chips de inteligencia artificial (IA). El directivo explicó a través de una publicación de X que la empresa busca ampliar su equipo de ingeniería y que cualquier persona interesada puede enviar un correo con tres puntos que demuestren su “capacidad excepcional”.

En la publicación, el empresario señaló que el enfoque está orientado a integrar herramientas de IA directamente en el proceso de creación de los chips.

Most people don’t know that Tesla has had an advanced AI chip and board engineering team for many years.



That team has already designed and deployed several million AI chips in our cars and data centers. These chips are what enable Tesla to be the leader in real-world AI.



The… — Elon Musk (@elonmusk) November 23, 2025

“Estamos especialmente interesados en aplicar IA de vanguardia al diseño de chips”, escribió.

Según su descripción, la empresa pretende sostener un ritmo acelerado en el desarrollo de hardware especializado.

Un nuevo chip por año: el objetivo de Musk

Según Business Insider, Elon Musk compartió la meta interna de diseñar un nuevo chip cada año. Indicó que Tesla busca “producir en serie un nuevo diseño de chip de IA cada doce meses”, lo que implicaría ciclos de producción más cortos y una ampliación constante de capacidades.

“Esperamos fabricar chips en volúmenes mayores que todos los demás chips de IA juntos”, agregó.

¿En dónde su utilizan los chips fabricados por Tesla?

Musk hizo referencia a los procesadores que ya forman parte de los vehículos Tesla. El modelo AI4 es el que actualmente está integrado en los autos.

La empresa, afirmó, está “cerca de completar el AI5”, mientras inicia el trabajo del AI6. La proyección del uso de estos chips va más allá del sector automotriz. Elon Musk indicó que “estos chips cambiarán el mundo profundamente de forma positiva, salvando millones de vidas gracias a una conducción más segura y proporcionando atención médica avanzada a todas las personas a través de Optimus”.

Optimus, el robot humanoide desarrollado por Tesla, es una de las plataformas donde la compañía prevé integrar estos nuevos avances en hardware.

Además, Tesla publicó vacantes en Palo Alto, California, para ingeniería de diseño físico y para ingeniería de integridad de señal y potencia.

El puesto de diseño físico está orientado a especialistas con diez años o más de experiencia en circuitos integrados. Las tareas consideran diseño y construcción de componentes esenciales para los chips de la empresa. El rango salarial publicado se ubica entre $152,000 y $264,000 dólares al año, además de premios en efectivo, acciones y beneficios.

La vacante para ingeniería de integridad de señal y potencia se enfoca en pruebas y validación de chips para vehículos y para el robot Optimus. El salario estimado se encuentra entre $120,000 y $318,000 dólares, también con incentivos adicionales.

